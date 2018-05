Nilüfer Gözütok Ünal

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALANINDA HER YIL onlarca proje hayata geçiyor. Halihazırda şirketler ve kurumların sürdürdüğü yüzlerce projeden söz etmek de mümkün. Ancak bu projelerden bazıları birkaç ay bazıları birkaç yıl içinde sona eriyor. Bir de öyle projeler var ki bunlar 10 yılı aşkın süredir istikrarlı şekilde hedeflerine odaklanıyor, yarattıkları değer kartopu gibi her geçen yıl etkisini katlayarak artırıyor. Türk iş dünyasına damgasını vuran en köklü ilk 10 projeye baktığımızda ilk sırada Akbank’ın 46 yıldır sürdürdüğü Akbank Çocuk Tiyatrosu geliyor. Onu 31 yaşındaki Pınar Çocuk Tiyatrosu ve 23 yaşındaki 23 Nisan Migros Çocuk Tiyatrosu Şenliği takip ediyor. Köklü çalışmalar arasında Avon’un 22 yıldır yürüttüğü Meme Kanseri ile Mücadele projesi ise dördüncü sırada. İlk 10 listesinin devamında yer alan Opet’in Temiz Tuvalet’i ve İş Bankası’nın Ateş Böceği Gezici Öğrenim Birimi projesi 17, Eti Çocuk Tiyatrosu ile Bosch’un Ateş Böceği Gezici Öğrenim Birimi projesi 16, Pepsico’nun Cheetos Gelişim Merkezi projesi 15, Opet’in Yeşil Yol projesi ise 14 yaşında. Peki nasıl oldu da bu projeler varlıklarını bu kadar uzun sürdürebildi? İşte Capital olarak bu sorunun yanıtını aradık. Türkiye’nin en köklü KSS projelerini bir araya getirdik. Onları uzun ömürlü kılan unsurları sorguladık, yarattıkları değeri ortaya koyup gelecek hedeflerini araştırdık.

İSTİKRARIN SIRRI

Aslına bakılırsa bir KSS projesine ve yarattığı etkiye inanmak, kurumların o projeyi uzun soluklu görmesinde en önemli neden olarak öne çıkıyor. Doğru iş birlikleri gerçekleştirmek, toplum nezdinde projenin benimsenmesi, markayla özdeşleştirilmesi ve çok büyük bütçeler gerektirmeden yoluna devam edebilmesi de uzun ömrün diğer unsurları olarak dikkat çekiyor. Örneğin Yaşar Holding İcra Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, KSS faaliyetleriyle paydaşlarına karşı sorumluluklarını yerine getirdiklerine inandıklarını söylüyor. Aktaş, “Toplumsal katkı hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu vizyon ve inanç sayesinde başlattığımız tüm projelerin uzun ömürlü ve sürdürülebilir olmasının yanı sıra topluma ve çevreye sağladığı katkılar bizi mutlu ediyor” diyor. Avon’un Meme Kanseri ile Mücadele kampanyası 1992 yılından beri devam ediyor. Avon Türkiye Genel Müdürü Orkun Gül, projenin uzun soluklu olma nedenini kurum kültürüne bağlıyor. Gül, “Avon kurulduğu günden bu yana kendini güçlü hisseden kadınlarla dolu bir dünya yaratma hedefiyle aynı özenle çalışıyor. Bu kültür, projelerimize de yansıyor” diye konuşuyor. Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu, 14 yaşındaki Trafik Hayattır projesinin ilk günden itibaren uzun soluklu bir kültür dönüşümü oluşturarak toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı hedeflediğini dile getiriyor. BSH Ev Aletleri Proje Satışlar Direktörü Alper Şengül ise 16 yıldır süren Bosch Ateş Böceği Gezici Öğrenim Birimleri projesi ile 10 yıldır devam eden Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu’nun markaların stratejileriyle ve mesajlarıyla örtüşen projeler olduğunu belirtiyor ve “Doğru iş birlikleri ile yürütülen, iyi planlanmış ve çok iyi yönetilen projeler olduğu için bu kadar uzun soluklu oldular” diye konuşuyor.

PROJELER EVRİMLEŞİYOR

KSS’de uzun ömrün bir diğer sırrı da projelerin ihtiyaca göre değişerek evrimleşmesi. Mercedes- Benz Türk’ün Her Kızımız Bir Yıldız projesi, 13 yıldır gelişerek bugüne geldi. Projeye ihtiyaç sahibi kız öğrencilere burs vererek başladıklarını belirten Mercedes Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, yıllar içinde bursiyerlerinin üniversiteyi kazanmasıyla yalnız eğitim değil istihdam imkanı sağlamanın da önemli olduğunu dile getiriyor. Bu ihtiyaç karşısında projenin nasıl şekillendiğini şöyle anlatıyor: “İlköğretim okulundan mezun kız çocuklarını mesleki eğitime teşvik etmek diyerek çıktığımız yola, toplumda kadının her alanda hak ettiği güce kavuşması, kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması diyerek devam ettik.” Yapı Kredi de 12 yaşındaki Okuyorum Oynuyorum projesinin içeriğini her yıl geliştiriyor. Yapı Kredi Yöneticisi Nurcan Erhan, zaman içinde içeriği gelişerek farklılaşan programın günümüzde artık Yaratıcı Okuma ve Yaratıcı Yazma olmak üzere iki farklı modülde çocuklarla buluştuğunu söylüyor. P&G’nin Migros desteğiyle hayata geçirdiği 14 yaşındaki Özel Olimpiyatlar projesi de 2016 yılında yeni Minik Sporcular projesi ile daha da büyüdü. P&G Türkiye ve Kafkaslar Markalar Direktörü İpek Ersavaş, özel eğitim gereksinimi olan 2-7 yaş arası çocuklar için eğitici ve oyun odaklı bir eğitim programı olan Minik Sporcular’ın ayrıca önyargıların küçük yaşta ortadan kaldırılması ve toplumda bir arada yer alabilme becerilerinin geliştirilmesini de hedeflediğini söylüyor.

KAÇ KİŞİYE ULAŞTI?

Söz konusu köklü KSS projeleri olunca onlara dair aslında en çarpıcı unsur yarattıkları etki ve değer. Türkiye’nin en uzun soluklu çocuk tiyatrosu olan Akbank Çocuk Tiyatrosu, bugüne dek ülkenin dört bir yanından 2 milyonun üzerinde çocuğa ulaştı. 31 yaşındaki Pınar Çocuk Tiyatrosu da sergilediği 45 eserle 81 ilde 3 milyondan fazla çocuk tarafından izlendi. Avon’un Meme Kanseri ile Mücadele projesi, 15 binin üzerinde kadına ücretsiz mamografi taraması yaptı. Bosch Ateş Böceği Gezici Öğrenim Birimleri projesi 100 bin çocuğu eğitti. PepsiCo 15 yılda 4 milyon TL yatırdığı GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri projesiyle 100 bine yakın çocuğun gelişimine katkıda bulundu. Mercedes’in Her Kızımız Bir Yıldız’ı 200’ü üniversite öğrencisi olmak üzere 1.200 kıza burs, 25 ilde 500’den fazla yıldız kıza kişisel gelişim eğitimi verdi. İş Bankası’nın Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimi 50 bin çocuğa dokundu. Yine bankanın Karneni Göster Kitabını Al projesi kapsamında 12 milyonu aşkın kitap hediye edildi. Yapı Kredi, Okuyorum Oynuyorum ile 12 yılda 6 bini aşkın gönüllüyle, 184 bin 600 çocuğa ulaştı. 33 yıldır dünyada son 12 yıldır da Türkiye’de sürdürülen Shell’in KSS projesi Shell Eco-marathon’da Türkiye’den yaklaşık 135 takım ve 1.500’ün üzerinde öğrenci yarışmaya katıldı. Türk takımları 2005 yılından bu yana 19 kez, kendi kategorilerinde ilk 10’a girmeyi başardı. P&G ve Migros’un desteğiyle oluşturulan Özel Olimpiyatlar sayesinde 6 bine yakın özel ve partner sporcu yetişti.

“HEDEF ETKİYİ KATLAMAK”

Köklü KSS projeleri yolculuklarına gelecekte de devam etmek ve etkilerini daha da katlamak niyetinde. Bu projelerin bundan sonraki yol haritasına gelince… Birçok şirket başarılı ve köklü KSS projelerini daha uzun soluklu kılmakta kararlı. Bunu da mevcut projeleri geliştirerek yapmayı planlıyorlar. Avon’un Meme Kanseri ile Mücadele projesi ile bundan sonraki hedefi global çapta yılda 50 milyon, önümüzdeki beş yıl boyunca 250 milyon kadına ulaşmak. Avon Genel Müdürü Orkun Gül, “Her kadının, meme sağlığı söz konusu olduğunda bilinçlenmesini istiyoruz. Bu konudaki eğitimlerimizi sürdüreceğiz” diyor. Bosch, Bosch Ateş Böceği Gezici Öğrenim Birimleri projesiyle çocukların yaratıcı düşüncelerini geliştirmeye devam edecek. BSH Ev Aletleri Proje Satışlar Direktörü Alper Şengül, “Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu projemizle genç nesillerin davranış modellerinde olumlu değişimler yaratılmasını hedefliyoruz. Bu konudaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuşuyor. Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu, Trafik Hayattır projesinin yayılması için daha fazla iş birliği yapmayı planlıyor. “Projemizin trafik güvenliği bilinci geliştirmek amacıyla çalışan kurumlar için de bir platform olarak konumlanmasını planlıyoruz” diyor. Shell Türkiye, Shell Eco-marathon’u ülke bazında daha geniş katılımlı bölgesel bir yarışmaya dönüştürmeyi hedefliyor. Shell Türkiye Başkanı Ahmet Erdem, “Uzun vadeli hedeflerimizin arasında, bu yarışmaya katılan gençlerin mühendislik ve inovasyon alanında kendilerini geliştirmesini sağlamak yer alıyor. Bunun için de Türkiye’deki iş çevresiyle daha aktif bir etkileşim plaformu oluşturmayı amaçlıyoruz” diye konuşuyor.