1 milyar dolara 5 yılda ulaşırız

“4 LAND OF LEGENDS DAHA YAPACAĞIZ”



“ORTAK BULURSAK” Land of Legends aslında bir ekosistem.100 disiplinden biri otel. Geriye kalan 99 disiplin var. Alışveriş var, şovlar, temalı programlar, internet oyunu var ve bunların her biri başlı başına büyük bir iş. Biz gerçekten başarılı bir konsept geliştirdik, geçen yıl rakamlar çok iyiydi. Şimdi önümüzdeki 5-6 yıl yeterince para ve ortak bulursak dünyanın farklı bölgelerinde 4 Land of Legends daha açmak istiyoruz.

“FONLARLA GÖRÜŞÜYORUZ” Orta Doğu, Afrika, Amerika kıtası ve Uzakdoğu’da yapmayı planlıyoruz. Bununla ilgili somutlaştırdığımız görüşmelerimiz var. Tabii büyük fonlarla ve çok önemli yatırım gruplarıyla görüşüyoruz. 4 Land of Legends dediğimizde ilk etapta yaklaşık 3 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Öyle bir sermaye derinliğimiz yok ama önemli bir markamız var.

“OYUNU DEĞİŞTİRECEK ÜRÜN” Gelip gören herkesin şaşırdığı, herkesin mutlaka kendi ülkesine götürmek istediği bir proje. Turizm açısından Land of Legends hangi ülkeye giderse orada oyunu değiştirebilecek kapasiteye sahip bir ürün. Dünyada iki büyük rakibi var, onlar çok büyük. Biz küçük olmanın avantajını yaşıyor, çabuk karar alıyor, hızlı hareket ediyoruz, daha mütevazıyız. Onun için bu işe çok önem veriyorum. Şimdi küçük kızımı orada yetiştiriyorum o da medya iletişimi okudu, çok da seviyor. Akşama kadar çizgi film ve internet oyunu konuşuyoruz.