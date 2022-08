İyilik ajandası

Türkiye’de değer yaratan, yatırım yapan pek çok şirket, “Türkiye’den kazandığını, toplumla paylaşmak, ülkeye faydalı olmak” ilkesiyle hareket ediyor. Bu amaçla şirketler, toplumdaki sorunları çözmek için elini taşın altına koyuyor, kazandıklarını toplumla paylaşıyor. Şirketlerin “iyilik” ajandasında önceliğiyse geleceğin teminatı çocuklar ve gençler… Eğitim projeleri hayata geçirmek, okul inşa etmek, burs vermek gibi çeşitli desteklerle şirketler, gençlerin geleceğe hazırlanmasına katkı sağlamaya çalışıyor. Kadınların iş gücüne katılımına yönelik projeler de öne çıkıyor. Biz de “iyi kalpli şirketler” özel bölümümüzde yatırımlarıyla öne çıkan şirketlere sosyal sorumluluk çalışmalarını sorduk. İşte aldığımız yanıtlar…

“TOPLUMDAN ALDIĞIMIZI, TOPLUMA KAZANDIRIYORUZ”

Akçalı Boya CEO’su Akın Akçalı, misyonlarının faaliyette bulunulan her alanda değer yaratmak ve dünyayı güzelleştiren işler yapmak olduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Üretim ve tüketim araçlarının hızla değiştiği dinamik bir ekonomi alanındayız. Öte yandan göz ardı edemeyeceğimiz fırsat eşitsizliği, çevre sorunları, iklim değişikliği gibi toplumsal sorunlarımız mevcut. Bu konjonktür, toplumdan aldığını topluma kazandırma dürtüsüyle çalışan iyi kalpli şirketleri daha çok harekete geçmeye itiyor. Permolit Boya olarak bugüne dek onlarca sosyal sorumluluk projesinde yer aldık. Köy okullarından kamu yapılarına, dezavantajlı öğrencilerimizin eğitim alanlarından hastanelere kadar birçok sayıda alanı Permolit renkleriyle yeniledik. Dayanışma, yardımlaşma ve gönüllülük esasına dayanan kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizin en yenisini ve heyecan verici olanını bu yıl gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununa dikkat çekmek amacıyla Kalamış Yelken Kulübü ev sahipliğinde ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi değerli öğretim üyesi Doç. Dr. Ümit Arpacıoğlu’nun iş birliğiyle Denizcilik, Yelken ve Deniz Çevre Bilinci temalı mural-graffiti yarışması düzenledik. Hemen ardından sezonunda balıkçılığı desteklemek adına ‘Oltaları Mutluluğa Attık’ dedik ve Marmara sahillerinde bilinçli, doğa dostu, ‘doğru balıkçı varsa mevsiminde avlanan doğru balık vardır’ anlayışını benimseyen amatör balıkçılarla buluştuk. Bu projelerin devamı niteliğindeki yeni projemizde rotamızı yeni bir farkındalığa çevirdik ve etkinliğimizi çok kıymetli Sivil Toplum Kuruluşu Tohum Otizm Vakfı’yla taçlandırdık. Önümüzdeki dönemde deniz çevre bilinci farkındalığına yönelik yeni bir sosyal sorumluluk projemiz Ordu’da, ‘Dalga Sörfü’ temalı mural-graffiti yarışmasıyla devam edecek.”

“GENÇLERİN EĞİTİMİNE DESTEK OLUYORUZ”

Oğuz Holding CEO’su Enes Örer, “Yardım, bağış ve KSS projelerinde öncelikli odaklarımız, gençler, çocuklar ve kadınlar” diyerek bakış açılarını şöyle anlatıyor: “Ülkemizin ve dünyanın geleceğini çocuklarımızda, gençlerimizde görüyor, onların eğitimlerini tam olarak almalarını istiyoruz. Kadınlarımız da bu bağlamda çocuklarımızı yetiştiren ve gençlerimize temel eğitimlerini henüz ailelerindeyken veren bireyler olarak esasen topluma yön veriyor. Onların da ekonomimize katkı sunmalarını, mağdur oldukları durumda desteklenmeleri gerektiğini, özellikle en iyi eğitimin kadınlarımızın hakkı olduğuna inanıyor ve destekliyoruz. Çocuklarımız için birinci önceliğimiz, onların eğitimi. Bu noktada verdiğimiz burslar, okullara verdiğimiz destekler devam ediyor. İlerleyen dönemlerde yurt dışı eğitim burslarına da odaklanacağız. Gençlerimizin eğitimlerini tamamladıktan sonra meslek sahibi olmaları için tecrübe aramaksızın ekonomiye katılmaları noktasında öncülük yapıyoruz. Ayrıca onların genç dimağlarında yeşeren, sektörümüze ve iş alanlarımıza uygun her türlü start up projelerinin birincil katılımcısı ve yol göstericisiyiz. Kadınlarımızın hem mavi yaka hem beyaz yaka ayırmaksızın iş alanlarımızın ve bölümlerimizin tamamında yer almalarını yakından takip ediyoruz. Kadın-erkek çalışanların oransal dağılımına dikkat ediyor ve onların kariyer planlamalarında her türlü pozitif ayrımcılığı göstererek destekliyoruz. İş alanlarımız dışındaysa mağdur kadınlarımızın mağduriyetini giderme noktasında ilgili vakıflar ve platformlarla iş birliği yapıyoruz.”

“ÖNCELİĞİMİZ, ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ VE GELECEĞİ”

Öztürk Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Türkiye ve yurt dışında faaliyet gösterilen tüm ülkelerde, okula gidemeyen çocukları okulla buluşturduklarını anlatıyor. Öztürk, şunları söylüyor: “Çocuklarımızın okul ihtiyaçlarını, eğitim setlerini, kıyafetlerini ve üstün zekalı çocuklarımızın yetkin okullarda okuyabilmeleri için ailelerinin barınma dahil tüm ihtiyaçlarını desteklemeye gayret ediyoruz. Özellikle kırsalda olan okullarımızın, bilgisayar, kitap, laboratuvar ihtiyaçlarının karşılanması, spor dallarında yetersiz spor ve aktivite alanlarının yapımı veya eksik spor malzemelerinin sağlanmasına katkı verdik. Okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi adına kitap projelerimizle okullarımıza birçok alanda araştırma konulu yayınlardan, genel kültürlerine destek sağlayacak olan kitap yardımları yaptık ve halen yapmaya devam ediyoruz. Topluluk olarak önceliğimizi, çocukların geleceğine dair sosyal yardım projelerine kendimizi konumlandırdık. Bunların dışında kadınların yaşamsal hakları için projeleri destekledik. Örneğin Afrika Gine ve Mali’de 2011 yılında bizim için çok büyük anlam ifade eden, küçük yaştaki kız çocuklarının ilkel bir anlayışla sünnet edilmemesi için çok ciddi kampanyalar düzenledik. Onlara bu çağ dışı ve barbarca yapılan ritüelin karşında duracak çalışmalar yaptık. Bu desteklerde yetkili hükümetler, sivil toplum örgütleri, yabancı basın kuruluşlarıyla birlikte organize olduk. Bunun dışında çocukların eğitim haklarına destek olmak için onlarca prefabrik okullar inşa ettik ve teslim ettik. Geleceğimizin teminatı tüm dünya çocuklarımıza ve onlara doğru yolu gösterecek olan kadınlarımıza öncelik veriyoruz. Bu durumu çok daha profesyonel yapabilmek için bu yılın başında Lonca İnsani Yardımlaşma ve Dünya Çocukları Eğitim, Sağlık Vakfı’nı kurduk. Önümüzdeki dönemde yardımlarımızı artırarak devam ettireceğiz. Yeni dönem için önceliğimiz, her zamanki gibi çocuklar, yaşlılar ve şiddete maruz kalan kadınlarımız olacak. Ayrıca hazırlıkları tamamlanan, ülkemizin beş ayrı şehrinde kalıcı kadın sığınma ve rehabilitasyon merkezleri yapacağız. Bunlar için yetkili kurumların görüşleri ve desteklerini alarak ilerleyeceğiz.”

“DAHA YAŞANILASI BİR DÜNYA İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

“Dünyanın, ülkemizin ve şirketlerimizin kaynaklarını daha verimli kullanarak yeşil enerji yatırımlarına önem veriyoruz” diyen Saray Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Özdağ, “dünya vatandaşlığı” anlayışı çerçevesinde insanlığa, ülkeye ve topluma, gelecek nesillere katkıyı eğitim, çevre ve kültür konularında sürdürerek daha yaşanılası bir dünya için çalışmaya devam edeceklerini anlatıyor. Özdağ, değerlendirmesine şöyle devam ediyor: “Sosyal ve kültürel sorumluluk projelerimizden bazılarını örnekleyecek olursak Karaman’da Karamanoğlu Üniversitesi’ne bağlı Kamil Özdağ Fen Fakültesi binasını yapıp üniversiteye bağışladık. Ayrıca Karaman Sanat Okulu bünyesinde Hacı Adnan Özdağ Gıda Teknolojisi bölümünü yaptırıp bağışladık. Bu bölümde, gıda sektörüne yetişmiş eleman sağlanıyor. Yine Özdağ Ailesine ait Saray Sekasar Vakfı sayesinde her gün bakıma muhtaç ailelere yemek dağıtıyoruz ve yaklaşık 300 üniversite öğrencisine her yıl burs veriyoruz. Özdağ Ailesi Sekasar Vakfı’mız çevre duyarlılığı gereği Karaman’a 2 milyon metrekare fidan dikimi yaptık ve buranın orman olmasını sağladık. Semiha Hanımefendi Hatıra Ormanı çöplükten orman yapma icraatından dolayı Vakıflar Genel Müdürlüğünce ödüle layık görüldü. 2007 Yılı Vakıf Medeniyeti Çevre Yılı nedeniyle düzenlenen etkinliklerde, Ağaçlandırma Uygulama Projesi’yle ülke genelinde faaliyet gösteren vakıflar içerisinde ‘Uygulanmış Çevre Konulu Vakıf Projesi’ ödülünü aldı. Çocuklarımıza küçük yaşta trafik eğitimi vermek ve trafik sorunlarının çözümü için Türkiye’de ilk olan Hacı Adnan Özdağ Trafik Çocuk Eğitim Parkını yaptırarak bağışladı. Yetim Ailelere Destek Projesi kapsamında, 2005 yılından bu yana yöresinde bulunan tüm yetimlere ulaşarak 0-14 yaş arası çocuklara sevgi, destek ve yardım sunuyoruz.”