Şirketlerin ‘Fit Kalma’ formülleri: Herkes hesap peşinde

Capital Kasım 2022 sayısından

Şirketlerin hedefi likitte kalıp stok dengelerini optimum düzeyde tutarak nakit akışını en doğru şekilde yönetmek. Alacak ve stok devir hızı oranlarında iyileşme yapıp talep ve fiyat dengesindeki olası değişimleri öngörmeye çalışıyorlar.

Yeni iş modelleri hayata geçirerek fazlalıklardan kurtulmak, sadeleşme ve dengede kalma da fit olma formülleri arasında yer alıyor…

Fit şirket; ekonomik olarak verimli, hantal olmayan ve ölçülebilir şirketleri ifade ediyor. Şirketlerin fit olabilmesi için finansal disiplinden ödün vermemesi ve işletme sermayesine azami dikkat etmesi gerekiyor. Uzmanlar şirketler için fit kalmanın formülünün fazlalıklarından kurtulup sadeleşmekten geçtiğini belirtiyor. Ekonomi literatüründe bugünlerde büyük önem atfedilen “fit” kelimesi; feasible (uygulanabilir), intelligent (akıl) ve technology (teknoloji) kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Bu kavram ilerlemenin akılla ve teknolojiyle yani değişime uyum sağlamakla mümkün olduğunu ifade ediyor.

Capital'in araştırmasında yer alan şirketler; fit kalmak için uyguladıkları yöntemleri anlatıyor...

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