Transfer rüzgarı

Domino etkisi yapan transferlerin en önemli nedeni ise hedef baskısı ve fikir ayrılıkları... İstediği ekonomik şartları ve gelişim fırsatlarını sağlayamayan yöneticiler de değişim istiyor. Uzmanlar, 2020’de C level’da sirkülasyonun hızla süreceğini düşünüyor.

Korn Ferry, her yıl üst yönetim seviyesindeki sirkülasyonu ölçmek için ABD’nin en büyük 1.000 şirketinde C-Suite araştırması gerçekleştiriyor. C seviye yöneticilerin ortalama görevde kalma süresi ve yaşının araştırıldığı araştırmanın 2019 sonuçları, üst yönetim pozisyonundaki hızlı değişimi ortaya koyuyor. Araştırmaya göre son 2 yılda ABD’nin en büyük 1.000 şirketinde C level yöneticilerin görevde kalma süresi 5,3 yıldan 4,9 yıla geriledi. Aynı araştırmaya göre en hızlı değişim ise pazarlama direktörü (CMO) ile İK direktörü (CHRO) pozisyonlarında yaşanıyor. Pazarlama direktörleri (CMO) ortalama 3,5 yıl aynı görevde kalırken insan kaynakları müdürünün ortalama görev süresi 3,7 yıl. Buna karşın BT direktörleri (CIO) ortalama 4,6 yıl; finans direktörleri (CFO) ise 4,7 yılda değişiyor. CEO’larda görevde kalma süresi ise geçtiğimiz 2 yılda 8 yıldan 6,9 yıla düşmüş durumda. Spencer Stuart’ın bu konudaki en yeni araştırması ise C seviyede en hızlı değişinin CMO pozisyonlarında yaşandığını, pazarlamanın başındaki liderlerin 44 ayda değiştiğini ortaya koyuyor.

Türkiye’de de üst yönetimde sirkülasyon yüksek. Önde gelen şirketleri kapsayan araştırmamız, son 1 yılda 161 şirketin üst düzey yöneticilerinde değişim yaşandığını gösteriyor. Bu değişime baktığımızda transferlerin CEO, CFO, CHRO, CMO, CIO ve CDO pozisyonlarında yoğunlaştığını görüyoruz.

ZOR KOLTUK

Araştırmalara göre son bir yılda “CEO” pozisyonunda transferler yoğunlaştı. Dünyada da benzer bir trend var. Challenger, Gray and Christmas’ın verilerine göre ABD’de 2018’de 1.452 CEO işinden ayrılırken bu sayı 2019 sonunda yüzde 13 artışla 1.640’a yükseldi. Aynı araştırmaya göre CEO’ların 784’ü şirket dışından transfer edildi. Şirket içinden yapılan atamalarsa ilk kez transferlerin gerisinde kaldı. Üst düzey yönetici seçme ve işe alım şirketi Spencer Stuart’ın dünyanın en büyük 500 şirketi arasında CEO geçişlerini kapsayan araştırmasına göre 2016’da şirket dışından atanan CEO’ların oranı yüzde 10 iken 2017’de yüzde 31’e, 2018’de ise yüzde 27’ye yükseldi.

Türkiye’de de son 1 yılda pek çok büyük şirketin CEO’su, genel müdürü değişti. Son 1 yılda Capital500’deki en büyük 100 şirketin 22’sinin CEO’su değişirken bunların bir kısmı aynı sektörde başka bir şirkete geçti. Bir bölümü de farklı sektörlerdeki şirketlere transfer oldu.

MY Executive Kurucu Ortağı Müge Yalçın, 2019’un CEO’lar için transfer açısından hareketli bir yıl olduğunu söylüyor. “2019 CEO’ların değişim yılı oldu. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz yerleştirme projelerinin yüzde 20’si CEO ve genel müdür pozisyonuna yönelikti” diyor.

Oxygen Consultancy Genel Müdürü Zeynep Doğrul Aşar, 2016 sonundan itibaren Türkiye’de üst düzey yönetici transferlerinin hız kazanmaya başladığını belirterek “Ekonomik belirsizlik, rekabetin artması ve teknolojinin etkisiyle daha hızlı sonuçlar almak isteyen şirketler oyuncu değişikliği yapmak istiyor” diyor.

HIZLI DEĞİŞİM

Sadece CEO ve genel müdür seviyesinde değil finans direktörü (CFO), insan kaynakları direktörü (CHRO), pazarlama direktörü (CMO), bilgi sistemleri direktörü (CIO) ve BT direktörü (CTO) pozisyonlarında da hızlı transferler gözleniyor.

My Executive’in son 1 yılda Türkiye’de üst yönetim rollerinde gerçekleştirdiği işe yerleştirme projelerinde CFO’ların oranı yüzde 16. Önde gelen şirketlerde yaptığımız yönetici transferleri araştırması da CFO pozisyonundaki hareketliliği gösteriyor. Son 1 yılda çok sayıda şirketin CFO kademesinde değişim yaşandı. KFC CFO’su Aydın Başar, Borusan Lojistik CFO’su olarak atanırken Gürallar Group CFO’su Bora Yalınay, Doğan Holding’e CFO olarak atandı. Benzer şekilde Umut Özkul, Schindler Türkiye CFO’luğundan Astra Zeneca Türkiye’nin CFO’luğuna geçerken Adopen CFO’su Altay Kadir Yüksel ise Sodexo’nun yeni CFO’su oldu.

Şirketlerin insan kaynaklarını yöneten CHRO pozisyonlarında da son 1 yıldır hızlı bir değişim yaşanıyor ve bu yöneticiler, hem aynı hem farklı sektörlerdeki şirketlere hızla transfer oluyor. Son 1 yılda Burgan Bank’ın CHRO’su Şebnem Bezmen, Doğan Holding İK Başkan Yardımcısı olurken daha önce STFA Holding Strateji ve İK Başkanlığı görevini yürüten Berna Öztinaz da DeFacto’ya İK’dan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak atandı. Ford Otosan’ın İK direktörü Nursel Ölmez Ateş ise Borusan Holding’e İK grup başkanı olarak geçti.

Reed Türkiye Genel Müdürü Asiye Yıldırım, üst yönetimde finans ve İK alanında yönetici geçişlerinin öne çıktığını belirtiyor ve şunları söylüyor: “Finans profesyonelleri transferleri belirsiz ekonomik ortamda şirket stratejisini korumak ve bankalarla ilişkileri doğru yönetmek adına arttı.”

CDO YÜKSELİŞTE

En hızlı sirkülasyonun yaşandığı pozisyonların başında şirketlerin pazarlamayla dijital dönüşüm sorumluluğunu üstlenen liderleri bulunuyor. Son 1 yılda Türkiye’nin en büyük şirketlerinin pazarlama bölümlerinin başına yeni yöneticiler atandı. Opet, Uludağ İçecek’in CMO’su Murat Zengin’i yeni CMO’su olarak transfer ederken TAB Gıda’nın CMO’su Seçil Demiralp, Metro Türkiye’ye CMO olarak geçti. Anadolu Isuzu’nun CMO’su Selda Çelik, Tadım’ın yeni CMO’su olurken BSH Türkiye de 1,5 yıl önce pazarlama direktörü Hilal Ekser Merter’i Yıldız Holding’den transfer etti. Benzer hareketlilik şirketlerin dijital ve bilişim teknolojileri liderliğini üstlenen CDO ile CIO rollerinde de yaşanıyor. KPMG’nin Küresel CIO Araştırması’na göre dijital dönüşüm lideri olarak tanımlanan CDO atamalarında artış göze çarpıyor.

KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Başkanı Sinem Cantürk, “Teknolojinin kuruluşlar için yeri hiç olmadığı kadar önem kazanmış durumda. BT liderlerinin maaşlarındaki ve BT bütçelerindeki artış, yönetim kurullarının teknolojiye yatırım yaptığını gösteriyor” diyor.

CDO liderlerine olan talep bu alandaki transferleri artırıyor. Son 1,5 yılda Netaş Dijital Dönüşüm Direktörlüğü’ne Samsung Electronics’ten Yeşim Dolanbay’ı transfer ederken Borusan Otomotiv de CDO’sunu dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Cisco’dan aldı. BBI Executive Search Yönetici Direktörü İnci Tunalı, dijitalleşme ve yapay zekanın etkili olduğu rollere ilginin fazla olduğunu söylüyor. Tunalı, “Bu yıl transferlerde en büyük hareketliliği C level pozisyonlarda CTO, CIO ve CMO pozisyonlarında gördük” diyor.

HEDEF BASKISI

Aşırı hedef baskısı, fikir ayrılıkları, ekonomik şartların bozulması, gelişim ihtiyacının karşılanamaması yöneticileri transfere itiyor. Biruni Üniversitesi öğretim görevlisi ve AL Danışmanlık Genel Müdürü Ayşen Laçinel, hedef baskısıyla morali bozulan CEO’ların özellikle yurt dışında yeni iş arayışının arttığını, bunun da transfer piyasasını hareketlendirdiğini belirtiyor. MY Executive Kurucu Ortağı Müge Yalçın, 2019’da CEO sirkülasyonun yüzde 30-40 oranında arttığını belirterek beklediği maaş artışını ya da primi alamayan üst düzey yöneticilerin transfer olma isteğinin arttığını belirtiyor. Yalçın, “2020’de de bu nedenlerle yönetici transferlerinin ve sirkülasyonun artacağını tahmin ediyoruz. Bu değişimler iş dünyasında domino taşı etkisiyle yayılıyor” diyor.

“Yönetici transferlerine yoğunlaşan şirketler, genellikle büyüme planı yapanlar oluyor” diyen Ergene Consulting & HGA Group Türkiye Başkanı Murat Ergene, aldıkları terfi ve zamlardan memnun olmayan yöneticilerin transfer piyasasını hareketlendirdiğini belirtiyor. Ergene, “Yönetici transferleri şirketlerde terfi ve zamlar daha çok kasım ila mart ayları arasında yapıldığı için daha çok bu dönemlerde yoğunlaşıyor. Aldığı terfiden ve ücretten memnun olmayan yöneticilerin iş arayışları bu aylarda artıyor” diyor.

Duman Yönetim Danışmanlığı Kurucusu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, şirketle ortak vizyona sahip olmamanın yöneticilerin transfer kararlarında etkili olduğunu söylüyor. Duman, “Transfer olma isteğinde ekonomik şartlar ikinci sırada gelir” diyor.

2020’DE DE SÜRECEK

Son dönemde Nissan’dan Samsung’a, Sodexo’dan P&G ve Unilever’e kadar pek çok şirkette grup içi yönetici transferlerinde artış yaşanıyor. Geçen yıl Nissan Genel Müdürü Sinan Özkök, Nissan Hindistan Başkanı olarak atanırken Samsung Electronics Türkiye Strateji Direktörü Can Kuterdem, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’ne mobil cihazlar bölge başkanı olarak transfer oldu. Prysmian Kablo’da 2015’ten bu yana ülke CEO’su olarak görevini sürdüren Erkan Aydoğdu da grubun Güneydoğu Asya ve Pasifik Bölgesi’ne CEO olarak atandı. 2012 yılından bu yana Sodexo Türkiye’de CEO olarak görev yapan Burçin Ressamoğlu, Sodexo İngiltere Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı olarak transfer oldu. Ressamoğlu, Sodexo İngiltere’yi çalışan yan hakları, teşvik ve ödüllendirme ve tüketici sadakat programları alanlarında büyütmeyi hedefliyor.

Reed Türkiye Genel Müdürü Asiye Yıldırım üst düzey rollerde şirketlerin yurt dışı transferlerinden doğan boş koltukların grup içi transferlere imkan sağladığını söylüyor. Yıldırım, “2020’de dış pazarlarda deneyimli satış profesyonellerinde, ticari yaptırımların yönetilmesi konusunda deneyim kazanmış hukuk profesyonellerinde transferler olacağını ön görüyoruz” diyor.

BBI Executive Search Yönetici Direktörü İnci Tunalı, 2019’la kıyaslandığında 2020’de yönetici transferlerinde artış gözlemleneceğini söyleyerek dijitalleşme sürecine adapte olan tüm sektörlerde ve pozisyonlarda hareketlilik yaşanacağını belirtiyor. Yiğit Oğuz Duman da 2020’de yönetici transferlerinin artmaya devam edeceğini belirterek “Kurumsallaşma iradesiyle yenilenen aile şirketlerinde çok önemli sayıda yeni yönetici rolleri oluşacak. Bunlar daha büyük şirketlerden yönetici transferlerini hızlandıracak” diyor.