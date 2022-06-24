Sorbonne ile Uluslararası Executive MBA Programı Türkiye'de

BMI Business School İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Altunkaya, dünyanın saygın üniversitelerinden Sorbonne ile Türkiye'de ‘International Executive MBA’ programı başlattıklarını açıkladı.

Konuyla ilgi olarak sorularımızı yanıtlayan Hasan Altunkaya, şu bilgileri verdi:

Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek uzun soluklu bir MBA programını başlatıyorsunuz. Bu çok özel eğitim programından bahseder misiniz?

Biz BMI School olarak Türkiye’de bir ‘iş okulu’ yapılanması oluşturmak istiyoruz. Dünyada özellikle ABD ve Avrupa’da son 50-60 yıldır bu okullar çok öne çıkıyor. Bir kısmı üniversitelerin içinde yer alırken bir kısmı da bağımsız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Örneğin, ABD’nin en önemli üniversitelerinden biri olan Harward’ın içinde Harward Business School var. İngiltere’de Said Business School, Oxford çatısı altında yer alıyor. Ancak London Business School, Fransa’daki Insead ya da İsviçre’deki IMD üniversitelerden bağımsız olarak varlıklarını devam ettiriyorlar. Bizim de oluşturmak istediğimiz ‘business school’ yapılanması tüm bu okulların bir modeli olacak. Bununla birlikte Türkiye’de ilk kez ‘International Executive MBA’ programı başlatıyoruz. Programı Sorbonne Üniversitesi ile birlikte sürdüreceğiz. 14 aylık programda ağırlıklı olarak Sorbonne öğretim görevlileri eğitim verecek ve okulumuz mezunları ‘master’ diploması alacaklar.

Bu eğitimler ağırlıklı olarak kimlere yönelik olarak gerçekleşiyor?

Genelde 10 yıllık ve üzerinde iş deneyimi olan yöneticilerin ve iki yıllık müdürlük tecrübesi bulunan kişileri programda tercih ediyoruz. Sorbonne, aynı eğitimleri altı yıldır Çin’de Pekin Üniversitesi ve dört yıldan bu yana da Brezilya’da MBA in Finance ile birlikte sürdürüyor. Türkiye’de ilk kez bu yıl bizimle birlikte çalışma kararı aldı. Böylelikle tüm dünyada bir tarafta Amerika kıtasında, öte yanda Asya’da süren executive MBA programını Türkiye’de de başlatmış oluyoruz.

Türkiye’de bugüne dek MBA programı gerçekleştirmiş olan başka kuruluş yok mu?

Türkiye’de MBA programı birçok üniversitede var. Executive programı uygulayan dört üniversite bulunuyor ancak hiçbirinin yurt dışı bağlantısı yok. Ayrıca katılımcılara da diploma değil sertifika veriliyor. Tahmin edersiniz ki, sertifika ile diploma arasında çok fark var. Ya da programın ücretine ilave bir bütçeyle yurt dışı bağlantısı sağlıyorlar.

Özellikle uluslararası düzeyde ilk kez yapılıyor olması özel eğitim programımızın öne çıkmasında önemli bir etken. Biz de zaten ‘executive’in yanına ‘international’ ibaresi de ekliyoruz, Sorbonne Üniversitesi’nin mail adresini veriyoruz katılımcılara. Böylelikle üniversitenin tüm kütüphanelerine girebiliyor, onların mezunlar topluluğuyla birlikte Sorbonne’un network’üne dahi oluyor, tüm etkinliklerine katılabiliyor. Program sonrasında da zaten üniversitenin diplomasını almış oluyorlar. Türkiye’de bizim gibi eğitim programı uygulayan birkaç saygın üniversite var dediğim gibi. Ancak uluslararası düzeyde eğitimi sadece biz veriyoruz.

Siz eğitim programınızı var olan diğer programlardan nasıl ayırıyorsunuz?

Bizim eğitimimize katılan kişiler daha çok talep görecektir. Mevcut gelirini en az üç kat artırmış olacaktır. Aldıkları ‘executive’ eğitim sonrasında yöneticiler, şirketlerini belli bir lige taşıyacaktır. Bu ligde aynı zamanda dünyayla rekabet edebilme gücüne erişeceklerdir. Farklı bir bakış açısı kazanacak, farklı bir kültürle tanışacak vizyon sahibi olacaktır. Böylelikle hem şirketlerinin büyümesine katkıda bulunacak, o şirketler büyüdüğünde ülkenin büyümesine katkıda bulunacak. Diyebilirim ki, verdiğimiz üst düzey eğitimlerle ülkemiz ihracatının büyümesine katkısı olacak yöneticiler yetiştireceğiz.

Sorbonne Üniversite’siyle böyle bir iş birliğine gitmenizde ne etken oldu?

Sorbonne hem dünyada çok saygın hem de Türkiye’de çok bilinen bir üniversite. Avrupa’nın en iyi 10 üniversitesi arasında yer alıyor. Dünyada da ilk 50’de… Eğitime katılanlar aynı zamanda Paris’te iki haftalık eğitim alacaklar. Eğitim programının toplam 14 modülünün 12 modülü Türkiye’de, diğer iki modülü de Sorbonne’da verilecek katılımcılara. Yine 14 modülün 8 modülünü Sorbonne’un öğretim üyeleri tarafından veriliyor, diğer 6 modülün eğitimini ise Boğaziçi, ODTÜ, Galatasaray Üniversitesi’nden yıldız seçkin hocalar verecek.

Sunduğunuz eğitim modülleri ana başlıklarıyla neler?

‘International Executive MBA’ olarak eğitim verdiğimiz ana başlıklarda hukuk, dijital dönüşüm, ekonomi ve insan kaynaklarını kapsayan eğitimler öne çıkıyor. Özellikle dijital dönüşüme ağırlık verdiğimiz iki modülümüz bulunuyor.

Business School (İş Okulu) yapılanması, özellikle Amerika ve Avrupa’da, dünyanın gelişmiş ekonomilerinde oldukça yaygın ve prestijli bir konsept. Hatta yönetici koltuklarına yükselmiş iş dünyası profesyonellerinin, neredeyse hepsinin özgeçmişinde Business School bünyesinde tamamlanmış bir yüksek lisans, sertifika veya eğitim programı mevcut.

Sizin Türkiye’de başlattığınız bu eğitimlere ilgi nasıl?

Aslına bakarsanız bizim beklentimizin üzerinde bir ilgi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle şirketlerden CEO ve genel müdür düzeyinde kişiler ön kayıt yaptırdılar. Hatta Türkiye dışında Azerbaycan ve İran’dan da üst düzey katılım var şu an. Tabii ki, başvurular arasında Sorbonne Üniversitesi hocalarının katılımıyla gerçekleşecek bir mülakat yapılacak ve sonrasında programa katılacak 30 kişi belirlenecek.

Global bir ayağı bulunan ve Sorbonne Üniversitesi ile yapılan yurt dışındaki birlikteliğinin eğitim programına katkıları neler olacak?

Öncelikle şunu söyleyebilirim, böyle bir eğitimi Avrupa’da iyi bir üniversitede almak isteyen üst düzey yöneticinin ödeyeceği meblağ yaklaşık 50-60 bin Euro civarında olacaktır. Ayrıca bu bütçede gittiğimiz ülkenin yaşam maliyeti de ekleniyor. Biz bu özel eğitimi Türk katılımcıların ayağına getiriyoruz ve ilk kez başlatıyor olmamız dolayısıyla uygun bir fiyata, 19.500 Euro’ya yapıyoruz. Neredeyse Avrupa’nın 1/3 fiyatına bu eğitimden yararlanmalarını sağlıyoruz. Ayrıca katılımcılar, eğitim sırasında çalışma hayatlarına da devam ediyor olacaklar. Üstelik uluslararası düzeyde kabul gören bir diplomaya sahip olacaklar.

Programı 30 kişi ile sınırlı tutmanızın nedeni nedir?

‘International Executive MBA’ olarak, kısıtlı ve seçkin bir katılım olması konusunda Sorbonne Üniversitesi’nin belirlediği kurallar çerçevesinde hareket ediyoruz. Sorbonne’un, birlikte eğitim verdiği diğer ülkeler de aynı kurallara tabi.

Programda 14 eğitim modülünden bahsediliyor. Bir yöneticinin olmazsa olmazı, mutlaka alması gereken modüller size göre hangileri?

Modüller arasında özellikle dünya ve Türkiye ekonomisini kapsayan bir modülümüz bulunuyor: ‘Ekonomi ve Finansal Piyasalar’. Yanı sıra ‘Stratejik Pazarlama Yönetimi’ ve son 5 yıldır özellikle pandemi sonrasında önem kazanan ‘Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi’… Hem nitelikli insanları şirket bünyesine katmak, hem de çalışanları şirkette tutmanın önemi ayrı bir meziyet olarak öne çıkıyor. Bence muhteşem olan ‘Operasyonlar ve Tedarik Zinciri Yönetimi’ modülü. Pandemi sonrasında tedarik zincirinin bozulmasıyla önem kazandı. Özellikle üretim sektöründe ve servis ağırlıklı işletmelerde öncelikli. Yine, ‘Yöneticiler İçin Hukuk’ modülü önemli. Şirket satın almalarda, birleşmeler sırasında yöneticiler için hukuk bilgisi şart. Ayrıca son yıllarda önem kazanan ‘Dijital Dönüşüm ve Dijital Strateji’ modülü oldukça bilgilendirici. ‘Bilişim Sistemlerinin Stratejik Yönetimi’, ‘Stratejik Yönetim ve Operasyon’, ‘Girişimcilik ve Liderlik’ bir yöneticinin mutlaka alması gereken eğitimler arasında.

Üst düzey yöneticilerin CV’lerinde gözüken bu eğitim, kişilerin kariyerlerini sonrasında nasıl etkileyecek?

Normal bir mühendislik ya da başka mesleki eğitim alan bir kişinin MBA yapması son dönemde kariyeri açısından bir gereklilik halini aldı. Bizim eğitim programımızda ağırlıklı olarak bulunan ‘International Executive MBA’ programı, onlar için hayli farklılık yaratacaktır. Nasıl bir diplomaya sahip olduğu katılımcının hem yeni gireceği işte kariyer planlaması anlamında hem de (yaklaşık 2-3 kat artışla) gelir anlamında da olumlu sonuçları olacaktır. Harvard Üniversitesi’nin de eğitim programı içeriğinde de bu gelir artışı bilgilerine rastlayabilirsiniz. Sonuç olarak, biz de eğitim programımız sonrasında iş alternatiflerine ulaşmanın, uluslararası şirketlerin bünyesine katılmanın daha kolay olacağını vurguluyoruz.

CAPİTAL-ÖZEL