Butik kahve mekanım

Nil Dumansızoğlu

Üçüncü nesil kahve dükkanları kahve tutkunlarının son dönemlerde vazgeçemediği mekanlar arasındaki yerini aldı. Kahvenin çekirdeğini gidip yerinde seçen, ufak partiler halinde kahve getiren, çekirdeğini kendi mekanında kavuran bu kahvecilerin sayısı her geçen gün artıyor. Sadece kahveleri değil, küçük metrekarelerde samimi bir ortam sunan bu mekanların şık ve minimal dekorasyonları da herkesin ilgisini çekiyor. Şehrin Nişantaşı, Moda, Galata, Karaköy gibi semtlerinde, artık neredeyse her sokak arasında karşımıza çıkan bu kahveciler, CEO’lar arasında da oldukça popüler. Örneğin Kurtsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Kurt, kısa kahve molaları için MOC Nişantaşı ve Federal Coffee Company’i tercih ediyor. Bebek’teki Cup Of Joy ise Domino’s Pizza Türkiye Genel Müdürü Aslan Saranga, GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı gibi pek çok yöneticinin tercih ettiği bir mekan. Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı’nın favorisi ise Karaköy’deki Karabatak… Tabii tüm bunların yanında bazı alışkanlıklardan da kolay vazgeçilmiyor. Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem ve daha birçok yöneticinin vazgeçilmezi hâlâ Bebek Kahve… CEO’lara İstanbul’daki en sevdikleri butik kahve dükkanlarını sorduk. Ortaya kahve meraklıları için keyifli bir harita çıktı:

“SOKAK ARASI DÜKKANLARI SEVİYORUM”

İstanbul’da yeni nesil kahve dükkanlarının yoğunlaştığı semtlerin başında Moda, Nişantaşı, Bebek, Beşiktaş, Beyoğlu, Cihangir ve Karaköy geliyor. CEO’ların da en sevdiği semtler olan ve özellikle hafta sonlarını geçirdikleri bu lokasyonlardaki kahveciler, elbette en favori mekanlar arasında gösteriliyor. Örneğin Kurtsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Kurt, Nişantaşı ve özellikle Topağacı’ndaki kafeleri çok seviyor. Nişantaşı’nın popüler mekanlarından olsa da pek çok başka yerde de şubesi olan MOC Nişantaşı ve Federal Coffee Company Beyoğlu’nun en çok tercih ettiği kahve mekanlarını olduğunu belirten Kurt, şöyle konuşuyor: “Sokak arası kahve dükkanları hoşuma gidiyor, çok daha samimi buluyorum. Buralarda arkadaşlarınızla sohbet etmek çok keyifli oluyor. Ayrıca kahve çekirdeklerinin taze çekilmesi de ilgimi çekiyor. Kahvenin pek çok çeşidini seviyor ve tüketiyorum ancak okkalı bir Türk Kahvesi’nin yeri benim için ayrı.” Aylin Kurt, özellikle hafta sonları olmak üzere haftada bir ya da iki kez mutlaka bu mekanları ziyaret ediyor. Buralar onun için arkadaşlarıyla buluşmanın yanı sıra alışveriş sonrası yorgunluk kahvesi içmek için de uğrak noktası. “Ayrıca dergi, gazete okuyorum, maillerimi kontrol ediyorum. Ardından taze çekilmiş kahvemi de alıp çıkıyorum” diyor.

BEBEK’İN POPÜLER MEKANLARI

Nişantaşı MOC’un bir başka müdavimi de Domino’s Pizza Türkiye Genel Müdürü Aslan Saranga. Burayı keşfetmesi ise Nişantaşı’ndaki Domino’s Pizza şubesini ziyaret etmeye gittiğinde gerçekleşmiş. Onun için cazip tarafı, Avusturalya kahveleri… Saranga’nın ikinci kahve durağı ise Bebek’teki Cup of Joy. Yasemin Pasajı’nın içindeki küçük ve samimi bu mekan, İstanbullu kahveseverler arasında oldukça popüler. Cup of Joy’un kahvelerini çok sevdiğini belirten Saranga, buralara yoğun iş temposundan vakit bulduğu zamanlarda, haftanın 1-2 günü uğruyor. Spordan çıktığında gittiği gibi arkadaşlarıyla buluşmak için de bu mekanları tercih ediyor. Bebek, aslında CEO’ların sabah sporu ya da hafta içi yürüyüşleri için uygunluğuyla çok sık ziyaret ettiği semtlerden biri. Dolayısıyla Bebek’teki mekanları sevenlerin sayısı da oldukça fazla… Bu isimlerden bir diğeri de Teknosa CEO’su Bülent Gürcan. Onun favorisi Mangerie Bebek, Konumu gereği dışardan görülmemesi, eşsiz Boğaz manzarasıyla dikkat çeken mekanlar arasında. Aslında daha çok kahvaltı için tercih edilen bir mekan olsa da Gürcan, buranın kahvelerinin de çok iyi olduğunu söylüyor. Özellikle ailesiyle birlikte Avrupa Yakası’da gittiği orman yürüyüşlerinin dönüşünde buraya mutlaka uğrayıp kahve içtiklerini belirtiyor.

“KAHVELERİMİ PETRO’DAN ALIYORUM”

Yolu Bebek tarafına düşerse Cup of Joy’a uğrayan isimlerden bir diğeri de GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı. Onun Bebek’teki bir diğer adresi de Bebek Kahve. Hemen denizin kenarındaki konumu, küçük ve samimi ortamıyla Bebek Kahve, yıllardır popülerliğini kaybetmeyen adreslerden biri. Kantarcı da yıllardır ailece buraya gelmekten keyif aldıklarını söylüyor ve “Bebek Kahve ile duygusal bir bağım var” diyor. Gayrettepe’de, Topağacı’nda ve Akmerkez’de şubeleri olan Petra Roasting Co. ise onun en sevdiği kahveleri içtiği adres. Kahvenin modunu yükselttiğini söyleyen Kantarcı, şöyle konuşuyor: “Kahve dükkanlarını genellikle hafta sonları ziyaret ediyorum. Yürüyüş ve yemek sonrası kahve molası veriyorum. Sabahları Espresso, gün içindeyse Americano, içmeyi tercih ediyorum. Kahve eşliğinde sohbet etmeyi de severim. Petra bunun için çok keyifli mekanlar yaratmış. Ayrıca kahvelerinin aromasını beğeniyorum ve eve de alıyorum. Cup of Joy’un ise hem kahveleri hem de sağlıklı atıştırmalıkları damak zevkime hitap ediyor. Bir kahve sever olarak benim için en önemli şeylerden biri içtiğim kahvenin taze olması. O yüzden kahvelerin günlük kavrulması tercih sebebim.”

“AMBİYANSI DİNLENDİRİYOR”

Beykoz Acarkent’te bulunan Five O’Clock, lezzetli kahveleri ve tatlılarının yanı sıra iç mekan dizaynı ve atmosferiyle dikkat çeken, küçük ve samimi bir mekan. Pek çok müdavimi olan Five O’Clock’tan vazgeçemeyen isimlerden biri Fujitsu Türkiye Genel Müdürü Selda Bağdat Bahadır. “Standart değil, özelleştirilmiş olması hoşuma gidiyor. Muhteşem ürünleri, dekorasyonu ve ekibi sebebiyle burayı seviyorum. Ambiyansı beni dinlendiriyor, bu sebeple yalnız başıma da gelmekten çok keyif alıyorum” diyen Bahadır’ın tercihi ise Türk Kahvesi. Bahadır için mekanın cazip taraflarından bir diğeri de çalışanlar. İşini yapan, en önemlisi de kendilerini sürekli geliştirmek isteyen bir ekip olduğunu söyleyen Bahadır, bir yönetici olarak da işini tutkuyla yapan insanları her zaman çok seviyor. Five O’Clock’un kendisi için önemini ise şöyle anlatıyor: “Buraya, genellikle hafta sonları yürüyüş sonrasında geliyorum. Ya da muhteşem pasta veya çikolatalarından hediye almak için uğruyorum. Yiyecek içecek ürünleri harici burada çok güzel ve değişik hediyelikler de bulunabiliyor. Yılbaşı, bayram ve diğer özel günlerde de ürünlerini tercih ediyoruz. Eşim 50’nci yaş günü pastamı Five O’Clock’a yaptırmıştı ve ardından birçok arkadaşım yeni yaşlarına aynı pastayla girdi.”

“KEYİFLİ İNSANLARLA KARŞILAŞIYORUM”

Son dönemlerde geçirdiği dönüşümle Karaköy, İstanbul’un yeni eğlence merkezlerinden biri haline geldi. Işıltılı sokaklarıyla Karaköy her zaman kalabalık olmasına rağmen küçük ve dar sokaklarıyla samimiyetini kaybetmiyor. Karaköy’e uğrayan kahve tutkunlarının duraklarından biri, Karabatak. Buranın müdavimleri en çok mekanın iç mekan dekorasyonuna hayran. Onlardan biri de Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı. Karabatak dışında onun ikinci durağı ise Federal Coffee Company. 2015 yılında kurulup ilk şubesini Galata’da açan, daha sonra kısa sürede şube sayısını artıran Federal Coffee Company, yeni nesil kahveciliğin en güzel örneklerinden biri. Murat Kolbaşı, bu kafelere daha ayda 1-2 kez uğruyor. “Buralarda işini severek yapan insanları görüyorum ve her zaman sohbet edecek keyifli insanlarla karşılaşıyorum. Ağırlıklı olarak arkadaşlarla sohbet için gidiyorum ama çok sık seyahat ettiğim için bazen ayda 1 bazen 2 kez gidebiliyorum” diyor. Kolbaşı’nın kahve tutkusu, aslında onun işinin de bir parçası. Okka markasıyla dünyanın her köşesinde Türk Kahvesi tadını ve kültürünü taşıma misyonu olan Kolbaşı’nın şirketinde de Okka Coffee var. Sabahları erkenden ofise gelip burada duble bir Türk Kahvesi içmeden güne başlamıyor.