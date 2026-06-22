Zurich Türkiye hibe desteği aldı

Proje kapsamında üretken yapay zekâ, ses teknolojileri ve doküman anlama sistemlerini bir araya getiren yeni nesil bir kurumsal yapay zekâ altyapısı geliştiriliyor. Bu altyapı sayesinde poliçe, teklif, revizyon ve satış sonrası destek süreçlerinde farklı kaynaklardan gelen talepler analiz edilerek doğru sistemlere yönlendirilecek ve operasyonel aksiyonlar daha hızlı hayata geçirilebilecek. Böylece hem çalışan verimliliğinin artırılması hem de müşterilere daha hızlı ve kaliteli hizmet sunulması hedefleniyor.

Yapay zekâyı insan ve müşteri odaklı değer yaratmak için kullanıyoruz

Proje ile ilgili değerlendirmede bulunan Zurich Sigorta Grubu Türkiye CEO’su Yılmaz Yıldız, “Türkiye’nin en büyük uluslararası yatırımcılarından biri olarak yapay zekâyı müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın hayatını kolaylaştıran bir değer yaratma alanı olarak görüyoruz. Müşteri deneyimini iyileştiren, çalışanlarımızın verimliliğini artıran ve operasyonel süreçleri daha etkin hale getiren çözümlere yatırım yapmaya devam ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından yürütülen program kapsamında destek almaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye Yapay Zekâ Zirvesi’nde açıklanan 2026-2030 Yapay Zekâ Eylem Planı ile ortaya konulan vizyonu son derece kıymetli buluyor, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’ın liderliğinde ülkemizin yapay zekâ alanında geliştirici ve küresel ölçekte rekabetçi bir konuma ulaşma hedefini destekliyoruz. Değerli iş ortağımız Abra Partners ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliğinin, insanı odağına alan yapay zekâ uygulamalarının finans sektöründe yaygınlaşmasına öncülük etmesinin yanı sıra Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon ekosistemine de katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.