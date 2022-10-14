Sabancı Holding enerjide yeni bir oyun kuruyor

Sabancı Topluluğu, enerjideki yeni oyun planını yenilenebilir enerji ve iklim teknolojileri üzerine kuracak.

Capital Eylül 2022 sayısından

Yenilenebilir enerjide, 3-4 yıllık süreçte 5 bin MW’lık kurulu güce ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı KIVANÇ ZAİMLER, 5 yılda 32 milyar TL yatırım yapacaklarını söylüyor. Zaimler, “İklim teknolojileri alanında da yeni bir oyun kurmak üzereyiz” diyor.

Enerji üretiminde tamamen yenilenebilir kaynaklara yönelecek olan Sabancı Topluluğu, enerji iş kolundaki yatırımlarını da sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeyi içine alacak iklim teknolojileri alanında yapmayı hedefliyor.

Bu alanda küresel ölçekteki start up’lara da yatırım yapacaklarının sinyalini veren Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, “Gezegende olması gereken yeni kaynakları keşfetmemiz, inovasyonu da orada kullanmamızı sağlayacak. Enerji sektöründeki bütün planlarımızı bunun üzerine yapıyoruz” diyor.

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, grubun enerji alanındaki yatırım planını ve gelecek hedeflerini Capital’e anlattı. Röportajı BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ