Müthiş hareket

Nilüfer Gözütok Ünal

ngozutok@capital.com.tr

Capital bu yıl 17'nci kez Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri'ni belirledi. İş dünyasında en saygın, güvenilir, en çok çalışılmak istenen ve başarısı en çok takdir edilen şirketleri ortaya koyan araştırma, bu alanda yapılan en itibarlı çalışma olarak da kabul ediliyor. Bu nedenle araştırmanın sonuçları her yıl büyük bir merakla bekleniyor. Bu yılki listenin zirvesinde de sürpriz yok. Geçtiğimiz yıl listenin birincisi olan Koç Holding, bu yıl da zirveyi kaptırmadı. Geçtiğimiz yılın ikincisi Arçelik de listedeki yerini korudu. Garanti Bankası ise bir basamak yukarı çıkarak üçüncülüğe yerleşti. Rekabetin kendini yoğun olarak hissettirdiği En Beğenilen 20 Şirket Listesi’nde bu yıl 16 şirketin yer değiştirmesiyle müthiş bir hareket dikkat çekiyor. Bazı şirketlerin birkaç yıldır devam eden düşüşü sürerken bazılarının da çıkışı devam etti. Örneğin geçtiğimiz yıl 3 basamak çıkan Doğuş Holding, bu yıl 5 basamak çıkarak 20’ncilikten 15’inciliğe tırmandı. Migros, Borusan Holding, Türkiye İş Bankası, Türk Hava Yolları ve Eczacıbaşı Topluluğu 3’er basamak yükselirken Garanti Bankası da 1 basamak çıktı. Turkcell’in gerilemesi bu yıl da sürdü. 2014’te listenin zirvesinde yer alan şirket, 2015’te ikinciliğe gerilemiş, 2016’da 6’ncı sırada yer almıştı. Bu yıl şirket 2 basamak daha gerileyerek 8’inciliğe yerleşti. Ancak listede en büyük düşüşü yaşayan şirket P&G oldu. Şirket 9 basamak birden geriledi. Vodafone 2, Coca- Cola, Unilever ve Sabancı Holding 1’er basamak aşağı indi. Microsoft, Boyner ve BSH 2017’de ilk 20 arasında kendisine yer bulamadı. Anadolu Grubu, Ford Otosan ve Akbank ise listenin bu yılki yenileri oldu.

3 YENİ KRİTER

Araştırma Ağustos-Kasım 2017 tarihleri arasında online anket tekniği uygulanarak gerçekleştirildi. Araştırmaya 59 sektörden 500’ün üzerinde şirketi temsilen 1.400 yönetici katıldı. Türkiye’nin en beğenilen şirketleri, tüm iş dünyası temsilcilerinin görüşleri üzerinden hesaplanırken sektörlerin en beğenilen şirketleri, ilgili sektörün profesyonellerinin görüşleri alınarak belirlendi. Ankete katılan yöneticilerden kendi şirketini dışarıda tutarak hem Türkiye hem kendi sektörü için en beğendikleri şirketleri belirtmeleri istendi. Araştırma Türkiye ve sektörler için en beğenilen şirketleri belirlemenin dışında, en beğenilen şirket olmayı sağlayan performans kriterlerini de ölçerek ideal şirketlerin fark yaratan performans alanlarını da ortaya çıkardı. Bu kapsamda 22 performans kriteri sorgulandı ve hem bu kriterlerin öncelikleri hem şirketlerin hangi kriterlerle farklılaştığı gözler önüne konuldu. Geçen yıla göre 2017 yılında performans kriterlerine “iletişimde şeffaf olmak”, “dijital dönüşüm politikaları” ve “kriz yönetimi stratejileri” olmak üzere 3 yeni kriter dahil oldu. Bu yılın öne çıkan sonuçlarına gelince… ZENNA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Nuran Aksu, ideal şirket performans kriterlerinde önceliğe “Çalışanına sunduğu sosyal imkanlar, haklar ve ücret politikası” kriterinin girmesiyle “çalışan” konusunun öneminin daha da arttığına dikkat çekiyor. Holdinglerin başarısının da giderek öne çıktığını ifade eden Aksu, değerlendirmesine şöyle devam ediyor: “İlk 20 şirket sıralamasına 6 holding birden girdi. 40 yaş üzeri yöneticiler ve kadın yöneticiler nezdinde Eczacıbaşı Topluluğu, ilk 20 sıralamasında 3’üncülüğe yükseldi. Doğuş Grubu 5 basamak birden yükseldi.”

DEĞİŞİMİN PERDE ARKASI

Bu yıl katılımcılara sunulan, şirketlerin beğenilmesini en fazla etkileyen kriterlerin neler olduğu da önemli. Aksu, bu noktada şirketlerin “kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetilmesi”, “çalışanına sunduğu sosyal imkanlar”, “haklar ve ücret politikası”, “güvenilir şirket olması”, “çalışan memnuniyeti” ve “müşteri memnuniyeti” kriterlerinin öne çıktığını söylüyor. Bunları geçen yılla karşılaştırdığında 4 kriterin aynı kaldığını sadece birinde değişim yaşandığını belirten Aksu, “Geçen yıl ilk 5 kriter arasında yer alan ‘Hizmet/ürün kalitesi’ kriterinin 11 puanlık düşüşle bu yıl ilk 5’te yer almadığını, yerine ‘Çalışanına sunduğu sosyal imkanlar, haklar ve ücret politikası’ kriterinin girdiğini görüyoruz” diyor. Yaşanan bu değişimin perde arkasını da şu şekilde yorumluyor: “Bu değişim ürün ve hizmet kalitesinin öneminin düştüğünü ifade etmez. Sonuçlar detaylı incelendiğinde görülüyor ki sadece 3-4 kriter öncelikli olmaktan çıktı ve pek çok farklı kriter de artık çok önemli ve öncelikli görülmeye başlandı. Bu nedenle yöneticiler, sadece 4-5 kritere çok yüksek puanlar vererek ayrıştırmak yerine, hemen hemen her konunun önemli olduğunu göstermeye başladı. Ayrıca çalışana sunulan sosyal imkanlar kriteriyle birlikte ilk 5 öncelikli kriterin 2 tanesini ‘çalışan’ konusu oluşturuyor. İş dünyası profesyonellerinin çalışan memnuniyeti politikasını, uygulamalara taşıyabilecek bu kriteri çok önemsemeleri aslında ‘çalışan’ konusunu çok önemli bulduklarını gösteriyor.”

GELECEK VAAT EDENLER

Araştırma kapsamında 17 yıllık sonuçlar incelendiğinde, yıllardır sıralamada yer alan şirketlerin beğeni kriterlerinde de güçlü performansa sahip olduğu görülüyor. Sıralamaya giren ancak hiçbir performans kriterinde başarı gösteremeyen şirketlerin ise başarılarının genelde sürdürülebilir olmadığı dikkat çekiyor. 2017 sonuçları incelediğinde de durumun değişmediğini belirten Aksu, beğeni kriterlerinde başarı gösteren şirketlerin sıralamalarda daha güçlü konumlandığını söylüyor. Aksu’ya göre Türkiye’nin en beğenilen şirketleri sıralamasında ilk 20 arasında yer almayan 4 şirket, beğeni kriterlerinde gösterdikleri performansla ilgiyi hak ediyor. Bu şirketlerin Tüpraş, Yapı Kredi Bankası, Boyner ve LC Waikiki olduğunu dile getiren Aksu, “Sektörlerinde güçlü sıralarda konumlanan bu şirketler, beğeni kriterinin en az üçünde başarılı performans göstererek önümüzdeki yıllarda sıralamaya girebilme potansiyeli taşıdıklarını gösteriyor” diyor.

TEKNOLOJİ ETKİSİ ÖNEMLİ

En beğenilen şirketlere baktığımızda gözden kaçmayan önemli bir konu da teknoloji yatırımlarıyla ön plana çıkmaları. Zaten araştırmaya katılan yöneticilere göre de toplam 22 kriter arasında bilgi ve teknoloji yatırımları 6’ncı sırada yer alıyor. T-Systems Telekomünikasyon Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu, en beğenilenler listesinde zaten hep teknoloji yatırımıyla öne çıkan büyük şirketlerin yer aldığını belirtiyor. Bilgiyi ve teknolojiyi en iyi şekilde kullananların her zaman hep bir adım önde olduğunu ifade eden Kılıçoğlu, sözlerine şöyle devam ediyor: “Teknolojiyi takip eden ve yatırımlarını doğru zamanda, doğru biçimde yapan şirketler uzun vadede kazançlı çıkıyor. Kendi sektörünün lideri olan şirketlerin hemen hemen her biri, artık müşteri memnuniyeti, inovatif şirket olma hatta finansal sağlamlık gibi konularda başarılı olmanın yolunun BT yatırımlarını artırmakla doğru orantılı olduğunun bilincinde. Bu nedenle de bu alana ayırdıkları bütçeler, her geçen yıl daha da artarken yaptıkları çalışmalar da hızla çeşitleniyor. Teknoloji doğru olarak kullanıldığında şirketlerin itibarına çok önemli bir katkı sağlıyor. Bu nedenle teknolojiye yatırım yapmayan şirketlerin ticari hayatta başarıya ulaşamayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.”