Büyüten dönüşüm

Beyçelik Holding CEO’su ve OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ile otomotiv, enerji, iklimlendirmedeki yatırımlarını ve otomotivdeki dönüşümü konuştuk...

Beyçelik, Türkiye’nin önde gelen otomotiv tedarikçilerinden, Bursa’nın ise 5 büyük grubundan biri. İklimlendirme, enerji ve turizmde de faaliyet gösteren holdingin cirosunun yüzde 70’i otomotivden geliyor. Şirket, 2007 yılında Gestamp’la yaptığı ortaklık sonrasında gerçekleştirdiği dönüşümle grubun amiral gemisi otomotiv işini 65 milyon dolardan 510 milyon dolara çıkarmayı başardı. Beyçelik Holding CEO’su BARAN ÇELIK, otomotiv sektöründeki potansiyele inanarak kapasite yatırımlarına hız vermelerinin büyümeyi ivmelendirdiğini söylüyor. Çelik, salgınının etkisi için “Yatırımlarımızı sürdürme yönündeki kararımızı değiştirmedik. Ancak Korona sonrası planlarımızı gözden geçirmemiz gerekirse geçiririz” diyor.

Ayçe Tarcan Aksakal

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Türkiye’nin en büyük otomotiv tedarikçilerinden Beyçelik, son 10 yılda 8 kattan fazla büyüdü. Hızlı büyümesinin en önemli mimarı holdingin ikinci kuşağı ve CEO’su Baran Çelik. Çelik, “Büyümemizdeki en önemli dönüm noktası 2007’de Gestamp ile stratejik ortaklık yapmamız oldu” diyor. Ortaklık sonrası holdingin amiral gemisi Beyçelik Gestamp’ın cirosu 65 milyondan 510 milyon dolara yükseldi. Çelik, ortaklarıyla daha sonra enerji sektörüne girdiklerini belirterek “Hala otomotiv ana işimiz ancak enerji ve iklimlendirme sektörlerinde hızlı büyümemizi sürdürüyoruz” diyor. Korona salgını nedeniyle yeni yatırımlarını şimdilik ertelemediklerini belirten Beyçelik Holding CEO’su ve OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ile otomotiv, enerji, iklimlendirmedeki yatırımlarını ve otomotivdeki dönüşümü konuştuk:

İkinci kuşak olarak kaç yıldır işin içindesiniz?

Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunuyum. Bursa’da okumamın ana sebebi babamın talebiydi. Üniversitede okurken işin içinde oldum. Normal bir mezun geldiğinde 3-4 yılı adaptasyonla geçer, 2000’li yılların başında üniversiteden mezun olup geldiğimde hazırlık süreci bitmişti. Bu iş için kendimi hazırladım.

Ailede sizden başka grupta çalışan var mı?

Babam holdingin yönetim kurulu başkanı ancak icrada çok fazla yer almıyor. İcrada kardeşlerim ve ben varız. Ortanca kardeşim Bahar Çelik turizm yatırımımızın başında; en küçük kardeşim Cihan Çelik de iklimlendirme sektöründeki yatırımımıza bakıyor.

Son dönemde önemli bir büyümeye imza attınız. Bu büyümeyi ne tetikledi?

2000’li yılların başında büyük miktarda pres hattı yatırımı yaptık. Bu yatırıma girerken hatların ancak yüzde 50 kapasitesini doldurabilecek pazara sahiptik. Ancak o dönemde babam Türkiye’de otomotiv endüstrisinin çok küçük olduğunu ve pazarın büyüyeceğini öngördü. Otomotiv işimize normalden daha fazla kapasite yatırımı yaparak risk aldık. Fazla kapasite ancak 2004-2005 yıllarına geldiğimizde yüzde 100 doldu. Büyüme sürecimiz 2007’de kendi sektörümüzde dünyada lideri olan Gestamp ile yüzde 50 ortak olduktan sonra başladı.

Bu ortaklık size nasıl bir sinerji kattı?

Stratejik bir ortaklık oldu. Faaliyet gösterdiğimiz alanda başarılı ve büyüyen bir şirkettik. 2007’de sektörde önemli bir büyüklüğe gelmiştik. Olduğumuz pazarla ilgilenen 3-4 şirket vardı. Bunlarla görüşmelerimiz oldu ve sonrasında bu süreci doğru ve stratejik bir ortaklıkla sonlandırdık. Faaliyet gösterdiğimiz alana yatırım yapan bir grupla ortak olduğumuz için onların büyümesi, bizi de büyüttü. Zaten ortağımız da bizim gibi aile şirketi, yoksa ortak olamazdık.

Ortaklık sonrası büyüme ne oldu?

Neredeyse 8 kat büyüdük. Ortaklık öncesinde 65 milyon dolar olan Beyçelik Gestamp’ın cirosu 510 milyon dolara çıktı. Şu anda Beyçelik Gestamp Türkiye’nin en büyük tedarik sanayi şirketlerinden biri. Bursa, Kocaeli ve Romanya’da yatırımlarımız var. Üç ayrı şehirdeki fabrikalarımızda 3 bin 555 kişi çalışıyor. Gestamp da bizimle ortak olduğunda şu anda geldiği noktanın 4’te 1’i büyüklüğündeydi. Cirosu ortaklık sonrasında 2,5 milyardan 10 milyar dolara yükseldi.

2019 nasıl geçti? Otomotivdeki daralma sizi nasıl etkiledi?

Grup olarak 2019’da 2018’e göre dolar bazında yüzde 18’lik bir artış yakaladık. İhracat odaklı sektörlerde faaliyet gösterdiğimiz için de daralmadan bir nebze daha az etkilendik.

Holdingin cirosu ne oldu?

Toplam ciromuz 670 milyon dolar. Bunun 510 milyon doları otomotiv organizasyonundan, geri kalanı da diğer işlerimizden geliyor. Holdingin toplam ihracatı ise 171 milyon dolar. 2019 zor bir yıl olmasına rağmen bizim için kötü geçmedi. 2019’da geçtiğimiz 3 yılda yaptığımız yatırımları devreye soktuk. Ayrıca otomotivde ihracata yönelik pazarlara çalışan müşterilerimiz var. Bu nedenle yurt içi pazarlardaki gelişmeler bizi çok fazla etkilemedi, sadece büyüme hızımız azaldı. Büyüme hızımızı 2019 için yüzde 25 olarak hedeflerken yüzde 18’ler seviyesinde gerçekleşti.

Otomotivde bu yıl nasıl geçer, talep ne zaman canlanır?

Son 2 yılda, otomotivdeki daralma yüzde 50’yi geçti. İç pazarda çok dipten geldiğimiz için bu yıl geçen yıla göre daha iyi geçecek. 2016- 2017’de iç pazarda otomotiv satışları 1 milyon adet bandındaydı. 2018’de 600 bine düştü. Geçen yıl da 470 binlere kadar geriledi. 2020’de pazar 600-700 bin arasında olur diye bekliyorduk. Ancak korona salgını nedeniyle bu konuda da farklı bir tablo ortaya çıkabilir.

Size göre, otomotivde en büyük risk ne?

Elektrikli araç, otonom sürüş, bağlanabilirlik ve paylaşabilirlik olmak üzere 4 büyük dönüşüm var. Risk de bu dönüşümden kaynaklanıyor. Özellikle elektrikli araç dönüşümü daha hızlı geliyor. Geleneksel otomotiv parçalarının bazıları bu dönüşümden etkileniyor ve yeni dönemde yok olacak.

Dönüşüme nasıl hazırlanıyorsunuz?

Daha hafif ve daha güvenli ürünler üretiyoruz. Bu noktada ortağımızın Ar-Ge kabiliyetini kendi Ar-Ge kabiliyetimizle birleştirerek sektördeki lider konumumuzu korumak istiyoruz. Ar-Ge merkezimizde 100’den fazla Ar-Ge mühendisi çalışıyor.

Ürünlerin ne kadarı dönüştürüldü?

Yeni ürünler şu anda ürün gamımızın yüzde 20’lerine ulaştı. Bunların payı daha da artacak. Önümüzdeki dönemde yeni ürünlerin oranı yüzde 50’lere gelebilir.

Otomotiv dışında hangi sektörlere yatırım yapıyorsunuz?

Zaman içinde enerji, iklimlendirme ve turizm gibi yeni sektörlere girdik. Ancak hala odağımız otomotiv. İşimizin yüzde 70’i otomotiv sektöründe.

Enerjideki büyüklüğünüz nedir?

Gesbey şirketimiz türbin kuleleri üretiminde Türkiye’deki en yüksek kapasiteli fabrika. Toplam 100 dönüme kurulu ve yılda 300 adet rüzgar tribünü kulesi üretim kapasitesi var. Türkiye’deki bu alandaki toplam kapasitenin yüzde 40’ı bize ait. Geçen yıl, Gesbey’nin en yüksek potansiyelle çalıştığı bir yıl oldu. Bu yatırımımız da holding verilerine pozitif etki etti. Ukrayna, Polonya, Bulgaristan gibi ülkelere ihracata başladık. 2020’de üretimimizin yüzde 50’sini ihraç edeceğiz. İhracat tarafında burada da önemli bir büyüme öngörüyoruz.

Enerjideki hedefiniz nedir?

Enerji tarafı gelişecek. Şu anda rüzgar enerjisinde toplam 116 megavat gücünde 3 santralimiz var. Bu santrallerin hepsinde kapasite artışı planlıyoruz, toplamda 150 megavata kadar çıkacağız. Bunun yanında Bursa bölgesinde Susurluk Karacabey arasında 45 megavatlık lisansımız var, bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Ayrıca Türkiye’nin dört bir köşesinde yaklaşık 25 tane rüzgar ölçüm direğimiz var, buralarda yeni projeler geliştireceğiz. Enerjiye bayağı kaynak arıyoruz. Rüzgarda gelişmeye devam edeceğiz.

Rakamlara vurursak ne kadarlık bir gelişmeden söz ediyoruz?

Hedefimiz bu yıl 150 megavat olacak kurulu gücümüzü önümüzdeki 3 yılda 250 megavata çıkarmak. 100 megavatlık ilave yatırım yapmayı hedefliyoruz. Enerjide satın alma değil geliştirme kısmında odaklıyız. Yeni lisans almayı başarabilirsek enerjide bin megavatlık geliştirme yapacağız.

Yıl sonu için büyüme hedefiniz nedir?

Sektörel olarak farklılık göstermekle birlikte bu yıl holding olarak toplamda dolar bazında yüzde 15 civarında büyüme hedefliyoruz. Enerji sektöründe büyüme hedefimiz yüzde 25. İklimlendirme ve otomotivde yüzde 15 büyüme hedefimiz var.

Korona virüsü salgını sonrası hedeflerinizi revize ettiniz mi?

Korona virüsünün yaratacağı hasarı konuşmak için çok erken. Biz şu anda onu analiz edemediğimizden dolayı yatırımlarımıza devam etme yönündeki kararımızı değiştirmedik ama tabii ki korona sonrası planlarımızı gözden geçirmemiz gerekir ise geçiririz.

Otomotivde yeni yatırım, ortaklık planlıyor musunuz?

Otomotivde yatırımların birçoğunu tamamladık. Sıcak şekillendirme alanında yatırım yapıyoruz. Bu yatırımımızı yüzde 50 seviyesinde artırıyoruz. Şu anda 3 sıcak şekillendirme hattımız var. Bu, 5’e çıkacak. Toplamda 20 milyon Euro’ya yakın yatırım yapacağız. 2023 yılına otomotivde 117 bin metrekare ilave üretim tesisi yatırımı planlıyoruz. Bunun bir kısmı Romanya bir kısmı Yeniköy bir kısmı ise Bursa TEKNOSAB’da fabrikamızda olacak. Bu yatırım bize daha hafif araçları, daha yüksek mukavemet üretme imkanı sağlayacak.

Başka yeni yatırım planınız var mı?

Otomotivde Bursa’da yenileme yatırımlarına odaklıyız. Gebze’de büyük bir tesis kurduk, 1.000 kişiye yakın istihdam sağlıyoruz. Buranın yeni müşterilerle büyüme sürecine odaklanacağız. Romanya çok önemli bir pazar, yılda 500 bin araç üretiliyor ve bunun daha da artacağı öngörülüyor. Biz de Romanya’da Türkiye’deki Beyçelik Gestamp modelini yerleştiriyoruz. Romanya’daki otomotiv yatırımına 2018’de başladık, 2020’de bitireceğiz.



“OYUNUN KURALLARI DEĞİŞİYOR”



“AVRUPA’DA İLK 5’TEYİZ” “Rekabetçiliğimiz, genç nüfusumuz ve mühendislik kabiliyetimiz Türkiye’de otomotiv sektörünün güçlü alanları. Bundan dolayı Türkiye Avrupa’nın en büyük 5’inci otomotiv üreticisi haline geldi ve bununla birlikte tedarik sanayi de gelişti.

“DÖNÜŞÜME HAZIR DEĞİLİZ” Türkiye’de otomotiv tedarik sanayi geleneksel araçlara daha fazla yatırım yaptı. Bu noktada elektrikli araç dönüşümüne yüzde 100 hazırlıktan bahsedemeyiz, eksiklerimiz var. Hedefimiz otomotiv sanayinin ihtiyacı olan yeni nesil dönüşüm parçalarının Türkiye’de üretilmesini teşvik edici çalışmaları artırmak. Yerli otomobilin Türkiye’de yapılıyor olması da tedarik sanayinin yeni nesil dönüşümlere hazırlanmasını hızlandıracak. En iyi noktada değiliz, ancak en kötü noktada da değiliz.

FIRSATLAR DAHA FAZLA Çin, otomotivde en büyük tehdit olarak görülebilir. Çok büyük, rekabetçi bir ülke ve aynı zamanda teknolojik dönüşümü de sağladı. Ancak lojistik avantajlarımız dolayısıyla hala Çin’in önündeyiz. “Fırsatlar mı tehditler mi daha fazla’ diye baktığınızda fırsatların daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Çünkü biz zaten otomotivde oyunun lideri değildik, geriden gelen bir ülkeydik. Şimdi yeni nesil teknolojiler, yeni nesil ürünler çıkıyor. Bu da oyunu tekrardan başlatıyor. Bundan dolayı fırsatların daha fazla olduğunu düşünüyorum.”







