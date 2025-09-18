Taşpınar cesur adımlarla büyüyor

Üşenmez Holding’in departman mağazacılığı markası Taşpınar, 61 şube ve toplam 350 bin metrekareyi aşan büyüklüğe sahip. Ankara, İç Anadolu ve en son İstanbul’da yatırımlar yapıyor. Üşenmez Holding Perakende Grup Başkanı Ramazan Üşenmez, “Ankara ve çevresindeki başarımızı artık İstanbul’a taşıyoruz. Türkiye çapında bir perakende gücüne dönüşme yolculuğunda sağlam adımlarla ilerliyoruz” diyor.

Üşenmez Holding’in temelleri, 1980’li yıllarda Ankara’da perakende sektöründe atılan vizyoner adımlarla başladı. Üşenmez Holding çatısı altında departman mağazacılığı, önce Ankara, ardından İç Anadolu Bölgesi’nde ve şimdi İstanbul’da yapılan yatırımlarla 61 şubeye ve 350 bin metrekareye ulaştı. Bugün Taşpınar, yalnızca bir zincir mağazalar grubunun ötesinde müşteri deneyimini önceliklendiren, çağın ruhunu okuyan, yenilikçi ve vizyoner bir perakende markası olarak öne çıkıyor.

Capital Dergisi / Ağustos 2025

Üşenmez Holding Perakende Grup Başkanı Ramazan Üşenmez, mevcut adımlarını ve gelecek planlarını şöyle aktarıyor:

“Ankara ve çevresindeki başarılarımızı artık İstanbul’a taşıyoruz. Türkiye çapında bir perakende gücüne dönüşme yolculuğunda emin ve sağlam adımlarla ilerliyoruz. Bizim hikayemiz yalnızca perakende başarısıyla sınırlı değil. Yatırımlarımız, güven veren markamızın arkasındaki çok yönlü ve stratejik yapıyı yansıtıyor. Konut üretimi, sanayi, enerji, tarım ve hayvancılık gibi alanlarda gerçekleştirdiğimiz hamlelerle, sadece ekonomik büyüme sağlamakla kalmıyor aynı zamanda bulunduğumuz her alanda yüksek katma değer yaratıyoruz.

HER ALANDA DERİNLEŞEN YAPI

Konut ve yaşam alanları üretiminde kalite ve kullanıcı deneyimini merkeze alarak inşaat sektöründe önemli projelere imza atıyoruz. Üretim ve sanayi alanındaki yatırımlarımızsa bu güçlü yapıyı daha da pekiştiriyor. Uyku teknolojileri alanında geliştirdiğimiz Bedline markamız, sadece bir ürün değil sağlıklı yaşamı destekleyen bir yaşam tarzı sunuyor. Ankara’daki 18 bin metrekarelik yatak üretim tesisiyle Denizli’deki 14 bin metrekarelik tekstil üretim alanımız, yerli üretim gücümüzü ileri teknolojiyle birleştirerek sektörde fark yaratıyor. Ayrıca 2024 yılında yaptığımız uluslararası fizibilite ve çalışmalar sonucu Almanya’da faaliyetlerine ara veren Hauzen markasını holding bünyesine kazandırdık. Hauzen markasıyla elektrikli ev aletlerinde tüketici ihtiyaçlarına, hızlı, fonksiyonel ve estetik çözümler sunmaya başladık. Yatırımlarımızı şekillendirirken yalnızca bugünü değil geleceği de planlıyoruz. 2020 yılında hayata geçirdiğimiz GES yatırımları ve T Enerji çatısı altında yürütülen rüzgar enerjisi projeleri, karbon ayak izimizi azaltırken çevreye duyarlı bir enerji dönüşümüne de liderlik ediyor.

İSTANBUL’DA YENİ BİR DÖNEM

Faaliyet tarihimizde en önemli eşiklerden biri bu yıl gerçekleşiyor: Türkiye’nin ekonomik lokomotifi olan İstanbul pazarına güçlü bir adım atıyoruz. Bu adım, Taşpınar’ı bölgesel bir başarıdan ulusal bir perakende markasına dönüştürme vizyonumuzun en stratejik hamlelerinden biri. Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 18’ine ev sahipliği yapan bu megakent, her şirket için hem büyük bir fırsat hem ciddi bir sınav niteliği taşıyor. Biz de yıllardır Ankara ve çevresinde edindiğimiz güven ve operasyonel deneyimi, İstanbul gibi çok katmanlı bir pazara taşımak için kapsamlı analizler ve titizlikle yürütülen saha çalışmaları gerçekleştirdik. Rekabet yapısını, tüketici beklentilerini ve lojistik gereksinimleri detaylıca inceledik. 2025 yılında doğru zamanın geldiğine inandık. Bu stratejik atılımımızı, İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında uzun yıllardır kaliteli mobilya perakendeciliğiyle bilinen Ev Moda mağazalarının satın alımıyla gerçekleştirdik. Ev Moda’nın mağaza lokasyonları, üretim ve depo altyapısı, Taşpınar’ın güçlü sistemiyle entegre edilebilecek nitelikteydi. Özellikle mobilya üretimi gibi bizim uzmanlık alanımız olan sektörde, halihazırda var olan fabrikaları ve hızlı teslimata uygun lojistik yapısıyla bu iş birliği önemli bir sinerji doğurdu.

İstanbul’un 12 noktasında hizmet vermeye hazırlanan bu yeni şube yapımızla Taşpınar’ın modern mağazacılık anlayışını, konforlu alışveriş deneyimini ve kaliteli ürün çeşitliliğini İstanbul halkıyla buluşturacağız. Bu yalnızca bir genişleme değil markamızın İstanbul’daki ilk teması ile birlikte, Türkiye genelinde daha büyük ölçekli bir başarıya ulaşma sürecinin de başlangıcı olacak. 2025’in son çeyreğinde, sahada kurulan bu sistemle İstanbul’daki tüketicilerimizi 12 ayrı şubede Taşpınar’la buluşturacağız. Bu hamle, Taşpınar’ın gerçek potansiyelini ulusal ölçekte gözler önüne serecek.

DİJİTALLEŞMEYLE GÜÇLENEN DENEYİM

Bugünün dünyasında dijital dönüşüm, artık bir opsiyon değil zorunluluk. Bu bilinçle tüm teknolojik yatırımlarımızı, merkezine müşteri deneyimini alan bir yapıyla kurguluyoruz. Geliştirdiğimiz VadeliApp uygulaması sayesinde senetsiz, güvenli alışveriş deneyimi sunuyoruz. E-ticaret kanallarımızı sürekli optimize ediyoruz. CRM ve veri analitiği yatırımlarıyla müşteriyi anlayan, beklentiyi öngören bir dijital yapı kuruyoruz. Biz dijitalleşmeyi bir teknoloji yatırımı olarak değil markamızın geleceğini bugünden inşa etmenin bir yolu olarak görüyoruz. Bu dönüşümde en büyük ilham kaynağımız, bizi her gün daha iyi olmaya iten kullanıcılarımızın beklentileri. Her büyüme adımımızda, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik prensiplerinden taviz vermiyoruz. Üşenmez Holding olarak ticari başarıyı yalnızca ekonomik ölçütlerle değil yarattığı etki, sağladığı istihdam ve dokunduğu hayatlarla değerlendiriyoruz. Bizim için büyümek nicelikten ziyade niteliği artırmak, her yeni mağaza ile yalnızca ürün değil, güven sunmak anlamına geliyor. Bu güven, 40 yılı aşan tecrübemizi önümüzdeki 50 yıla taşıyacak en güçlü sermayemiz olmaya devam ediyor. Taşpınar’da sadece ürün değil katmanlı bir alışveriş deneyimi sunuluyor. Biz her eve ulaşan bu hikayenin daha da güçlenerek büyüyeceğine yürekten inanıyoruz.”