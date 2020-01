31 şirket nasıl başardı?

Son 10 yılda “En Beğenilen Şirketler” listesinde pek çok kategoride onlarca şirket ilk 10 listesinde yer almayı başardı. Her sektörde listenin zirvesini oluşturan ilk 3’te yer almak ise şirketler için yıllarca en büyük gurur oldu. Her ne kadar bir kez olsa bile “En Beğenilenler” arasında yer almak şirketler için önemli bir başarı olsa da her başarıda olduğu gibi söz konusu beğenilmek olduğunda da “sürdürülebilirlik” kritik önemde. Biz de bu nedenle 2010 yılından itibaren listenin zirvesinde kimlerin istikrarlı şekilde yerini koruduğunu araştırdık. Her sektörde 2010’dan itibaren kesintisiz bir şekilde ilk 3’te yer alan şirketleri ortaya çıkardık. Hatta bununla da kalmadık, onlara ilk 3’teki yerlerine bakarak puan verdik ve böylelikle son 10 yıldır sektörlerin en çok beğenilenlerini aldıkları puanlara göre sıraladık. Yaptığımız araştırmaya göre 23 sektörün son 10 yıldır sektörlerinde zirveden inmeyen şirketleri arasında birinciliği, aldıkları 30 puanla Akçansa, Enka ve Migros paylaşıyor. Onları ikinci sırada 29 puan alan Erdemir, Garanti BBVA, Microsoft ve Unilever takip ediyor. Listede üçüncü sıradaki şirketler ise 28 puan alan Enerjisa, Mercedes, Turkcell, İş Yatırım ve Eti.

ORTAK PAYDALARI

Peki bu şirketler son 10 yıldır sektörlerinin en beğenilen ilk 3 şirketinden biri olmayı nasıl başardı? Dünyada dengelerin yeniden kurulduğu, siyaset, teknoloji ve demografideki hareketliliğin iş ve ekonomideki dinamikleri etkilediği, elbette Türkiye’nin de hızla değiştiği bu süreçte, birçok şirket listeye girip çıkarken onları istikrarlı bir şekilde beğeni liginde zirvede tutan ne oldu? Bu soruların yanıtı her şirkete göre farklılaşmakla birlikte ortak paydalardan söz etmek mümkün: Değişime uyum sağlayan, çalışanına yatırım yapan, işin merkezine müşteriyi koyan, yenilikçilik odaklı rekabet eden ve pek çok alanda sosyal sorumluluk konusunda öne çıkan şirketler, beğeni liginde sürdürülebilirliği de yakalıyor. Örneğin İş Yatırım Genel Müdürü Rıza Kutlusoy, değişime uyum sağlamanın son 10 yıldır en beğenilenlerde zirveden inmemelerini sağlayan en temel formülleri olduğunu belirtiyor. Kutlusoy, “İş Yatırım olarak faaliyet gösterdiğimiz iş kolunun doğası gereği piyasaları, değişen koşulları, iş modellerini sürekli izlerken bir yandan da en iyi uygulamaları kendi bünyemize uyarladık. Yeni ürün geliştirme, yeni piyasalara erişim ve geniş ürün gamı bizi farklı kılan en temel özelliğimiz” diyor.

ÇALIŞANA DEĞER VERİYORLAR

Mercedes Benz Türk Genel Müdürü Süer Sülün, beğeni ligindeki istikrarı kendilerine getiren en önemli unsurun çalışanları olduğunu dile getiriyor. Mercedes-Benz Türk olarak 7 bin çalışan istihdam ettiklerini vurgulayan Sülün, sözlerine şöyle devam ediyor: “Çalışanlarımıza verdiğimiz değer ve uzun soluklu, sürdürülebilir kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle topluma maksimum faydayı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitim, kültür- sanat, spor ve girişimci dünyasına verdiğimiz destekle iyi bir kurumsal vatandaş olmaya çalışıyoruz. Tüm bunların bu sonuçları olumlu etkilediğini düşünüyoruz.” Novartis Grup İnsan ve Organizasyon Direktörü Dr. Senay Kızılkaya, başarıya giden formüllerini şöyle özetliyor: “Novartis’in başarı formülü eşittir hastaya erişim önceliğimiz artı güçlü bir Novartis kültürü, mutlu çalışan, yerli üretim, 100’den fazla ülkeye ihracat, AR-GE yatırımları ve klinik araştırmalar. Bu doğrultuda aldığımız ödüller de hem doğru yolda olduğumuzu gösteriyor hem bizi daha iyi işler yapmak için motive ediyor.” Pfizer Türkiye Genel Müdürü Cem Açık, bir ilaç şirketi olarak hasta hayatına verdikleri önemin başarının temelinde yer aldığını düşünüyor. Bunun yanında küresel güçleri, yenilikçi bakış açıları ve şirket değerlerini paylaşan güçlü ekipleri sayesinde hedeflerine ulaştıklarının altını çiziyor.

MERKEZDE MÜŞTERİ VAR

Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, kendilerini sektörde ön plana çıkaran en önemli konunun müşterilerine danışmanlık ve komple çözümler sunmaları olduğunu ifade ediyor. Torun, “Ülke genelindeki yaygın bölge ağımız, web ve mobil dijital altyapımızla sektörün en fazla işlem yapan öncü leasing şirketiyiz. Sürekli sahada olan ekibimiz sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını ilk elden öğrenmenin avantajını kullanıyoruz” diyor. LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, 22 yıldır insanları tarzları ve bütçelerine uygun giydirip onları iyi hissettirmek için çalıştıklarını söylüyor. “Türkiye’nin global arenadaki milli elçisi olarak ürünlerimizi tasarlarken müşterilerimizin görüşlerini alıyor, trendlere olan tepkilerini ölçüyor, onları sürecimizin en önemli parçası olarak görüyoruz” diye anlatıyor. Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, faaliyet alanlarının merkezine müşteri odaklı yaklaşımı koyduklarını dile getiriyor. Müşterilerine ihtiyaç duydukları her an yanlarında olma sözü verdiklerini belirten Gürkan, hayata geçirdikleri tüm projelerde bu sözü yerine getirmek için çalıştıklarının altını çiziyor. Sosyal bir marka olmak ve çalışanlarını desteklemek de Allianz Türkiye’nin üzerinde durduğu önemli konular. Gürkan, “Toplumun yaşam kalitesini artıran, sosyal bir marka olma vizyonuyla çalışıyoruz” diyor. Opet Genel Müdürü Cüneyt Ağca da Opet’in sektörde ve müşterileri gözünde artan değerinin ve bayileriyle kurdukları karşılıklı güvene dayalı iş ortaklığının başarılı olmalarını sağlayan en önemli etken olduğunu ifade ediyor. Ağca, “Bizi rakiplerimizden ayrıştıran en önemli özelliğimiz, müşteri memnuniyetine gösterdiğimiz özen ve bu konudaki sürdürülebilir çalışmalarımız” diye konuşuyor.

KALICILIK YAKLAŞIMI

DHL Express için de anahtar kelime müşteri odaklılık. Her zaman müşteri odaklılığını işin tam kalbinde gördüklerini söyleyen DHL Express Türkiye Ticari Birimlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Öçsel, kendilerini uzun yıllardır kesintisiz olarak en beğenilen şirketler arasına taşıyan bu yaklaşımlarını da ‘Delicesine Müşteri Odaklı Olma Kültürü’ ile ifade ettiklerini belirtiyor. Öçsel bu kültüre ilişkin detayları da şöyle aktarıyor: “Bu kültürün en önemli ayaklarından biri, mutlu çalışanlar. Bunun yanında müşterilerimizin sesini duyurabileceği kanalları hep açık tutmaya özen gösteriyoruz. En dikkat çekici örneklerimizden biri internet sitemizde müşterilerimizin şikayet ve övgülerine doğrudan CEO ve genel müdür yardımcısı düzeyinde ifade etmesini sağlayan bir alan bulunması.” Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Arçelik’in sektörünün en beğenilen şirketi olmasının en önemli nedenlerinin başında tüketici odaklılığı sayıyor. “Tüketici iç görülerinden yola çıkarak ürün ve hizmet geliştiriyor, geleceği bugünden tasarlayabilmek için AR-GE’ye büyük yatırım yapıyoruz” diyen Dinçer, sözlerine şöyle devam ediyor: “Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış bayi ve servis ağımızla tüketicimizin memnuniyetini en üst seviyede tutmak için çalışıyoruz. ‘Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın’ vizyonuyla iş modelleri kurguluyoruz. Bu şekilde Arçelik, döngüsel ekonomiye önemli katkılarda bulunuyor. Ürün ve üretimde enerji verimliliğinden, geri dönüştürülmüş malzemelerden çevre dostu ürünler geliştirmeye öncü çalışmalarımızla sürdürülebilirlik alanında lider şirketler arasında yer alıyoruz.”

GÜZEL BİR GELECEK TUTKUSU

Akçansa Genel Müdürü Umut Zenar, inovasyonu çimento sektörüne taşıyarak üretimden pazarlamaya kadar kendilerini tüm iş süreçlerinde sürekli yenilediklerini anlatıyor. Zenar, “Bunun yanında vizyoner bir liderlik anlayışının var olduğu, gelişime odaklanmış, tüm çalışanlar için anlamlı bir şirket iklimi oluşturuyoruz” diyor.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, kuruluşlarından bu yana müşterilerine yenilikçi hizmet ve ürünler sunduklarını söylüyor. Sektör dinamiklerini yakından takip ederek ürün ve hizmetlerini sürekli geliştirdiklerini de ifade eden Ertürk, “Hayata geçirdiğimiz yenilikler, tüm sektöre öncülük ediyor” diyor. BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın, “Her gün 3 patentli buluşa imza atan BSH Ev Aletleri için inovasyon teknolojiyi yaratma sürecinin vazgeçilmez bir parçası” diye konuşuyor. Beğenilmelerinde bu unsurun etkili olduğunu ifade eden Sığın, şöyle devam ediyor: “Son 10 yılda AR-GE mühendisi sayısını yüzde 300 artırarak dünya şampiyonu ürünler yaratacak AR-GE ve üretim çalışmalarıyla sektörün geleceğini şekillendiriyoruz.” Shell&Turcas CEO’su Felix Faber de en beğenilen şirket olmalarının arkasında yatan nedenlerin başında değişime öncülük etmeleri olduğunu söylüyor. Faber, “Başarımızın diğer unsurları da teknolojiye yatırım yapmamız, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine dünyada her yıl yaklaşık 1 milyar dolar harcamamız ve DNA’sında inovasyon olan bir marka olmamız” diye konuşuyor.

ZİRVE İÇİN NE YAPACAKLAR?

Son 10 yılın beğeni liderleri, gelecek on yıllarda da zirveyi bırakmak niyetinde değil. Bu hedef için yol haritaları hazır. Akçansa, 2030 sürdürülebilirlik hedeflerini ekonomik güç ve inovasyon, iş sağlığı ve güvenliğinde mükemmeliyeti sağlama, çevresel ayak izini azaltma, döngüsel ekonomi sağlama, iyi bir komşu olma ve şeffaflık üzerine kurgulamış durumda. Akçansa Genel Müdürü Umut Zenar, “Tüm bunlar bir araya geldiğinde başarı kaçınılmaz oluyor “diyor. Mercedes-Benz Türk Genel Müdürü Süer Sülün, bu kapsamda üretimdeki performanslarını artıracaklarını, AR-GE ve bilişim teknolojileri alanlarındaki çalışmalarına hız kazandırıp uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye’ye katkı sunmaya devam edeceklerini söylüyor. DHL Express Türkiye Ticari Birimlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Öçsel, kısa süre önce açıkladıkları 2025 stratejilerinin odağında üç temel odak noktası olduğunu belirtiyor. Bunları da herkes için mükemmel bir iş yeri olmak, müşteri sadakati ve büyüme için en yüksek seviyede hizmet kalitesi sunmak, yatırımcılar için kârlı bir şirket olmak diye sıralıyor. Unilever Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz, sürdürülebilir yaşamı yaygınlaştırma amaçlarının olduğunu söylüyor. “Önümüzdeki dönemde hayalimiz, tüketicilerimizin ürünlerimizi her kullanışında dünya için iyi bir şey yapmalarına aracı olmak. Amacı olmayan, fayda yaratmayan markaların Unilever’de uzun vadeli bir geleceği olmayacak” diyor.

GÜNDEM DİJİTALLEŞME

BSH’nın gündeminde ise iki önemli konu var. İlk olarak mikroplastikler konusunun odak alanlarından biri olacağını ifade eden BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Su döngüsündeki mikro plastiklerin yol ve etkilerine yönelik bilimsel çalışmaları destekliyoruz. İkinci odak noktamız ise döngüsel ekonomi. Bu amaçla klasik sistemdeki ‘üretim-kullanım- elden çıkarma’ döngüsünü ‘üretim-kullanım-onarım-yeniden imalatyeniden kullanım-geri dönüşüm’ olarak dönüştürmeyi amaçlıyoruz.” Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, Vodafone’un müşterilerine benzersiz dijital deneyim sunan bir şirket olarak bilinmesini istiyor. Bu doğrultuda müşteri deneyimini daha da iyileştirmek için tüm kanallarda dijitalleşmeye öncelik verdiklerini belirtiyor.



RECEP BAŞTUĞ / GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜRÜ

DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜLÜĞÜNÜ YAPIYORUZ



EN BÜYÜK ROL Bankacılığın her alanında, kurumsaldan bireysele her zaman müşterilerimizin yanında olarak, ülkemizin büyümesine önemli katkı sağlıyoruz. Başarımızda hiç şüphesiz en büyük rol, çalışanlarımızın. İyi niyetli ve sonuç odaklı, donanımlı çalışanlarımız, bankamızı tüm platformlarda en güzel şekilde temsil ediyor. Öte yandan müşteri memnuniyetini sürekli ölçerek ve kendimizi geliştirerek en iyi müşteri deneyimini yaşatmaya çalışıyoruz.

HIZLI ADAPTASYON “Çağın olanaklarını herkese sunmak” amacıyla yıllardır teknolojinin, dijitalleşmenin, aslında dönüşümün öncülüğünü yapıyoruz. Değişen trendlere ve sektör dinamiklerine hızla adapte oluyor ve gerek müşterilerimizin gerek çalışanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak üzere teknolojinin imkanlarından maksimum düzeyde faydalanmayı hedefliyoruz. Belki de en önemlisi, koşullardan bağımsız olarak, değerlerimizden asla taviz vermiyor, şeffaf ve sorumlu bir yönetim kültürünü hep koruyoruz.

İNSANA YATIRIMA DEVAM Bundan sonra da bundan önce doğru yaptığımıza inandığımız, bizi bu noktaya getiren ilkelerimizi korumaya aynen devam edeceğiz. Değerlerimiz ışığında tek bir ekip ruhuyla çalışmayı ve ‘insan’a yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Müşterilerimizin yanında olacak, onlara en iyi deneyimi yaşatacağız. “











ANALİZ NASIL YAPILDI?



* En Beğenilen Şirketler” araştırması kapsamında, 2010-2019 yılları arasındaki 10 yıllık süreçte sektörlerinin en beğenilen ilk 3 şirketinin performanslarını mercek altına aldık.



* Her sektör, her yıl araştırmada yer almadığı için 10 yıl boyunca kesintisiz şekilde araştırmaya konu olan sektörleri kapsadık.



*10 yıldır sektöründe kesintisiz en beğenilen ilk 3 arasında yer almayı başaranları belirledik.



*Sektörlerin beğeni liderlerine her yıl için sıralamadaki yerlerine göre birinci sırada ise 3, ikinci sırada ise 2, üçüncü sırada ise 1 puan verdik.



*10 yıl boyunca zirvedeki konumlarına göre aldıkları bu puanları toplayarak sektörlerin En Beğenilen Şirketleri’nden oluşan “Beğeni” endeksini çıkardık.











MURAT KANSU / MICROSOFT TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ

VERİMLİLİĞİ ARTIRACAK SİSTEMLER TASARLIYORUZ



YAŞAMI KOLAYLAŞTIRMAK “Yaşamı kolaylaştırmak” felsefemizi, tüm şirket kültürümüze yayıyoruz. Bu anlayışı çalışanlarımızla bütünleştirerek verimliliği ve motivasyonu artıracak sistemler tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. Örneğin, doğum ve babalık izinlerimizde büyük kolaylıklar sağlıyoruz. Ayrıca esnek çalışma saatleri yaklaşımını teşvik eden bir kültüre sahibiz.

“ÇEŞİTLİLİĞİ DESTEKLİYORUZ” Cinsiyet eşitliği anlamında da sektörün çok daha önünde yer alıyoruz. Her bireyin farklı ve güçlü yönleri olduğunun farkındayız. Bu güçlü yönleri kucaklayarak hep birlikte yüksek bir performans üretmeye gayret ediyoruz. İş yerimizde, önyargıların kaldırılmasını ve saygı kültürünün beslenmesini sağlayarak çeşitliliği destekliyoruz.

“KENDİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ” Microsoft Türkiye olarak çalışanlarımızı dinleyerek ve iyi uygulamaları araştırarak şirketimizi nasıl daha iyi bir yer haline getirebiliriz sorusunu her zaman kendimize soruyoruz. Uygulamalarımızı başarıyla sürdürürken her çalışanımızın kendisini Microsoft ailesine ait hissetmeye devam etmesi için kendimizi daha da geliştireceğiz. Önümüzdeki dönemde bu bağın güçlenmesini sağlayan ilkelerimizi koruyacağız. “