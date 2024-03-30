Türk Telekom'a, Çin'den 200 milyon euro finansman

Kredinin nihai vadesinin Mart 2029, yıllık faiz oranının eurıbor + yüzde 1,50 olup sigorta primi ve diğer peşin maliyetler dahil, toplam maliyetinin ise yıllık eurıbor + yüzde 3,37 olduğu bildirildi.

30.03.2024 09:26:300
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Türk Telekom'a, Çin'den 200 milyon euro finansman

Türk Telekom yeni yatırımlar, stratejik girişimler ve büyüme planlarının finansmanı için Bank of China ve The Export-Import Bank of China ile 200 milyon euroluk uzun vadeli kredi anlaşması imzaladı.

Türk Telekom'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Grubumuzun yatırımlarının, stratejik girişimlerinin ve büyüme planlarının finansmanı amacıyla Sinosure sigortası kapsamında, Şirketimiz ile Bank of China ve The Export-Import Bank of China arasında 200 milyon Euro tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır." ifadesine yer verildi.

Söz konusu kredinin nihai vadesi Mart 2029, yıllık faiz oranının eurıbor + yüzde 1,50 olup sigorta primi ve diğer peşin maliyetler dahil, toplam maliyeti ise yıllık eurıbor + yüzde 3,37 olduğu bildirildi.

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