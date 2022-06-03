Rusya ile BM 'Ukrayna tahılı' için buluştu

Rusya Savunma Bakanlığı ile BM yetkilileri Moskova'da bir araya gelerek gıda krizi ve Ukrayna tahılı konularını görüştü.

3.06.2022 09:07:000
Paylaş Tweet Paylaş
Rusya ile BM 'Ukrayna tahılı' için buluştu

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ile Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatını görüştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fomin ile Griffiths'in bugün Moskova'da bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede Ukrayna'dan tahıl ihracatındaki sorunların ele alındığı bildirilen açıklamada, "Fomin, Rusya'nın, Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarını engellemediğini vurguladı. Gemilerin, Ukrayna limanlarından ayrılabileceği insani koridor Mart 2022'den bu yana açıktır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Griffiths'e, Karadeniz'deki limanları mayından temizleme sorumluluğunun Ukrayna'ya ait olduğunun aktarıldığı da kaydedildi. Gıda alanındaki krizin, ABD ve Batılı ülkelerin sevkiyat zincirlerine yönelik yaptırımlar nedeniyle yaşandığı ifade edilen açıklamada, Rusya'nın ana ihracatçılarından olduğu tahıla yönelik de bazı kısıtlamaların uygulandığına işaret edildi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Goldman Sachs Başkanı: Benzeri görülmemiş şoklar bekliyorum

Goldman Sachs Başkanı: Benzeri görülmemiş şoklar bekliyorum

Fitch, Çin'in kredi notunu teyit etti

Fitch, Çin'in kredi notunu teyit etti

Rusya ile BM 'Ukrayna tahılı' için buluştu

Rusya ile BM 'Ukrayna tahılı' için buluştu

Türkiye’den çıkıp, dünyanın en büyüklerinden biri oldular

Türkiye’den çıkıp, dünyanın en büyüklerinden biri oldular

AB, Rusya'dan petrol alımını yasakladı

AB, Rusya'dan petrol alımını yasakladı

Kripto parada bir vurgun daha: 20 milyon dolarla kaçtılar iddiası

Kripto parada bir vurgun daha: 20 milyon dolarla kaçtılar iddiası

Yorum Yaz