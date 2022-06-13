Rusya'da McDonald’s yeni ismiyle tekrar açıldı

Rusya'nın en popüler Batılı markalarından McDonald's restoranlarının farklı bir isimle tekrar açılması özellikle gençler arasında memnuniyet yarattı.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'da faaliyetlerini durduran McDonald’s restoranları, yeni bir marka adı altında bugün kapılarını tekrar açtı. McDonald’s restoranlarının ülkedeki yeni ismi "Vkusno i toçka (Lezzetli ve hepsi bu)" olurken, restoranlardaki McDonald’s logoları ve McDonald’s’a ait ürün isimleri değiştirildi. Rusya çapında açılan yeni restoranlara özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdikleri ve zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdukları görüldü.

Rusya'daki ilk McDonald's, 1990'da Moskova'daki Puşkin Meydanı'nda açılmıştı. Açılış gününde yaklaşık 40 bin kişinin ziyaret ettiği şubenin önünde yüzlerce kişi, saatlerce kuyruklarda beklemişti. Söz konusu gelişme, kapitalizmin Sovyetler Birliği karşısındaki zaferinin sembollerinden biri olmuştu.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle kapatılmıştı

Rusya'nın en popüler Batılı markalarından biri olan ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's, mart ayının başında ülkedeki restoranlarını kapatmıştı. Şirketin Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, 8 Mart’ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaş nedeniyle söz konusu kararı aldıklarını duyurmuştu.

McDonald's’tan 19 Mayıs’ta yapılan açıklamada da şirketin Rusya'daki tüm restoranlarını, hâlihazırda gıda sektöründe faaliyet gösteren Aleksandr Govor adlı Rus iş insanına satmak için anlaşmaya vardığı bildirilmişti. Açıklamada, Rusya’nın Sibirya bölgesinde 25 McDonald's restoranı da işleten Govor'un, ülkedeki 850 McDonald's restoranı satın almayı ve farklı bir marka altında restoranları işletmeyi kabul ettiği kaydedilmişti.