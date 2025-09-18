“Savunma teknolojimizle geleceği şekillendiriyoruz”

SYS Grup Genel Müdürü C. Utku Aral, “Kurumsal dönüşüm ve ileri teknoloji vizyonuyla Türkiye’nin savunma sanayiinde küresel yükselişinin en başarılı örneklerinden biri olma yolunda ilerliyoruz” diyor. Aral, teknolojiyi yalnızca üretimde değil organizasyon yapısının her katmanında kaldıraç olarak kullandıklarını vurguluyor.

Savunma sanayisinin küresel dönüşümünde ürünlerin yanı sıra bu ürünleri yönetecek organizasyonel zeka da belirleyici hale geliyor. SYS Grup Genel Müdürü C. Utku Aral, SYS Grup’un savunma sanayisinde ürün geliştirmekle yetinmediğini, teknoloji, veri ve bilgiye dayalı entegre kurumsal yapısıyla geleceğin organizasyon modelini de inşa ettiğini söylüyor.

Capital Dergisi / Ağustos 2025

“Kurumsal dönüşüm ve ileri teknoloji vizyonuyla SYS Grup, Türkiye’nin savunma sanayiinde küresel yükselişinin en başarılı örneklerinden biri olma yolunda ilerliyor” diyor. SYS Grup, teknolojiyi üretim süreçlerinden yönetişim mekanizmalarına kadar her alanda bir kaldıraç olarak kullanıyor. Karmaşık sistemleri yönetebilen organizasyonların geleceği şekillendireceği inancıyla hareket ettiklerini belirten Aral, CANiK, AEI Systems, UNIROBOTICS, MECANiK ve CANiK Academy gibi markalarıyla SYS’nin savunma sanayiinde yerli ve küresel dengesini başarıyla kurmuş bir yapı olarak öne çıktığını vurguluyor.

DÖNGÜSEL YAKLAŞIM

Aral, SYS Grup’un başarısının temelinde teknolojiyi bir yönetim enstrümanı olarak kullanma yetkinliğinin yattığını söylüyor. “Grup, Ar-Ge’den saha uygulamalarına kadar tüm süreçlerini veri odaklı bir sistemle yönetiyor. Bu yaklaşım karar alma süreçlerinde şeffaflık, hız ve doğruluk sağlıyor. Markalar arasındaki dikey uzmanlıkları entegre bir şekilde bir araya getiriyor” diye konuşuyor.

CANiK’in 2024 yılında Türkiye’nin tabanca ihracatının yüzde 75’ini gerçekleştirmesiyle küresel pazarda güçlü bir konum elde ettiğinin de altını çizen Aral, sözlerini şöyle sürdürüyor: “AEI Systems, orta kalibre sistemlerde yüksek uyumluluk sunarken UNIROBOTICS’in uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS) gibi yenilikçi çözümleri savunma teknolojilerinde çığır açıyor. Tüm bu başarılar, grubumuzun veri tabanlı yönetişim modeliyle mümkün oluyor. Ar-Ge yatırımlarımız, ürün geliştirmenin ötesine geçiyor. Grup olarak, yapay zeka ve veri analitiği gibi ileri teknolojileri, üretim süreçlerinden lojistik yönetimine kadar her aşamada kullanıyoruz. Örneğin, üretim hatlarında gerçek zamanlı veri analizi, verimliliği artırırken hata oranlarını minimize ediyor. Geliştirdiğimiz entegre yazılım çözümleri, sahadaki ürün performansını izleyerek kullanıcı geri bildirimlerini doğrudan Ar-Ge süreçlerine entegre ediyor. Bu döngüsel yaklaşım sayesinde ürünlerini sürekli geliştiren ve pazarda rekabet avantajı sağlayan bir sistem oluşturduk. Teknolojiyi kurumsal süreçlerimizin omurgası olarak konumlandırdık. Bu, SYS’nin dünyada hafif silah alanında 5’inci büyük şirket olmasından Türkiye’nin tabanca ihracatındaki yüzde 75’lik payına, 12,7 mm ağır makineli tüfek satışında dünyanın en büyük şirketi olmasından 30 mm silahları üretebilen dünyada 3 şirketten 1’i olmasına kadar her alanda kendini gösteriyor.”

YEREL IHTIYAÇLARA ÖZEL LOJISTIK ÇÖZÜMLER

Aral, SYS Grup’un Entegre Lojistik Destek (ELD) biriminin ürün yaşam döngüsünü yeniden tanımladığını söylüyor. “Tasarım, üretim, bakım, eğitim ve satış sonrası destek süreçleri tek bir bütün halinde kurgulanıyor” diyor. Bu yaklaşımın yalnızca ürün teslimiyle sınırlı olmayan, kullanıcı odaklı bir sürdürülebilirlik modeli yarattığını ifade eden Aral, ELD’nin klasik satış sonrası hizmetleri bir maliyet kalemi olmaktan çıkararak bir rekabet avantajına dönüştürdüğünü belirtiyor. “Örneğin, CANiK marka bir silahın sahadaki performansını optimize etmek için sunulan bakım ve eğitim hizmetleri, ürünün ömrünü uzatırken kullanıcı memnuniyetini artırıyor” diyor. SYS’nin lojistik yaklaşımının ürünlerin yalnızca teslim edildiği anda değil kullanım ömrü boyunca yüksek performans sunmasını garanti ettiğini vurguluyor.

Aral, ELD biriminin aynı zamanda SYS’nin küresel operasyonlarını destekleyen bir omurga işlevi gördüğünü de söylüyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: “Ürünlerimizin dünya çapında farklı coğrafyalarda kullanılmasını sağlamak için yerel ihtiyaçlara özel lojistik çözümler geliştiriyoruz. Örneğin, ABD pazarında CANiK’in sunduğu hızlı yedek parça temini ve teknik destek hizmetleri, kullanıcıların kesintisiz bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Bu entegre yaklaşım, SYS’yi yalnızca bir üretici değil aynı zamanda bir çözüm sağlayıcı olarak konumlandırıyor. Ayrıca, ELD’nin veri odaklı lojistik yönetimi, stok optimizasyonundan bakım planlamasına kadar her aşamada maliyet etkinliği sağlıyor.”

KARMAŞIK SISTEMLER IÇIN ÖRNEK ORKESTRASYON

Aral, SYS Grup’un küresel büyüme stratejisinin geleneksel ihracat modelinin çok ötesine geçtiğini ifade ediyor. “ABD ve Avrupa’daki iştirakler yalnızca pazar erişimi sağlamakla kalmıyor yerel ihtiyaçlara uygun, hızlı ve entegre çözümler sunan bir ekosistemin temel taşlarını oluşturuyor. Örneğin, CANiK’in ABD pazarındaki yüzde 75’lik tabanca ihracat payı, yalnızca ürün kalitesinin değil aynı zamanda SYS’nin yerel pazar dinamiklerini anlama ve buna uygun stratejiler geliştirme yetkinliğinin bir sonucu. Grup, küresel pazarlarda yerel iş ortaklıkları ve stratejik iştiraklerle büyürken aynı zamanda Türk savunma sanayisinin küresel algısını güçlendiriyor. 2024 yılında 172 milyon dolarlık ihracat rakamıyla SYS, Türk savunma sanayisinin en büyük 10 ihracatçısı arasında yer aldı” diye konuşuyor. Aral, “SYS Grup olarak geleceği bugünden inşa ediyor, teknolojiyi bir üretim çıktısı olarak değil kurumsal yapının temel taşı olarak görüyoruz” diyor.

“BİLGİYE YATIRIM FARK YARATIYOR”

EĞİTİM VİZYONU

SYS Grup için insan kaynağı, yalnızca bir üretim faktörü değil stratejik bir rekabet avantajı anlamı taşıyor. Grup bünyesindeki CANiK Academy, bu vizyonun en somut örneklerinden biri. Profesyonel kolluk kuvvetlerinden bireysel atıcılara kadar geniş bir kitle için tasarlanan eğitim programları, teknik bilgi aktarımıyla sınırlı kalmıyor, sahadan gelen deneyimi ürün geliştirme ve organizasyonel süreçlerle buluşturuyor. Örneğin, kolluk kuvvetleri için geliştirilen senaryo bazlı eğitimler, gerçek saha koşullarında stres yönetimi ve karar alma becerilerini güçlendiriyor.

YETENEK GELİŞİMİ

CANiK Academy, SYS’nin kurum içi yetenek gelişim modelinin de yansıması. Grup, çalışanlarını teknoloji odaklı dönüşümün bir parçası haline getirmek için sürekli eğitim programları sunuyor. Saha deneyimlerinden elde edilen bilgiler, ürün geliştirme süreçlerine doğrudan entegre edilerek yenilikçi çözümler üretiliyor. Bir CANiK tabancasının ergonomik tasarımı, sahadan gelen geri bildirimlerle şekilleniyor. Bu da ürünün hem profesyonel hem bireysel kullanıcılar için yüksek performans sunmasını sağlıyor. Bir diğer grup şirketi MECANIK ise ateşli silah kullanıcılarının ihtiyaçlarına odaklanan dünyanın ilk ve en başarılı markası olarak SYS Grup’un diğer şirketlerinin ürünlerinin yeteneklerini ve taktik aksesuarlarla kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkarıyor.