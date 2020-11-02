Zirvedeki 30 güçlü lider

Capital’in geleneksel araştırması “Türkiye’nin En Güçlü 30 İş İnsanı” da 16 yıldır bu kriterler dikkate alınarak hazırlanıyor...

2.11.2020 18:16:000
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Zirvedeki 30 güçlü lider

İş dünyasında güç sadece yaratılan ciro ve kârlılıktan gelmiyor. Ekonomik ve toplumsal olarak etki alanının genişliği, itibar ve koyulan vizyon, bugün en güçlü iş insanlarının temel ortak özelliğini oluşturuyor. Capital’in geleneksel araştırması “Türkiye’nin En Güçlü 30 İş İnsanı” da 16 yıldır bu kriterler dikkate alınarak hazırlanıyor. Bu yıl güçlüler liginde zirve değişmedi. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, yine birinci sırada yer alırken Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ikinci, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker üçüncü sıradaki yerini korudu.




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