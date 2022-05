"3. Rönesans'ın içinde olmak istiyorum"

“ÜÇ PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ”



“YARATICILIK ANA İŞİM” Şu an blockchain, NFT, metaverse konusuna çeşitli projelerle girdim. Bunlarla uğraşıyorum, çünkü 3’üncü Rönesans’ın içinde olmak istiyorum. Yaratıcılık benim ana işim. Yeni konseptlerle yaratıcılığı nasıl birleştirebileceğime odaklıyım. Geçenlerde metaverse hizmetlerimizi duyurduk. Bu dünyaya girmek isteyen, NFT yapmak isteyen, oyun yapmak isteyen markalara, kişilere davetimizi yaptık. Türkiye’de hem token hem NFT çıkarmış hem metaverse ile uğraşmış bir tek ben varım.



NFT! HEMEN ŞİMDİ Şu an her şey zar. Çöpe atacak milyon doların varsa gel metaverse yapalım, ama yoksa 1 yıl daha bekleyelim. NFT öyle değil her marka hemen girebilir. NFT, doğru kişi, doğru proje, doğru markayla hemen başarıya dönüşebiliyor. NFT koleksiyonları moda markaları ve hedef kitlesi 25 yaş altı olan markalar için çok doğru. Decentraland, Sandbox, Fortnight hangisi popüler alacak bilmiyoruz. Markanın metaverse için bütçesi varsa deneysel işler yapılmalı. Şu an 3 proje üzerinde çalışıyoruz.