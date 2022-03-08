Shell istasyonlarını arttıran Aksoy Holding'in radarında yurtdışı var

Shell istasyonlarının sahibi Aksoy Holding’in radarında artık yurt dışı da var. İlk önemli adımını Nijerya’da bir şirket kurarak atan Aksoy Holding, farklı ülkeler için de fırsat kolluyor.

Aksoy Holding, geride bıraktığımız 10 yılda dev yatırımlara imza attı. Başta akaryakıt ve enerji olmak üzere turizm ve gayrimenkulde de birçok proje hayata geçirdi.

Uzun yıllardır Shell&Turcas birleşmesinden dolayı istasyon sayısını arttırmayan holding, ilk kez istasyon sayısını da artırmaya karar verdi.

Alman enerji şirketi RWE ile Denizli’de kurduğu 800 megavatlık santral 800 milyon dolardı. Bodrum’da gayrimenkul-turizm karma yatırımı The Ritz-Carlton Residences’a 250 milyon dolar yatırım yaptı.

Grup, uzun vadeli döviz cinsinden kredilerle yapılan bu yatırımların ardından şimdi borçlarını sıfırlayıp yeni bir büyüme hamlesi gerçekleştirmeyi planlıyor. Uzun yıllar sadece iç pazara odaklanan Aksoy Holding’in radarında artık yurt dışı da var. İlk önemli adımını geçtiğimiz yıl Nijerya’da bir şirket kurarak atan şirket, önümüzdeki dönemde farklı ülkelere de açılmak için fırsat kolluyor

Nilüfer Gözütok Ünal

ngozutok@capital.com.tr

Capital Şubat 2022 sayısından

Aksoy Holding Kurucu Başkanı ERDAL AKSOY, pandemi döneminde mevcudu koruyarak başarılı bir şekilde sürekliliği sağlamaya odaklandıklarını söylüyor. Bu açıdan başarılı olduklarını da belirten Aksoy, “Pandemi olmasaydı başka yatırımların içine girebilirdik ama biz bu devrede şirketlerimizin borçluluk oranlarını minimize ederek devam etmeye gayret ettik” diyor. Aksoy’un bu yıla dair planıysa önce borçluluğu sıfırlamak ardından yeni büyüme hamleleri gerçekleştirmek.

Pandeminin ilk iki yılının mevcudu koruyarak tedbir devresi olarak geçtiğini belirten Aksoy Holding Kurucu Başkanı Erdal Aksoy, “Biz bu devrede şirketlerimizin borçluluk oranlarını minimize ederek devam etmeye gayret ettik” diyor. Aksoy Holding CEO’su Batu Aksoy da 2022 için bilançolarını ciddi anlamda kuvvetlendirme hedefi koyduklarını açıklıyor. Aksoy, “Borçluluk oranlarımızı sıfıra yakın noktaya getirip yeni bir büyüme hamlesi yapma peşindeyiz” diyor. Aksoy Holding Kurucu Başkanı Erdal Aksoy, CEO’su Batu Aksoy ve Yönetim Kurulu Üyesi Banu Aksoy’la grubun yaşadığı son gelişmeleri ve gelecek planlarını konuştuğumuz röportajın tamamını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ