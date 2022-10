Yeni bir oyun kuruyoruz

RÜZGAR PROJELERİMİZ DEVREYE GİRECEK



DAĞITIM ŞEBEKESİ YATIRIMLARI 2021’i büyüyerek geçirdik. Elektrik dağıtım şebekesi için 5 yıllık yatırım planımız var. Bugünkü rakamlarla 32 milyar TL. Her yıl yatırım yapıyoruz ve bu tutarın daha da üzerinde yapabiliriz. Üretim şirketindeyse geçen yıl yeni yatırım yapmadık. Çünkü yeni yatırım planlamasını bitirdiğimiz bir yıldı. Kayseri’de yeni bir santralimiz devreye giriyor.



1000 MW’LIK RES PLANI 2023 için de Çanakkale ve Aydın’da 500 MW RES’imiz devreye giriyor. Daha başka birçok rüzgar projesi devreye girecek. Rüzgarda 1.000 MW’ımızın planı bitmek üzere. Bulabildiğimiz her yere gidip güneş yatırımı da yaptık. Çok yüksek bir hidroelektrik portföyüne sahibiz. Bugün Bandırma’da Tufanbeyli’de hidroelektrik santralimiz olan her yere hibrit santral yapıyoruz. Yani bunun boyutunun 100 MW’a geleceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Şu an herhalde 15-20 MW’lardayız.