Kritik mesaj

Nilüfer Gözütok Ünal

ngozutok@capital.com.tr

Capital’in “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırması”, bu yıl 16. kez gerçekleştirildi. GfK’nın desteğiyle yapılan araştırmada, bu yıl da “En sorumlu şirket” Koç Holding çıktı. Ali Koç halk nezdinde, Bülent Eczacıbaşı iş dünyası gözünde “En sorumlu lider” olarak beğeni topluyor. Proje bazında ise halk, “En başarılı KSS projesi” olarak Eti’nin “Sarı Bisiklet” kampanyasını, iş dünyası Opet’in “Temiz Tuvalet” kampanyasını seçti. Bu yıl da araştırmadan kritik mesajlar var. Özellikle halk ayağında KSS projelerine yönelik algı yükselmiş durumda. İş dünyasında ise verilecek desteğin artacağına yönelik sinyaller var. Her 2 beyaz yakalıdan 1’i bu yıl şirketinin yatırım yapacağı proje sayısının artacağına inanıyor.

Pandemi ortaya çıkmadan önce de başta gelir eşitsizliği ve iklim krizi olmak üzere dünyanın pek çok kritik sorunu vardı. Türkiye özelinde de bunların yanında ülkeye özel sorunlar tırmanıyordu. Ekonomik ve toplumsal etkenlerle kadın ve çocukların yaşadıkları şiddet ve eğitim sorunu bunların başında geliyordu. Pandemi bir yandan sorunları daha da derinleştirirken bir yandan da toplumun şirketlerden bu sorunlara çözüm yaratma beklentisini artırdı. Capital Dergisi olarak 16 yıldır gerçekleştirdiğimiz Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırması’nın bu yıl, bu nedenle daha farklı bir anlamı var. Çünkü bu yılki sonuçlar, hem iş dünyası profesyonelleri hem halk nezdinde şirketlere ve liderlere yönelik beklentilerin arttığını ortaya koyuyor.

YAKIN TAKİP

2020’de tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin gündeminde de ağırlıkla pandemi vardı. Pandemi sürecinde hem sosyal medya takip etme hem TV izleme oranlarında önemli artışlar oldu, gündem anbean izlendi. Pek çok şirket ve iş insanının yaptığı yardım ve destekler gündemin ilk sıralarında yer buldu. GfK Türkiye ve İsrail Genel Müdürü Kıvanç Bilgeman, bu sürecin KSS alanında gerçekleştirilen faaliyetlerden haberdarlığa pozitif bir yansıması olduğunu söylüyor ve bu durumu rakamlarla şöyle değerlendiriyor: “Geçen yıl halkın yüzde 57’si iş dünyasının kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinden haberdar olduğunu belirtirken bu yıl bu oranın yüzde 73’e çıktığını görüyoruz. Aynı şekilde 2020’de halkın iş dünyası liderlerinin KSS faaliyetlerinden haberdarlık oranı yüzde 58 iken bu yıl yüzde 74’e yükseldi.”

FREN Mİ YAPTILAR?

Her ne kadar pandemi halkın KSS projelerine yönelik farkındalığını artırsa da KSS faaliyetlerindeki artış oranının aynı düzeyde olduğunu söylemek mümkün değil. 2019’da “yeni kurumsal sosyal sorumluluk projesi” başlatanların oranı yüzde 60 iken 2020’de bu oran yüzde 59’da kaldı. Yine 2019 yılında şirketlerinde KSS faaliyetlerini artıranların oranı yüzde 44 iken, 2020’de bu oran yüzde 37 oldu. 2021 yılına ilişkin beklentiler ise olumlu. Bu yıl aşılama çalışmaları ve ikinci çeyrekten sonra ekonomide iyileşme beklentileriyle birlikte KSS bütçesini artırmayı düşünenlerin oranı yükseliyor. Kıvanç Bilgeman da “Her 2 beyaz yakalıdan 1’i, 2021 yılında şirketlerinin yatırım yapacağı kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin artacağını belirtiyor. Önümüzdeki dönemde yeni projeler görebiliriz” diyor. Şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluğa yaklaşımı açısından önemli bir gösterge olan “Kurumunuz sosyal sorumluluk projelerini destekliyor mu” sorusuna verilen yanıt da umut verici. 2020’de bu soruya “Evet” diyenlerin oranı yüzde 86 iken bu yıl oran yüzde 91’e yükseldi.

PERFORMANS NASIL?

Halk ve iş dünyası olmak üzere iki ayaklı gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına baktığımızda halk nezdinde en başarılı KSS projesinin Eti’nin Sarı Bisiklet kampanyası iş dünyası gözünde ise Opet’in Temiz Tuvalet kampanyası olduğunu görüyoruz. Opet araştırmanın her iki ayağında sıralamada beş kez projeleriyle kendine yer bulurken, Eti de dört kez sıralamada yer alıyor. Dolayısıyla bu iki şirket farklı projelerle listeye damgasını vururken uzun yıllardır listenin zirvesinde kendilerine yer bulmalarının bir tesadüf olmadığını gösteriyorlar.

ÖNE ÇIKAN ALANLAR

Peki şirketler en çok hangi sorunları sahipleniyor? Yıllardır olduğu gibi eğitim yine Türkiye’de şirketlerin KSS projeleriyle en çok desteklediği alanların başında geliyor. Kıvanç Bilgeman da iş dünyası için hem öncelik verilmesi gereken hem mevcutta desteklenen alanların başında eğitimin geldiğini söylüyor. “Öncelik verilmesi gereken alanlarda çevre ve aile içi şiddet, kadın ve çocuk hakları ilk üçe girerken destek verilen alanlarda sürdürülebilirlik ve çevre ilk üçte yer alıyor. Bu yıl başarılı bulunan KSS projeleri arasında kadınçocuk ve eğitim, tarım, çevre ve cinsiyet eşitliği temalı projeler görüyoruz” diye konuşuyor. Araştırmanın halk bölümünde ise beklentiler farklı. Halka göre şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk alanında sahiplenmesi gereken öncelikli konular arasında birinci sırada aile içi şiddet, kadın ve çocuk hakları geliyor. Onları sırasıyla eğitim, sağlık, çevre ve doğa takip ediyor. Bilgeman, “Halkın en başarılı bulduğu sosyal sorumluluk projelerine baktığımızda da ağırlıklı olarak çocuk ve eğitim temalı KSS projelerini görüyoruz” diyor.

EN İYİLER

Şirketlerin KSS’de öne çıkan alanlarda ortaya koyduğu performansa gelince… Toplumsal sorumluluklar konusunda hem iş dünyasının hem halkın en başarılı bulduğu şirket, yine yıllardır olduğu gibi Koç Holding. Koç Holding’in bu unvanı açık ara elinde tuttuğunun en net kanıtı ise KSS’nin öne çıkan 10 kategorisinden 6’sında da birinci oluşu. Holding, doğaçevre, eğitim öğretim, sağlık, insan hakları, çalışana verilen değer ve sürdürülebilirlik alanında en başarılı bulunan şirket olarak öne çıkıyor. İş dünyası ve halk nezdinde “KSS’de en başarılı şirketler” sıralamasında Koç Holding’i ikinci sırada Eczacıbaşı Topluluğu, üçüncü sırada Sabancı Holding takip ediyor. İş dünyası açısından bu üç şirketin sıralamadaki yeri değişmezken halk sıralamasında değişim var. Geçtiğimiz yıl dördüncü olan Eczacıbaşı Topluluğu ikinciliğe, ikinci olan Sabancı Holding ise üçüncülüğe gelerek sıralamayı değiştirdi.



ARAŞTIRMANIN PROFİLİ



2 ayaklı yürütülen araştırma, GfK Araştırma Hizmetleri tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilmekte olan Omnibus çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi.

Araştırmada iş dünyasının görüşmeleri 28 Aralık 2020-25 Ocak 2021 tarihleri arasında, halk araştırmasının saha çalışmaları da 4 Aralık 2020-24 Aralık 2020 tarihleri arasında yapıldı.

Araştırma kapsamında GfK Araştırma Hizmetleri İş Dünyası Veritabanı’nda yer alan profesyonellere araştırma linki iletildi. 200 kişiden bilgi alındı.

Araştırma kapsamında sorulan sorular Capital ve GfK Araştırma Hizmetleri uzmanları tarafından hazırlandı.

Araştırmanın saha çalışması, mesleki standartları düzenleyici bir meslek birliği olan ESOMAR kurallarına bağlı olarak yapıldı.

Araştırmanın iş dünyasına yönelik bölümünde online araştırma tekniği (CAWI) kullanıldı. Araştırmanın halk bölümünde görüşülen kişiler, çok aşamalı yarı tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçildi.

Araştırmanın halk bölümünde 15 ilde, hanelerde, 15 yaş üstü yaş grubunda 1.235 kadın ve erkek katılımcıyla “bilgisayar destekli yüz yüze anket tekniği” kullanılarak görüşüldü.

Araştırmanın halk bölümünde katılımcıların yüzde 50’si kadın, yüzde 50’si erkeklerden oluştu. Katılımcıların yaş ortalaması 34.

Araştırmanın iş dünyası bölümünde katılımcıların yüzde 53’ü kadın yüzde 47’si erkek, yaş ortalaması da 40.

Araştırmanın iş dünyası bölümünde katılımcıların yüzde 18’i pazarlama müdürü, yüzde 11’i genel müdür, yüzde 9’u genel müdür yardımcısı pozisyonunda.









“TOPLUMSAL SORUNLARA ODAKLANIYORUZ”

NURTEN ÖZTÜRK / OPET YÖNETİM KURULU KURUCU ÜYESİ



YAŞAYAN PROJELER Sosyal sorumluluk projelerimizi toplumun sorunlarından yola çıkarak kurguluyor ve hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar imza attığımız projelerimizin her birinin odağı, toplumun öncelikli ihtiyaçları oldu. Opet’te çoklu paydaş katılımı esasıyla “yaşayan”, toplumsal sorunlara odaklanan uzun vadeli projeler üretiyoruz ve en önemlisi sevgimizi ve emeğimizi katıyoruz. Her zaman toplumda ihtiyaç duyulan bir konu üzerine yoğunlaşarak katma değer yaratmak amacıyla yola çıktık.

BAŞARININ SIRRI Hayata geçirdiğimiz tüm projeler, ihtiyaç gereksinimi olan doğru noktalara parmak bastığı için başarılı oluyor. Her bireyin, her kurumun içinde yaşadığı topluma karşı görevleri ve sorumlulukları vardır. Bizim de amacımız, ülkemizin kalkınmasına sosyal sorumluluk projeleriyle katkıda bulunmak ve değer yaratmak. Toplumun ihtiyaçları var olduğu sürece toplum tarafından da kabul gören projelerimize devam edeceğiz.

HİJYEN HAREKETİ Yaklaşık bir ay önce hayata geçirdiğimiz ve Temiz Tuvalet kampanyasından gelen bilgi ve deneyimimizi aktararak kurguladığımız ‘İşimiz Temiz’ projesi, içinde bulunduğumuz gündeme uygun olarak geliştirilmiş ulusal bir hijyen hareketi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Opet’in desteğiyle geliştirilen “İşimiz Temiz” projesiyle hizmet sektöründe faaliyet gösteren mikro işletmelere hijyen eğitim programları oluşturularak faaliyetlerinin devamlılığı için eğitim desteği verilecek. Önümüzdeki dönemde de çalışmalarımıza aralıksız devam ederek ulaştığımız ve fayda sağladığımız kişi sayısını daha da artırmayı planlıyoruz.











“DEĞİŞİMİ TETİKLEMEYİ HEDEFLİYORUZ”

HAKAN POLATOĞLU / ETİ İCRA KURULU BAŞKANI



“KURUMSAL GAYEMİZ” Eti’de bu yıl 60. kuruluş yıldönümümüzü kutluyoruz. Kurucumuz merhum Firuz Kanatlı’nın bize en önemli mirası olan “İnsanların mutluluğundan daha yüce bir amaç yoktur” sözleriyle ortaya koyduğu kurumsal gayemize büyük bir bağlılıkla 60 yıldır insanların hayatına mutluluk katmak için çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizle temas ettiğimiz kitlelerin hayatında fayda odaklı bir değişimi tetikleyebilmeyi, bu yönde bir bilinç ve farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.

FIRSAT EŞİTLİĞİ Projelerimizi her yıl yeni açılımlarla derinleştirmek, sağladığımız faydayı ve etkiyi artırmamıza imkan veriyor. Eti Sarı Bisiklet’in sağlıklı ve hareketli yaşam yolunda toplumun her kesiminde gerçek bir değişim yarattığını görüyoruz. Eti Çocuk Tiyatrosu ile oyunlarımızı ücretsiz sergileyerek her kesimden çocuğumuza fırsat eşitliği içinde tiyatro deneyimi yaşatıyoruz.

TOPLUMSAL FAYDA Önümüzdeki dönemde Eti’nin kuruluşundan bu yana DNA’sında yer alan mutluluk gayesiyle mevcut projelerimizi daha da geliştirmeyi ve derinleştirmeyi sürdüreceğiz. Bununla birlikte gelecek nesillerin mutluluğu için çevre ve doğa kaynaklarının sürekliliğini sağlamaya, insanların mutluluğuna hizmet edecek toplumsal fayda odaklı yeni projeler hayata geçirerek insanlara kendilerini gerçekleştirebilecekleri deneyim fırsatları sunmaya devam edeceğiz.











