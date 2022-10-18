Capital Dergisi’nin bu yıl 15’inci kez hazırladığı “Yurt Dışında Kurulu En Büyük Türk Şirketleri/Global 50 Türk Şirketi” araştırması yayınlandı…

Capital Dergisi’nin bu yıl 15’inci kez hazırladığı “Yurt Dışında Kurulu En Büyük Türk Şirketleri/ Global 50 Türk Şirketi” araştırması, Türk şirketlerinin küresel başarısını ortaya koyarken, yeniden krizlerden fırsat yaratma odağına döndüklerini gösteriyor.

Capital Eylül 2022 sayısından

Rusya’da yeni perakende markaları yaratmak, Avrupa’da yenilenebilir enerji işine girmek, Afrika’da tarımsal üretim tesisleri, kruvaziyer limanlar, yeni kıtalara mağazalar, fabrikalar…

Bu planlar, dünyanın konjonktürel olarak dalgalandığı bir dönemde krizlerden fırsat çıkarma yeteneğiyle öne çıkan Türk global şirketlerin yeni dönem ajandasını oluşturuyor.

Potansiyel peşinde olmaları, Capital Dergisi’nin bu yıl 15’inci kez hazırladığı “Yurt Dışında Kurulu En Büyük Türk Şirketleri/Global 50 Türk Şirketi” araştırmasında yer alan Türk şirketlerinin küresel büyüme başarısını da ortaya koyuyor.

Dünya aynı anda bu kadar çok krizi uzun zamandır yaşamamıştı. Türk girişimci ve liderleri ise kartların yeniden karıldığı hem kriz hem fırsat dönemini yakın takibe aldı.

İşte Arçelik’ten Pladis’e, Eczacıbaşı’ndan İş Bankası’na ‘Yurt Dışında Kurulu En Büyük Türk Şirketleri/Global 50 Türk Şirketi’ araştırması ve bu şirketlerin yeni projeleri…

Globalde faaliyet gösteren 50 Türk şirketinin listesini ve araştırmanın tümünü aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz...

‘Yurt Dışında Kurulu En Büyük Türk Şirketleri/Global 50 Türk Şirketi’