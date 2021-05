“ESKİYE DÖNMESİ ZOR”

YENAL GÖKYILDIRIM MEDIAMARKT TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKANI



SEVKİYAT MERKEZİ Son 1 yılda dijitale dönen müşteri oranımız yüzde 40, hibrit müşteri oranımız ise yüzde 16. Pandemi sürecinde artan online kanal kullanımının geçici değil kalıcı olduğu düşüncesindeyiz. Çünkü bu dünyanın sağladığı konforu deneyimleyen tüketicinin eski alışkanlıklarına tamamen dönmesinin zor olduğunu biliyoruz. Değişen alışveriş ortamı mağazalarımızın online sipariş verilen ürünlerin teslimat ya da sevkiyat merkezi olmasını sağladı.

ÇOK KANALLI YAPI Öyle ki bugün mediamarkt.com.tr’den alışveriş yapan her 5 tüketiciden 1’i Pick Up (Online sipariş et mağazadan teslim al) hizmetimiz sayesinde ürününü teslim almak için mağazalarımıza uğruyor. Dolayısıyla yaşanan değişim, yıllar önce çok kanallı bir oyuncu olma yolunda attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu bir kere daha gösterdi. Grubumuzda dijital kanalın payını yüzde 35’e çıkarmak istiyoruz. Mediamarkt.com.tr’de müşterilerimizin sepeti, fiziki mağaza müşterilerimizin sepetine oranla yüzde 85 daha büyük.