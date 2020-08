Güvenli mekanların yeni kuralları

Nil Dumansızoğlu

ndumansizoglu@capital.com.tr

Haziran ayında kademeli olarak ofislere dönüşün başlaması, üretime hız verilmesi ve mağazaların açılmasıyla sağlık konusunda güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Şirketler, çalışanların, müşterilerin, tedarik ekosisteminin sağlığını korumak üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Nata Holding, AVM’lerindeki tüm alanları günde üç kez, özel ekipler tarafından dezenfekte ediyor. Toyo Ink Türkiye, yatırımların bir kısmını dijitalleşmeye yönlendiriyor. Mandarin Oriental Bodrum, MYC Partners gibi turizm sektörünün oyuncuları ise izole tatil konusunda yeni uygulamalar hayata geçiriyor. İşte krizin olumsuz etkilerini en aza indirmeye çalışan şirketlerin aldıkları sağlık ve güvenlik önlemleri…

“GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI ALDIK”

DR. MURAT AKDOĞAN MYC PARTNERS YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Bodrum Yarımadası’nda, A+ kitleye hitap eden, uluslararası lüks bir resorttumuz bulunuyor. Bunlara ek olarak İstanbul ve Bodrum’daki Vitalica Wellness markamızla ‘kişiye özel’ olarak tasarlanmış, Yoğun Detoks, Master Detoks, Ayurvedik Detoks ve Come Alive hizmet veren 2 wellness merkezimizle toplam 154 odada 317 yatak kapasitesine sahibiz. Bünyemizde sadece 2017 yılından itibaren işlettiğimiz dünyanın en büyük otel zinciri markası Marriott’un Le Meridien Bodrum Beach Resort’unu, 1 Haziran’da açmış bulunuyoruz. Le Meridien Bodrum Beach Resort, 83 bin metrekare alana yayılmış, 91 adet oda, süit ve 63 adet villa, rezidans konaklama olanaklarıyla ayrıcalıklı misafirlerine güvenli bir tatil için wellness programlarıyla eşsiz bir hizmet sunuyor. Uluslararası lüks segment bir markayı temsil etmemiz dolayısıyla ileri düzeyde tüm önlemleri mayıs ayında alarak bölgenin güvenli turizm sertifikası alan ilk otellerinden biri olduk. Ortak alanlarda güvenli sosyal mesafe düzenlenmesi, tekstil ürünlerinin 90 derecede dezenfekte edilerek yıkanması, periyodik açık ve kapalı alan dezenfektasyonu, tüm personelimize COVID-19 virüsünden korunma eğitimlerinin verilmesi, hava temizleme cihazıyla kapalı alanlardaki havanın temizlenmesi, mikroptan arındırılması önlemlerini tamamen almış bulunuyoruz. 2020 yılı için uluslararası uçuşların da açılmasıyla beraber temmuzda yüzde 60 ve ağustosta yüzde 70 oranlarında doluluk hedeflerimiz bulunuyor. Özellikle izole villa ve rezidanslarımızda, sosyal mesafelerini koruyarak tatil yapmak isteyen misafirlerimizden uzun dönemli rezervasyon talepleriyle bu küçülme ve kaybı minimuma indirmeye çalışıyoruz.”

“TEDBİRLERİ HEMEN DEVREYE ALDIK”

YUSUF TANIK / NATA HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ

“Tüm dünyanın odak noktası haline gelen COVID-19, yaşamımızın her anını etkilediği gibi çalışma alanımızda ve düzenimizde de birtakım değişikliklere neden oldu. Bakanlığımızın belirlediği kuralları ve planladığımız tedbir çalışmalarımızı hemen devreye aldık. NATA Holding ve bünyesindeki şirketlerimizdeki çalışanlarımızın ve misafirlerimizin sağlığı için gerekli tüm tedbirler ivedilikle uygulanmaya başlandı. İlk olarak uzaktan çalışma sistemine geçiş yaptık. Yarı zamanlı işe dönüş sürecine geçmeden önce ise tüm çalışanlarımıza hijyen kurallarımızla ilgili internet üzerinden ayrıntılı bilgilendirme eğitimi gerçekleştirdik. AVM’lerimizde uygulanan tedbirler kapsamında, öncelikle ıslak mekanlar dahil tüm alanlarda kirli havanın fanlarla AVM içerisine karışmasını engellemek amacıyla dış havaya atılması, havanın sürekli olarak temizlenmesi ve filtrelenmesi sağlanarak taze hava akışını sağlayacak geçişler oluşturuldu. Tüm ortak alanlar yürüme, bekleme, oturma alanları yönlendirmelerle belirlendi. Sık aralıklarla kuralları hatırlatma görselleri uygulandı. Tüm mağazalarımıza, bilgilendirme gönderildi ve uygulamaları konusu kontrol altına alındı. Tüm alanlar günde üç kez, bakanlıklarımız tarafından belirlenmiş içeriklere uygun dezenfektanlarla özel ekipler tarafından dezenfekte ediliyor. AVM’lerimizde tedbir bilgilendirmeleri çalışanlarımızın ve misafirlerimizin kullandığı tüm alanlarda yayınlanıyor. Alınan tedbirlerin kontrolü rutin bir şekilde denetleniyor. Eylül ve ekim aylarında açılması planlanan Vega AVM İstanbul ve Point 312 Ofis+ AVM projelerimizi de yeni normal yaşam politikalarına uygun şekilde hazırlıyoruz.”

“BÜTÜN DETAYLARI DÜŞÜNDÜK”

ERSEV DEMİRÖZ / MANDARIN ORIENTAL BODRUM OTEL MÜDÜRÜ

Oriental Bodrum olarak misafirlerimizle çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini her şeyin üstünde tuttuğumuzdan, otelimizin hem misafir alanlarında hem de ekibimizin kullandığı çalışma alanlarında en üst kalitede, son derece sıkı sağlık ve güvenlik önlemlerini hayata geçirdik. Misafirlerimizin tatilleri boyunca kendilerini rahat ve huzurlu hissetmeleri amacıyla ‘Sizin İçin’ isimli bir kampanya hazırladık. Bu kapsamda, karşılamadan konaklamaya, yeme içmeden spaya, havuzlardan sahillere kadar birçok alanda misafirlerimiz için en ideal atmosferi yaratmayı amaçladık. Tüm transfer araçlarımızda sürücü ve misafir bölümleri arasına separatör eklenmesinden otel girişinde termal kamerayla tarama uygulamasına ve misafirlere maske temin edilmesine kadar bütün detayları düşündük. Tüm misafir odaları, restoran ve barlar, spa alanları, plaj mobilyaları ve transfer araçlarının sertifikalı uzmanlar tarafından yüksek kaliteli hijyen ürünleriyle detaylı bir şekilde temizlenip dezenfekte edilmesine oldukça önem veriyoruz. Konaklama ünitelerinin girişlerinde bulunan ‘Valet Box’ sayesinde taleplerinin misafirlerimize hiç temas edilmeksizin ulaşmasına olanak tanıyoruz. Ayrıca restoranlarımızın menülerini oda servisi kapsamında servis ederek misafirlerimize odalarının konforunda keyifli bir yeme içme deneyimi sunuyoruz. Açık büfe yerine alakart menüler sunuyoruz. Sosyal mesafe kurallarına göre yeniden yapılandırılan özel fitness salonumuzda kişiye özel spor dersleri veriliyor. Plajlarımızda da yine sosyal mesafeyi dikkate alarak şezlongları yeniden konumlandırdık. Tüm mevcut uygulamalarımızın yanı sıra, Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayınladığı resmi talimatları ve önerileri, ilgili resmi ve uzman otoritelerin görüşlerini düzenli bir şekilde takip ederek gerekli olan tüm önlemlerin tesisimizde güncel bir şekilde uygulanmasını sağlıyoruz.”

“SAĞLIK HER ŞEYDEN ÖNEMLİ”

LEVENT ÇAPAN / TEPE HOME GENEL MÜDÜRÜ

İnsanların sosyal alanlardaki tedirginliklerinin ve hassasiyetlerinin farkındayız. Bunu göz ardı etmemiz mümkün değil. Her şeyden önce çalışanların ve müşterilerin sağlığına önem veren bir şirketiz. Tüm mağazalarımızın açılması ve normale dönüş sürecinin başlamasıyla mağazalarımızda gerekli prosedürleri uygulamaya başladık. Öncelikle mağazalarımızın büyük metrekarelere sahip olması bizim için büyük bir avantajdı. Yine de doğru mesafenin rahatlıkla korunabilmesi için ziyaretçi sayımızı 30 kişiyle sınırlandırdık. Mağazamıza giren herkesin ateş ölçümleri yapılıyor. Aynı zamanda mağaza içinde maske takılması zorunlu hale getirildi, ek önlem olarak çalışanlarımız siperlik ve eldiven de takıyor. Kullanılan maske ve eldivenlerin temassız atılmasını kolaylaştıran atık kutularımız mağazalarımızdaki yerlerini aldı. Mağaza girişlerine koyulan otomatik el dezenfektan üniteleri ve maske stantları da kullanıma sunuldu. Mağazalarımızın içine sosyal mesafe bilgilendirmeleri yerleştirildi ve anonslarla da ziyaretçilerimize hatırlatmalarda bulunuluyor. Mağazalarımız içerisinde, bir oda, izolasyon odası olarak tahsis edildi ve gerekli tüm ekipmanlar bu odada bulunuyor. Sık aralıklarla yapılan mağaza dezenfektasyonuyla teşhir ürünlerinin hijyeni sağlanıyor. Normale dönüş sürecinde de çalışanlarımızın ve müşterilerimizin hassasiyetlerini önemseyerek ve sağlıklarını her şeyden önce tutarak rahatça alışveriş yapmaları için her türlü önlemi alarak hizmet vermeye devam edeceğiz.”

“ÖNLEMLERİMİZİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARDIK”

YAKUP BENLİ TOYO INK TÜRKİYE CEO’SU

Korona virüsle mücadelede Toyo Ink Türkiye olarak sürecin başından bu yana ulusal ve uluslararası resmi kaynaklara dayanan en güncel verileri yakından takip ettik ve tüm önlemleri kademeli olarak hayata geçirdik. Önceliğimiz elbette tüm çalışanlarımızla ailelerinin sağlığını korumak ve iş kapsamımızdaki üretimin sürekliliğini sağlamak oldu. Hatta bu dönemde iş dünyasında görülenin aksine çalışmanın gerektirdiği birçok önlem sonucu verimliliğin düşmesine bağlı yaşanan kayıpları telafi etmek, çalışanları dönüşümlü çalıştırabilmek ve olası karantina durumunda iş sürekliliğini sağlamak için yeni iş istihdamları sağladık. Sosyal izolasyon hassasiyetine katkı sunabilmek adına birçok birimimizde uzaktan çalışma modeline geçtik. Bununla birlikte çalışma alanlarının sık sık dezenfekte edilmesi gibi konularda da önlemlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Mayıs sonunda yeni normal olarak adlandırdığımız bu aşama, tüm iş yerlerini yeni strateji ve iş yapış modelleri geliştirmeye yönlendirdi. Dijitalleşmenin ve sürdürebilirliğin önemini bir kez daha anladık ve yatırımlarımızın bir kısmını bu kanada doğru yönlendirdik. Örneğin şu anda işimiz için son derece önemli olan teknik servisi nasıl dijitalleştirebileceğimiz konusu üzerinde çalışıyoruz. Çünkü Afrika’daki müşterilerimize yeniden ne zaman fiziksel olarak ziyarette bulunabileceğimiz hala belirsizliğini koruyor. Katılımcı liderlik, esneklik ve çeviklik gibi kavramların ön plana çıktığı bu zorlu süreçte, ekibimle birlikte tüm bu kavramların gereklerini başarıyla yerine getirdiğimize inanıyorum. Tüm süreç boyunca, Toyo Ink Türkiye bünyesinde umutsuzluğa kapılmadan, büyük özveri ve dikkatle çalışan mesai arkadaşlarıma da bugüne kadar gösterdikleri tüm çabalar için teşekkür ediyorum.”