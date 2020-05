Korona revizyonu

ÜÇ SEKTÖRDE TABLO NASIL?



“SİPARİŞ ERTELEME YAŞAMADIK ” Yorglass Yönetim Kurulu Başkanı SEMAVİ YORGANCILAR, şunları söylüyor: “Sektörümüz 2019’da yüzde 2,5 büyüdü. 2020 için de yüzde 2-3 büyüme hedeflemiştik. Virüsten sonra yüzde 8-10 arasında daralma bekliyoruz. Süreç 1-2 ay devam eder ve olumlu gelişmeler yaşanırsa 2 ayın negatif etkilerini giderebiliriz. Daha uzun sürerse sektör ve ekonomi çıkmaza girer. Her sektör birbirini otomatik olarak negatif yönde etkiler. Korona virüs haberleri çıkınca bugünleri öngörerek hammadde stoklamıştık. Bugünlerde de yeni güncellemelerle kullanımı minimize ediyoruz. Ayrıca sipariş erteleme ya da iptal gibi bir durum yaşamadık. Aksine Çin’den alım yapan birçok şirketten sipariş aldık.”

“3 AY TOLERE EDEBİLİR” TRİSAD Başkanı MUSTAFA BALKUV, şunları söylüyor: “Aslında 2020’ye çok iyi başlamıştık. Büyüme oranlarımız ilk 2 ay yüzde 11 civarında gidiyordu. Yatırım yapmak için arayıştaydık. Yatırım için triko makinesi bulamıyorduk. Herkes yatırım peşindeydi. Marttan itibaren işler kötüleşti. Çok büyük sipariş iptalleri yaşıyoruz. Kısa vadede sorun çözülürse sektör yılı büyümeyle kapatır. Geçen yılki gibi adet bazında yüzde 10 büyüme olur. Şu an 2-3 aylık durumu tolere edebiliriz. En kötü senaryo yaşanırsa ciddi bir işsizlik olur. Şu aşamada üretimi askıya almamıza rağmen 3 ay boyunca hiçbir ihracatçı işçi çıkarmaz, ama sonrasında neler yaşanacağını şu an tahmin edemiyoruz.”

“ZARAR ETTİK” Adcolony EMEA ve LATAM Genel Müdürü VOLKAN BİÇER’in değerlendirmesi şöyle: “Dijital video reklam yatırımları 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20 artış gösterdi. 2020 için yüzde 27 büyüme beklentisi içindeydik. Hedefleri koyarken böyle bir global krizi hesaba katmamıştık. Bu kriz, her sektörde olduğu gibi dijital reklamda da işlerin yavaşlamasına neden oldu. Birinci çeyrekte yüzde 10’luk zarar ettik. Gündem biraz düzeldiğinde her şey yoluna girecektir. Türkiye özelinde durumun mayıs sonuna kadar böyle süreceği öngörülüyor. Bu olursa, dijital reklam yatırımları açısından en fazla ikinci çeyrek döneminde benzer bir etki bekliyoruz.”