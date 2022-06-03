Yıldız Teknik'ten girişimcilere destek

Türkiye’nin teknoloji ve üretim merkezi kesişim noktasında tüm paydaşlarını bir araya getiren “MMG Euritech Arge İnovasyon ve Teknoloji Zirvesi” 1-3 Haziran tarihlerinde Gebze Bilişim Vadisi’nde gerçekleşti. Bu yılki zirve ve fuarın mottosu “Dönüşümü Yakala” olarak belirlendi. Etkinlikte özellikle çevre ve enerji alanında doğa ve iklim dostu, sıfır atık uyumlu yerli ve milli teknolojiler öne çıktı.

Etkinliğin üçüncü gününde YTÜ Yıldız Teknopark iştiraklerinden Yıldız Tekno Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın sponsorluğunda ‘İnovasyonun Finansmanı Zirvesi’ gerçekleşti. YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman yaptığı açılış konuşmasında, “Rekabetçi piyasalarda avantaj sağlamak isteyen tüm girişimlerin, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından desteklenmesi gerekiyor. Girişimcilere bu desteği sunmak amacı ile Halkbank, Kalyon Ventures ve Türk Telekom Ventures ortaklığında ‘Yıldız Tekno Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’yi kurduk” dedi.

Avrasya Bölgesi’nin en kapsamlı ar-ge, inovasyon ve teknoloji etkinliği olarak tanımlanan MMG Euritech Ar-ge, İnovasyon ve Teknoloji Zirvesi, 1-3 Haziran tarihleri arasında Gebze Bilişim Vadisi’nde gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, DEİK başta olmak üzere çeşitli bakanlıklar, başkanlıklar, sektörel sivil toplum kuruluşlarından birçok kurum ve kuruluş zirveye destek verdi. Etkinliğe; Balkanlar, Doğu Avrupa, Orta Asya, Ortadoğu, Kuzey Afrika bölgeleri başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarından 250’nin üzerinde firma/kurum, 300 girişimci, 500 yatırımcı ve 20 binin üzerinde ziyaretçi katıldı.

İNOVASYONUN FİNANSMANI KONUŞULDU

Etkinliğin üçüncü gününde Yıldız Tekno Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın sponsorluğunda ‘İnovasyonun Finansmanı Zirvesi’ gerçekleşti. Açılış konuşmalarını; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Gürcan, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ve MMG Genel Başkanı Bülent Şen’in yaptığı zirvede, “İnovasyon ve Start-up’ların Finansmanı: Fikirleri Etkiye Dönüştürmek”, “Girişimciler İçin Yeni Nesil Finans Enstrümanı: Kitesel Fonlama” ve “Start-up Sırları: Uzaklara Gitmek İçin Finansman Sırları” başlığı ile üç panel düzenlendi.

YILDIZ TEKNO GSYO’YU KURDUK

Türkiye’de, 2021 yıl sonu itibarıyla GSYF sayısı bir önceki yıla göre yüzde 145 oranında artarak 93 fona ulaştı. Aynı şekilde portföy büyüklükleri de yüzde 448 oranında artarak 15 milyar 388 milyon TL’ye ulaştı. Yıllar içerisinde bu tutarın aynı hızda artması bekleniyor. Sadece bu rakamlar bile rekabetçi piyasalarda avantaj sağlamak isteyen tüm girişimlerin, bu yapılar aracılığı ile daha fazla desteklenmesi gerektiğini gösteriyor.

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, “Biz de girişimcilere bu desteği sunmak amacı ile üç yıldır Türkiye’deki tüm teknoparkların birincisi Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark olarak Halkbank, Kalyon Ventures ve Türk Telekom Ventures ortaklığıyla geçen ay itibariyle, SPK mevzuatına tabi sermaye yatırımlarında bulunmak amacıyla ‘’Yıldız Tekno Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’yi kurduk. Kaba oranlarla yüzde 33,3’er bizim ve Halkbank’ın geri kalan da Kalyon ve Türk Telekom şirketlerinin payı var. 30 milyon TL ödenmiş sermayeli şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150 milyon TL. Hızlıca ödenmiş sermayeyi artırabiliriz” dedi.

“YATIRIMLAR DESTEKLENECEK”

Yıldız Tekno GSYO, başta teknoparklar bünyesinde faaliyet gösteren şirketler olmak üzere çeşitli yüksek teknoloji odaklı girişim şirketlerine yatırım yaparak, ülke ekonomisine fayda ve daha fazla katma değer sağlayacak yatırımları destekleme amacını güdüyor.

“Bu amaçla kurumsal alıcıları hedefleyen, endüstriyel çözümler sağlayan ve mühendislik ürünleri üreten girişim şirketleri Yıldız Tekno GSYO’nun öncelikli yatırım tercihleri olacak” diyen Orhan Tanışman sözlerine şöyle devam etti:

“Sektörel olarak geniş kapsamlı yatırımları hedeflemekle birlikte; küreselleşmeye daha yakın sektörlere öncelik vermeyi planlanıyoruz. Dijital teknolojiler, sağlık, endüstriyel mühendislik tabanlı çözümler ana odak noktalarımız. Yatırım hedefimizde fırsat esaslı kurumsal müşteri grubuna yönelik maliyet düşürücü, kalite ve verimlilik artışı sağlayan çözümlere odaklı girişim şirketleri var. Bu sayede söz konusu şirketlerin küresel pazarda hedefledikleri noktalara ulaşabilmeleri için finansman kaynağı sağlayarak; ülkemizi global girişimciler ve yatırımcılar açısından cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz.”

“GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU KURUYORUZ”

“Kurduğumuz GSYO dışında, Halk Yatırım ile Kitlesel Fonlama Platformu’na destek verirken, bir GSYF kuruluşu için gerekli adımları atmaya başladığımızı da bildirmek isterim. Biz üçüncü nesil, lider bir teknopark olarak; girişimcilerimizi yerli ve yabancı sermaye ile buluşturmak için gerekli tüm yapıları kuruyoruz. Bir yandan da ABD, Dubai ve Özbekistan’da halihazırda faaliyet gösteren YTÜ Yıldız Teknopark Teknoloji Pazarlama Ofisleri ile girişimcilerimize yurt dışında rehberlik edeceğiz. Melek yatırımcılarla ve kitle fonlama platformlarıyla, ortak yatırımlar yapma ve girişimlerimizi birlikte büyütme konusunda her türlü iş birliğine açığız.”

YATIRIM YAPILACAK ŞİRKETLERDE ARANAN 3 KRİTER

1. Finansal olarak sağlıklı iş modeline sahip olması;

2. Sektörlerindeki değer zincirinde stratejik olarak savunulabilir bir konumda olması;

3. Kurumsal yönetişim, şeffaflık ve dürüstlük kriterlerine uyması.