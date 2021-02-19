Aras Holding YKB Baran Aras: 5 yılda 5 katına çıkarız

Ayçe Tarcan Aksakal

atarcan@capital.com.tr

Aras Ailesi, uzun zamandır sıkıntılı bir süreç yaşıyordu. Ancak sorun çözüldü. Aras Holding’i artık BARAN ARAS yönetiyor. Baran Aras, Aras Kargo’nun çoğunluk hissesini Austrian Post’a sattıktan sonra zarar eden holding şirketlerini dışarıya açıp yeni iş alanlarına soktu. 7 yılda grup şirketlerini 12 kat büyüterek 1 milyar TL cirolu holdinge dönüştürdü. Girişimci yönünün babasına benzediğini söyleyen Aras, “Aile içi anlaşmazlıkları çözdük. Yeni hedefim e-ticaret şirketi kurup ciroyu 5 yılda 5 katına çıkarmak” diyor.

Baran Aras, yüzde 80’i Austrian Post tarafından satın alınan 1,5 milyar TL cirolu Aras Kargo’nun başkan yardımcısı ve yüzde 20 ortağı. Aynı zamanda lojistikten gıdaya, bilişimden akaryakıta kadar 5 farklı sektörde büyüyen ve 1 milyar TL cirolu Aras Holding’in yönetim kurulu başkanı. Ablası Evrim Aras’la Aras Kargo’nun satışından dolayı çekişmeli hukuk süreci yaşayan Aras, anlaşmazlıkları çözdüklerini, Aras Kargo’nun yüzde 20’sinin, Aras Holding’in de tamamının kendisine geçtiğini belirtiyor. 7 yıl önce Aras Kargo’ya hizmet vermek için kurulan grup şirketlerini satın alarak büyüttüğünü söyleyen Aras, “7 yılda 12 kat büyüyerek başarı hikayesi yazdık. Zarar eden grup şirketleri artıya geçti ve 1 milyar TL cirolu büyük bir holdinge dönüştük” diyor. Bu yıl yaptıkları yeni yatırımlar sayesinde Aras Kargo’nun Yurtiçi Kargo’yu geçerek sektör lideri olduğunu söyleyen Aras, liderliği kaptırmaya niyetlerinin olmadığını belirtiyor. Aras, “Girişimci yönüm babama benziyor. Yeni bir sektöre daha girmek istiyorum. Bu da kesinlikle e-ticaret olacak” diye konuşuyor. İş insanı, pandemi sonrasında ise iki yeni sektöre daha girmeyi planlıyor; bunlardan ilkinin eğitim, ikincisinin ise turizm ve gıda alanında olacağını söylüyor. 5 yılda holdingi 5 milyar TL cirosu olan büyük bir gruba dönüştürmeyi planlayan Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Baran Aras ile 7 yılda holdingde yarattığı değişimi ve gelecek hedeflerini konuştuk:

Sıkıntılı dönemler yaşadınız. Bugün gelinen noktada nasıl bir yapı var karşımızda?

Yaklaşık 2 bin çalışanımız var. Lojistik, kurye, gıda, akaryakıt ve bilişim olmak üzere toplam 5 sektörde faaliyet gösteriyoruz. Kurye şirketimiz, elektronik ticaret dışında moto kurye, kredi kartı ve doküman teslimatı alanında uzman. Lojistik sektöründe AVM ve cadde lojistiği alanında Fillo Logistics ve Arlo Lojistik olmak üzere iki firmamız bulunuyor. Gıdada Nkurumsal adında şirketimiz var. Türkiye çapındaki restoranlardan catering firmalarına kadar pek çok şirketin yemek işletmesini, toplu yemek hizmetini yapıyor. Akaryakıt firmamız ise akaryakıt satışı, denetimi ve ölçümlemesi alanında faaliyet gösteriyor. l Aras Kargo, holding iştiraki mi? n Hayır, değil. Aras Kargo’nun yüzde 80’i Austrian Post’a ait. Ben, aileden tek kişi olarak Aras Kargo’nun yüzde 20 ortağıyım ve yönetim kurulu başkan yardımcısıyım.

Holding olarak son dönemde yeni girdiğiniz sektör var mı?

Bilişim sektöründe daha çok yeniyiz. Rush Bilişim yeni bebeğimiz… Daha çok yazılım ve aplikasyon üzerine çalışıyor. Ayrıca e-ticarete girmek için araştırma ve geliştirme yapıyor. Dünyadaki örneklere bakıyoruz. Pazaryeri mi olmalıyız, yoksa stoklu mu çalışmalıyız konusunda araştırmalar yapıyoruz. Dünyada e-ticarette bundan sonra yeni gelişmelerin ne olacağını araştırıyoruz. Kuracağımız e-ticaret şirketi geçici değil kalıcı olsun istiyoruz. Bu nedenle ince eleyip sık dokuyoruz.

Neden e-ticarete girmek istiyorsunuz?

Çünkü arkamızda çok büyük bir lojistik kuvvetimiz var. E-ticaret firmaları nasıl kargo işine yöneliyorsa biz de “Neden e-ticaret yapmayalım?” fikrinden yola çıktık. Gelecek teknoloji ve e-ticarette. Şu anda sadece yazılım ve uygulama satıyoruz, ancak ileride e-ticaret sektöründe olmak istiyoruz.

Yeni sektörlere ne zaman yöneldiniz?

2013’te yöneldik diyebilirim. Aras Kargo daha önce tamamen Aras Holding iştirakiydi. 2011’de İş Girişim, Aras Kargo’ya yüzde 20 ortak oldu. O dönemde aile olarak ana şirketimiz Aras Kargo’ya hizmet veren şirketleri bağımsız hale getirdik ve 2013’te annemle birlikte bu şirketleri diğer aile fertlerinden satın aldık. Aradan geçen 7 yılda bu şirketleri 12 kat büyüterek başarı hikayesi yazdık.

Nasıl büyüttünüz?

Bu şirketler daha önce grup şirketleri adı altında sadece Aras Kargo’ya hizmet veren şirketlerdi, satın aldıktan sonra büyüyüp geliştiler. Önce bu şirketleri dışarıya açtık ve her birini alanında uzmanlaştırdık. Örneğin daha önce kargo şirketi olan Fillo Logistics’i cadde ve AVM lojistiğinde ihtiyaç olduğunu gördüğümüz için lojistik şirketine dönüştürdük. Geçen yıl bu şirketimiz, AVM’lerin kapanmasıyla 2 ay zorluk yaşadı, ancak sonrasında işlerimiz cadde mağazalarının hızla toparlanmasıyla devam etti. Kısa Çalışma Ödeneği kullanmadık ve 2020’de yüzde 16 büyüme gerçekleştirerek büyüme hedefimizi tutturduk. 2021 için hedefimiz bu şirketimizi yüzde 20 büyütmek. Yine eskiden en kurumsal şirketimiz Aras Catering idi, mutfakları vardı ve yemek pişiriyordu. Satın aldıktan sonra mutfakları kapattık ve toplu yemek sektöründe üyelik sistemine geçtik. Bugün Türkiye’nin en büyük yemek üreticileri, catering firmaları, restoranlar üyemiz oldu.

Lojistik şirketinizin cirosu ne?

300 milyon TL. Arlo Lojistik ile birlikte holding iştiraki iki şirketimiz, yarım milyar TL’lik ciroya sahip. 2013’ten sonra büyüttüğümüz şirketler, bugün Aras Kargo’nun üçte biri kadar oldu.

Aras Kargo’yla aynı sektörde olması sorun oluşturuyor mu?

Uzmanlık alanlarımız tamamen farklı olduğu için sorun teşkil etmiyor. Holding bünyesindeki şirketlerimiz lojistik ve kurye alanında faaliyet gösteriyor, kargo işi yapmıyor.

Aras Holding’in toplam cirosu nedir?

Devraldığımda eksi pozisyondaydı, 2020 sonunda 1 milyar TL ciroya ulaştı. Şu anda kârsız bir şirketimiz bile yok.

Kaç yılda eksiden artıya geçtiniz?

5 yılda şirketlerin hepsi kendi alanında uzmanlaştı, 3 yılda da hepsi artı pozisyona geçti. Daha sonra da kâr marjlarını artırdılar. 2020’de çift haneli büyüyen şirketlerimiz var. En kötüsü yüzde 5’in üzerinde kâr marjına sahip. Bu da büyük bir başarı hikayesi.

En hızlı büyüme hangi alanda?

Pandemi nedeniyle kuryede oldu. İkinci en hızlı büyümeyi gıdada yaşadık. Bunlardaki büyüme yüzde 30’un üzerinde oldu. Örneğin gıda alanında öğrenci yurtlarına hizmet veriyorduk. Yurtlar kapalı olmasına rağmen geçen yıl yüzde 36 büyüyerek 300 milyon TL ciroya ulaştık. Akaryakıt tarafında da kısıtlamalara rağmen yüzde 27 büyüdük ve 180 milyon TL ciro elde ettik. Bilişim tarafında da hiç beklemedik şekilde yüzde 17’lik büyüme gerçekleştirdik.

2020’de holding olarak toplamda ne kadar büyüdünüz?

2019’da yüzde 17 büyümüştük. 2020’de pandemiye rağmen süreci hasarsız atlatıp yüzde 25 büyüdük. Pandemi olmasaydı büyümemiz yüzde 41 seviyesinde olacaktı, yüzde 16-17 kaybımız oldu.

2021 için hedefiniz nedir?

Bu yıl için büyüme hedefimizi muhafazakar tutuyoruz. Yüzde 20-25 bandında büyüme bekliyoruz.

Neden daha muhafazakar bütçe yaptınız? 2021, 2020’den daha mı kötü geçecek?

Lojistik sektörüne yeni giren oyuncular var. Bu nedenle bütçelerimizi biraz muhafazakar tuttuk. Ayrıca bu yıl kendi içimizde bazı değişikliklere gideceğiz. Teknolojik yatırımlar yaparken bazı aksaklıklar ve küçülmeler olacak. Lojistik özelinde Anadolu depomuzu taşıma planımız var ve yeni taşındığımız yere sorter sistemi kuracağız. Bu da yaklaşık 6-8 hafta sürecek ve bu süreçte biraz manuel çalışacağız. Müşterilerimizi üzmemek için yoğun olmayan dönemde limitli kapasiteyle işleri yürüteceğiz. Ayrıca gıda tarafında da yine yurtların açılmayacağını öngördüğümüz için bütçemizi muhafazakar tuttuk.

E-ticaret dışında yeni bir sektöre girme planınız var mı?

Bazı planlarımız var, ancak pandemiden ötürü askıya aldık. Pandeminin 2022 sonuna kadar etkisinin geçeceğini düşünmediğimiz için yeni projeleri bekletiyoruz.

Askıya aldığınız yeni işler neler?

Gıda şirketimizin kendini gösterebileceği bazı lokasyonlarda turizm ve gıda yatırımı yapmayı düşünüyorum. Özellikle orta ve üst segmentte hizmet verecek yeni bir restoran zinciri kurma düşüncem var. Ancak kesinlikle fast food olmayacak. Celal Aras Eğitim Vakfı’mız bünyesinde pandemi sonrasında üniversite yatırımı yapmayı düşünüyorum. Ancak bunları şimdilik askıya aldık ve e-ticarete yoğunlaştık.

Yeni gireceğiniz alanlarda inorganik mi organik mi büyüyeceksiniz?

Satın almadan ziyade kendi şirketlerimizi sıfırdan kurmak istiyoruz. Bunun için sıkı bir Ar- Ge yapıyoruz. l Ortaklık ve satın almalara nasıl bakıyorsunuz? n Babadan gelen girişimci bir ruhum var ve her zaman grup olarak yeniliklere açığız. l 5 yıl sonra nerede olmak istiyorsunuz? n 5 yılda 5 katına çıkmayı ve 5 milyar TL cirolu büyük bir holding olmayı hedefliyoruz. En önemli büyüme alanlarımız lojistik, kurye ve gıda olacak.

Aras Kargo’daki hedefiniz nedir?

Aras Kargo yaptığı yatırımlar ve ortaklık sayesinde geçen yıl kargo sektöründe 2’ncilikten liderliğe yükseldi. Günde 1 milyon teslimat yapıyoruz, 1 milyon hanenin kapısını çalıyoruz. Pazar payımız yaptığımız sorter yatırımları ve e-ticaret şirketlerinin bizi daha fazla tercih etmesiyle yüzde 27’ye yükseldi. Pazarda açık ara öndeyiz ve önümüzdeki dönemde birinciliği bırakmaya niyetimiz yok. Lojistik şirketimiz de sektöründe ikinci sırada. Bu yıl lojistikte de hedefimiz lider olmak.



“ABLAMLA ANLAŞMAZLIĞI ÇÖZDÜK”



“YÜZDE 20’Sİ BENİM” Aras Kargo özelinde ablamla yaşadığımız anlaşmazlıkların hepsi çözüldü. Gelinen noktada ablam, Aras Kargo’dan tamamen ayrılmayı, ben ise kalmayı tercih ettim. Aras Holding’in ise yüzde 65’i bana, yüzde 35’i ise anneme ait. Kendisi maddi, manevi olarak destekçim.

“ORTAKLIKLARA AÇIĞIM” Grup şirketlerimize kız çocuğu gibi bakıyorum. Bir gün yuvadan ayrılabilir, evlenebilirler. Bu durum tamamen şirketin gelişimiyle alakalı. Bize düşen en önemli vazife onları en iyi şekilde geliştirip yetiştirmek. “İNADIM YOK” Şirketin faydası ve gelişimine katkı yapacaksa “tamamı benim olacak” diye bir inadım yok. Her türlü şirket satın alması ve birleşmesine açık bir insanım. Bugün yüzde 20 hisseyle Aras Kargo’da kaldığım için mutluyum, ancak ileride ne olur bilemem.

“YENİ İŞ FIRSATLARINA BAKIYORUZ” Aras Kargo’daki Avusturyalı ortaklarımızla ortak iş yapma planımız var. Bu konuda görüşüyoruz. Türk Cumhuriyetleri, Azerbaycan, Gürcistan ve İran’da kargo ve lojistik alanındaki fırsatları araştırıyoruz. Onlar da yurt dışında yeni pazarlara Aras markasıyla girmemin daha doğru olacağına inanıyor.











“AİLE ANAYASASINA KARŞIYIM”



KURUMSALLIK ÖNEMLİ Aras Holding’de kurumsallığa çok önem veriyorum. Ancak aile şirketinin sürdürülebilirliği için aile anayasasından daha çok aile kılavuzuna inanıyoruz. Aile anayasası dediğimizde kişilerin hak ve özgürlüğüne girmiş oluyoruz. Bu nedenle aile anayasasına karşıyım.

AİLE KILAVUZU Aile şirketlerinde anayasa değil ama bir aile başucu kitabı muhakkak olmalı. Ailenin buna inanması ve bunu bir misyon, vizyon edinmesi gerekiyor. Kurulduğu günden büyüme sürecinin sonuna kadar bunu damarlarında hissetmesi lazım. Daha sonra da varlığını ve enerjisini bu işe yönlendirebilsin.

DENGE KURMAK Aile şirketlerinde en önemli konu, aile ve iş dengesini kurmak. Asla ikisini birbirine karıştırmamak, işi eve getirmemek gerekiyor. Bu, çok önemli ve zor bir görev. Yoksa hem kişisel ilişkiler hem kişinin kendisi yorgun düşüyor.











“İŞ HAYATINA DHL’DE BAŞLADIM”



“BELÇİKA’YA GİDECEKTİM” Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü mezunuyum, sonrasında Londra’da MBA yaptım. Geri döndüğümde DHL’de insan kaynakları bölümünde 1 yıl MT olarak çalıştım. Babamın rahatsızlığı dolayısıyla DHL’deki işimi bırakıp Aras Kargo’ya geçtim. Babamın rahatsızlığı olmasa DHL’in Belçika’daki transfer merkezinde çalışacaktım.

BABA NASİHATI Babam Celal Aras’ın verdiği en önemli nasihat, “Herkesin fikrini al” oldu. Her zaman “En alttakinden en üstekine kadar herkesin fikrini almaktan asla çekinme; illa ki bir şey öğrenirsin” derdi. Daima kendime inanmam ve cesur olmam konusunda beni yüreklendirdi. “Bir yola gireceksen düşünerek kendini yorma; yolda güreş” diye nasihat ederdi. 200 YILLIK MARKA Benim de babam gibi en büyük hayalim, Aras’ın 200 yıllık bir marka olması. 6 yaşında bir oğlum var, henüz çok küçük olmasına rağmen üçüncü jenerasyon olarak onun da eğitim ve gelişiyle bu amaca katkıda bulunacağına inanıyorum.











