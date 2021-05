Hızlanan alanlara dikkat!

“MÜŞTERİLERİN ÇOĞU ARTIK ŞUBEYE GELMİYOR”

TEMEL GÜZELOĞLU QNB FİNANSBANK GENEL MÜDÜRÜ



DİJİTAL ETKİSİ Bankacılık sektörü yıllardır teknoloji alanına yaptığı yatırımlarla bu krize en hazırlıklı sektörlerden birisiydi. Dijital kanallarla ihtiyaç duyulan her an müşterilerimizin yanında olduğumuz için birçok müşterimiz artık şubelerimize hiç gelmiyor. COVID- 19’un etkilerinin en yoğun yaşandığı dönem olan mart ve nisan ayları başta olmak üzere, dijital müşteri kazanımı önemli bir artış gösterdi. Emekli müşterilerimizdeki dijital kanalları kullanma oranı bu dönemde yüzde 20’nin üzerinde arttı. Şu anda bankamızın her üç aktif müşterisinden ikisi dijital kanallarımızı aktif kullanıyor.

CHAT TERCİHİ 4 KAT ARTTI Çağrı merkezimizde de 400’ün üzerinde bankacılık fonksiyonuyla hem telefon görüşmesi hem yazılı destekle hizmet veriyoruz. Pandeminin başlangıç dönemlerinde karşıladığımız günlük ortalama çağrı sayımızda yüzde 45 seviyelerinde artış oldu. Canlı destek (chat) kanalımızı tercih eden müşterilerimiz yine bu dönem yaklaşık 4 katın üzerinde arttı.

KREDİ ÖNCE YAVAŞLADI Pandemiyle birlikte ihtiyaç kredisi kullanımında önce yavaşlama görüldü; ancak müşterilerin hem dijital kanalları kullanma oranlarının artması hem alınan önlemlerle birlikte şube hizmetimizi sürdürmeye devam etmemiz rakamların yeniden eski haline dönmesini sağladı. Bireysel kredi kullanımında büyük oranı cep şube olmak üzere şube dışı kanallara kaydı.