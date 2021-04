Kritik mesaj

“TOPLUMSAL SORUNLARA ODAKLANIYORUZ”

NURTEN ÖZTÜRK / OPET YÖNETİM KURULU KURUCU ÜYESİ



YAŞAYAN PROJELER Sosyal sorumluluk projelerimizi toplumun sorunlarından yola çıkarak kurguluyor ve hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar imza attığımız projelerimizin her birinin odağı, toplumun öncelikli ihtiyaçları oldu. Opet’te çoklu paydaş katılımı esasıyla “yaşayan”, toplumsal sorunlara odaklanan uzun vadeli projeler üretiyoruz ve en önemlisi sevgimizi ve emeğimizi katıyoruz. Her zaman toplumda ihtiyaç duyulan bir konu üzerine yoğunlaşarak katma değer yaratmak amacıyla yola çıktık.

BAŞARININ SIRRI Hayata geçirdiğimiz tüm projeler, ihtiyaç gereksinimi olan doğru noktalara parmak bastığı için başarılı oluyor. Her bireyin, her kurumun içinde yaşadığı topluma karşı görevleri ve sorumlulukları vardır. Bizim de amacımız, ülkemizin kalkınmasına sosyal sorumluluk projeleriyle katkıda bulunmak ve değer yaratmak. Toplumun ihtiyaçları var olduğu sürece toplum tarafından da kabul gören projelerimize devam edeceğiz.

HİJYEN HAREKETİ Yaklaşık bir ay önce hayata geçirdiğimiz ve Temiz Tuvalet kampanyasından gelen bilgi ve deneyimimizi aktararak kurguladığımız ‘İşimiz Temiz’ projesi, içinde bulunduğumuz gündeme uygun olarak geliştirilmiş ulusal bir hijyen hareketi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Opet’in desteğiyle geliştirilen “İşimiz Temiz” projesiyle hizmet sektöründe faaliyet gösteren mikro işletmelere hijyen eğitim programları oluşturularak faaliyetlerinin devamlılığı için eğitim desteği verilecek. Önümüzdeki dönemde de çalışmalarımıza aralıksız devam ederek ulaştığımız ve fayda sağladığımız kişi sayısını daha da artırmayı planlıyoruz.