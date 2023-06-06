Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri açıklandı

Happy Place to Work tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri araştırmasına farklı sektörlerden 329 şirket katıldı...

Geçtiğimiz yıl listede yer alan şirketlerden sadece 26’sı yerini koruyabilirken bu yıl sıralamaya 49 yeni şirket girdi.

Capital 2023 Mayıs sayısından

Örneklem yöntemi kullanılarak yapılan ankete 74 bin 201 çalışanı temsilen 21 bin 422 çalışan katıldı. Wellbeing Index-Çalışan Deneyimi anketinden 70 ve üzeri puan alan 104 şirket listeye aday oldu.

Aday şirketlerin “insan yönetimi” uygulamaları bağımsız bir bilim kurulu tarafından değerlendirildi. Liste puanı, anket sonuçları yüzde 50, insan yönetimi uygulamaları yüzde 50 oranında ağırlıklandırılarak hesaplandı ve sektörlerinde en yüksek puan alan 75 şirket Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri Listesine girmeye hak kazandı.

Pek çok kişinin yaptığı işi ve yaşam amacını sorguladığı bir döneme girildiğini söyleyen Happy Place to Work Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Türker Baş, insanların kapısında sıraya geçtiği güçlü şirketlerin bile yüksek nitelikli çalışanları çekme ve elde tutma konusunda güçlük yaşadığını belirtiyor.

• ARAŞTIRMANIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ



