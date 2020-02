Yeni yıl ajandası

“ÖNCELİĞİMİZ GÜÇLÜ NAKİT AKIŞI YARATMAK”

HURŞİT ZORLU / ANADOLU GRUBU İCRA BAŞKANI



GELECEK 2019, makro dengelerdeki değişimlere rağmen büyümemizi başarıyla sürdürdüğümüz, şirketlerimiz bünyesinde yatırımlarımızı yaptığımız ve gelecek odaklı çalışmalarımızda önemli aşamalar kat ettiğimiz bir yıl oldu. 2019 ile birlikte ekonomik açıdan öngörüde bulunmanın zor olduğu bir dönemi geride bırakıyoruz. Ülkemizin geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için özellikle üretim, sanayi ve tarım altyapılarımızı kuvvetlendirmemiz, inovasyon ve teknoloji alanında yatırımlar yapmamız, her alanda üreten bir ülke haline gelmemiz gerekiyor. Dünyada meydana gelen gelişmeleri çok yakından takip ediyor, yenilikçi çalışmalarla her alanda kaslarımızı kuvvetlendiriyoruz.

PROJELER Gelecekte iş yapış şeklimizi belirleyecek olan dijital dönüşüm ve iş transformasyonu projeleri yürütüyoruz. Yenilikçi teknolojilere yatırım yapıyor, kapsamlı Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Başta Bi-Fikir olmak üzere farklı platformlarda kurum içi ve kurum dışı girişimciliği destekliyor, her alanda yenilikçi fikir ve inovasyon üretimine ortam sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde şirketlerimizin tamamında pozitif güçlü nakit akışı yaratma önceliğimizi uygulamaya devam ediyoruz. 2020 yılı içinde geçerli bu ana hedefe ek olarak temkinli ve etkin risk yönetim anlayışını tüm operasyonlarımızda hassasiyetle ele alıyoruz. Ağırlıklı faaliyetlerimiz olan tüketici ürünleri ile ilişkili sektörlerde odaklanmamızı sürdürürken portföy kalitemize uygun yurt içi ve yurt dışı yatırım fırsatlarını her zaman olduğu gibi değerlendirmeye devam edeceğiz.