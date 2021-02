Yeni tehlike senaryoları

4 SEKTÖRDE ÜZEN İHTİMALLER



PLAN HAZIR OSD Başkanı Haydar Yenigün, otomotiv sektörünün her zaman her türlü senaryo için aksiyon planının hazır olduğunu belirtiyor. En kötü senaryonun ikinci dalganın artış etkisinin sürmesi olacağını ifade eden Yenigün, “Önümüzde Brexit, Avrupa Yeşil Mutabakat gibi sanayimizi yakından etkileyecek kritik gündemimiz var” diyor.

SIKINTILI KONULAR MNG Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi Gökay Yavuz, en kötü senaryonun kur artışının sürmesi olduğunu belirtiyor ve şunları söylüyor: “Faizin artırılmaması durumunda kambiyo rejiminin değiştirilmesi ve sermaye hareketlerine sınırlama gelmesi ve bunun sonucu olarak hem finansman imkanlarının daralması hem alacak kalitesinin bozulması da yine endişe verici konular. Bunun gerçekleşmesi halinde yeni işlem yapmayı geçici bir süre durdurabiliriz. Alacaklarımızı tahsil edip her anlamda küçülme yoluna gidebiliriz.”

NASIL AŞACAK? Polisan Kansai, ilk dalgada yaşanan Çin kaynaklı tedarik sıkıntısı nedeniyle ikinci dalgadaki riskleri alternatif tedarikçilerle aşmayı planlıyor. Polisan Kansai Boya Genel Müdürü Mehmet Hacıkamiloğlu, “Maliyeti düşüren ve lojistik verimliliği artıran altyapı çalışmaları geliştirdik. Pazar tarafında kendi usta ve bayilerimizle yaptığımız B2B ve B2C projelerinde dijitali işin içine dahil etmeye başladık” diyor.

HİZMETLER DURABİLİR Securitas Finans Koordinatörü Hakan Ilgar, sektörde 30 günü aşan ödeme vadeleriyle karşılaştıklarını, bu durumun devam etmesi durumunda birtakım sözleşmelerini bitirebileceklerini söylüyor. Teknoloji tarafında için kur artışından da olumsuz etkilendiklerini dile getiren Ilgar, “Döviz kurunun müşterilerimizin bilançoları üstündeki olumsuz etkileri bize yansıyor. Kadro azaltımı ve hizmet alımının durdurulması gibi durumlar yaşanabiliyor” diyor.