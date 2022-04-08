Sektördeki tek kadın genel müdür: Akaryakıt istasyonlarını nasıl yenileyecek?

Sektördeki tek kadın genel müdür olarak farklılaşan Fidan Bayındır Yıldız, Türkiye Petrolleri’ndeki değişimi ve gelecek hedeflerini anlattı.

2020 yılında akaryakıtın perakende alanında en hızlı büyüyen şirket olarak dikkat çeken Türkiye Petrolleri Dağıtım, 2021’de toplamda yüzde 40 büyüyerek başarısını sürdürdü. TP Petrol Dağıtım Genel Müdürü FIDAN BAYINDIR YILDIZ, 2022 hedeflerinin yüzde 31’lik büyüme olduğunu belirtiyor. “Her yıl en az yüzde 20 büyüyerek 5 yıl sonra ilk 4 şirket arasında giren bir Türkiye Petrolleri görmek istiyorum” diye konuşuyor.

Nil Dumansızoğlu

ndumansizoglu@capital.com.tr

Capital Mart 2022 sayısındaki habere göre; Zülfikarlar Holding bünyesinde Türkiye Petrolleri markasıyla faaliyet gösteren TP Petrol Dağıtım, 2020 yılını, yeni genel müdürü Fidan Bayındır Yıldız liderliğinde perakende pazarının en hızlı büyüyen şirketi olarak kapattı. 2021’de de aynı başarıyı sürdüren şirket, toplamda yüzde 40’lık bir büyüme yakaladı. 2 yıl önce yüzde 3,9’larda olan pazar payını, yüzde 5,9 seviyesine taşıdı. Şirketin 2022 büyüme planı ise pazar payını yüzde 6’lara çıkarmak.

Sektördeki tek kadın genel müdür olarak farklılaşan Fidan Bayındır Yıldız’la yapılan röportajın tamamını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ