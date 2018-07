Yeni nesil lider nasıl olmalı?

MUHTAR KENT, 2008’den 2017’ye dek yaklaşık 9 yıl boyunca Coca-Cola Company gibi 200’den fazla ülkede 770 bin çalışanı olan dev bir şirketin CEO’su olarak görev yaptı. Geçtiğimiz yıl ise CEO’luk rolünü James Quincey’e devrederek yönetim kurulu başkanı olarak şirkete yön vermeyi sürdürüyor. Bugün piyasa değeri 180 ila 190 milyar dolar arasında değişen Coca-Cola’nın zirvesinde olan ve global kariyerde en üst noktaya ulaşmış Türk iş insanı olan Kent ile onu bu noktaya taşıyan prensiplerini, kişilik özelliklerini konuştuk ve genç yöneticilere neler tavsiye ettiğini öğrendik.

İş dünyasında Muhtar Kent’i duymayan, bilmeyen yok. O global kariyer anlamında bugüne dek en yüksek zirveye ulaşan Türk iş dünyası lideri. 2008-2017 arasında Coca-Cola Company Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su olarak görev yapan Kent, Mayıs 2017 yılı itibariyle şirketin yönetim kurulu başkanı olarak görevini sürdürüyor. 500’den fazla içecek markasına, 770 bin çalışana 200’den fazla ülkede yön veriyor. Bugün 2 milyondan fazla hissedarı, 180 ila 190 milyar dolar arasında seyreden bir piyasa değeri olan Coca-Cola Company’nin yönetim kurulu başkanı olan Kent, kendisine bu başarıları kazandıran en önemli kişisel özelliğini “Merak ve yaşam boyu öğrenmeye olan bağlılığım kariyerim boyunca benim için itici güç oldu” diyerek açıklıyor. İnsan ilişkileri ve dostlukların iş hayatında ve hayatın her alanında son derece önemli olduğuna da dikkat çekiyor. Ve genç yöneticilere şu tavsiyeyi veriyor: “İlişkilerinize önem verin, yeni tanıştığınız birine onu bir daha görecekmişsiniz gibi davranın ve asla yalnız yemek yemeyin.” The Coca-Cola Company’nin yönetim kurulu başkanı Muhtar Kent ile global kariyer hayatını, ona başarı getiren kişilik özelliklerini, prensiplerini ve global kariyer hedefleyen genç yöneticilere tavsiyelerini konuştuk. Kent, Capital’in sorularını şöyle yanıtladı:

Bugünkü pozisyonunuza dek nerede ve hangi sorumluluklarla çalıştınız?

Coca-Cola’daki kariyerime 40 yıl evvel 1978’de Amerika’da başladım. İlk yılımı çoğunlukla Amerika’nın değişik bölgelerinde kamyonlarda plasiyerlik yaparak ve işi en alttan öğrenerek geçirdim. 1980’li yılların başında sırasıyla İtalya, Amsterdam ve Hollanda’da reklam ve satış müdürlüğü yaptım. Daha sonra 1985’te Coca-Cola Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü olarak görevlendirildim. 1989’da Coca-Cola Doğu Avrupa Bölümü Başkanı ve Uluslararası Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak 23 ülkeden sorumlu olarak Avusturya’nın Viyana şehrine yerleştim. 1995’te 12 ülkedeki şişeleyicileri kapsayan Coca-Cola Amatil Avrupa Başkanı olarak görevime devam ettim. Ardından 1999-2004 arasında Efes İçecek Grubu Başkanı ve CEO’su olarak görev aldım. 2005’in başında Coca- Cola’ya Hong Kong merkezli Asya Başkanı göreviyle geri döndüm. Bir yıldan kısa bir süre içerisinde Coca- Cola International’ın Başkanı olarak şirketin Kuzey Amerika dışındaki bütün operasyonlarını yönetmek üzere şirketin merkezi olan Atlanta’ya gittim. 2008-2017 yılları arasında Coca-Cola Company Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su olarak görev aldım. Mayıs 2017 itibariyle Coca-Cola’nın yönetim kurulu başkanı olarak görevime devam ediyorum.

Coca- Cola’nın yönetim kurulu başkanı olarak ne büyüklükte bir bölgeyi, çalışanı ve ciroyu kontrol ediyorsunuz?

Yönetim kurulu başkanı olarak, direktörler ve üst düzey yöneticilerle birlikte yalnızca önümüzdeki birkaç yıl içinde değil, on yıllar boyunca işimizi büyütecek ve geliştirecek stratejiler geliştirmek ve ilerletmek için çalışıyorum. Bugün Coca-Cola sistemi, 500’den fazla içecek markasıyla dünyada 250’den fazla ortağı ve 770 bin çalışanıyla 200’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Halka açık ve 2 milyondan fazla hissedarı olan Coca-Cola’nın piyasa değeri 180 ila 190 milyar dolar arasında seyrediyor.

Türk yöneticilere uluslararası arenada başarılı olmaları için neler tavsiye edersiniz?

Türkiye’de son derece başarılı ve engin kriz yönetimine vakıf genç ve dinamik yöneticiler var ve sayıları her gün artıyor. Benim tecrübelerime dayanarak şunu söyleyebilirim; her şeyden önce ne mevkide olursanız olun bunun bir takım oyunu olduğunu aklınızdan çıkarmamanız gerekiyor. Ayrıca birbiriyle uyum içinde çalışan ve açık kartlarla oynayan, hızlı, esnek, dinamik bir ekip oluşturamadığınız takdirde başarı şansınızın oldukça az olduğunu da belirtmeliyim. Her bir sıkıntıya ve fırsata aynı heyecanla çözüm bulmaya çalışmak, sahadaki arkadaşlarla birlikte samimi bir çaba sarf etmek, kalıcı ilişkiler kurabilmek ve de fedakârlıkları paylaşmaya hazır olabilmek,sorumluluk anlayışının olmazsa olmazları. Bunun yanı sıra hızlı tüketim ürünleri sektöründeki şirketlerde kalıcı büyüme ve değer yaratmak için daima tüketicilerinizle ve müşterilerinizle zaman harcamanız ve onların ihtiyaçlarına ve önceliklerine çözümler getirmeniz gerek. Ben dünyanın neresinde olursam olayım her gittiğim yerde hemen hemen her hafta şişeleyici ortaklarımız ve kendi takımımızla satış noktalarını gezer, tüketici ve müşterilerle konuşurum. Kırk yıldır bu piyasa gezilerim sırasında her seferinde markalarımız, işimiz, dağıtımımız, rakiplerimiz, tüketicilerimiz ve perakende müşterilerimiz hakkında yeni bir şeyler öğrenirim. Ofiste geçirdiğim zamanı hep asgaride tutmaya çalışırım. Aynı şeyi çalışanlarımızdan da beklerim, onlara her fırsatta bunu telkin etmeye gayret ederim. Karar verebilmek ve yönetilebilir hatalar yapmaktan korkmamak ve risk alabilmek ama aynı zamanda öğrenerek aynı hataları yapmamak gerektiğini vurgularım.

Bu noktaya ulaşmanızda kişisel özelliklerinizin yanı sıra hangi faktörler etkili oldu?

Ailem sayesinde küçüklüğümden itibaren birçok ülkede yaşama fırsatım oldu. Bu da farklı kültürlerin önemini genç yaşlardayken anlamamı sağladı. Yatılı okulum Tarsus Amerikan Koleji’nde geçirdiğim yıllar ve oradaki kalıcı arkadaşlıkların hayatımda hala izleri mevcut. İngiltere’deki üniversite ve lisans sütü diplomam için geçirdiğim yıllarında etkileri olmuştur. Ayrıca işime ilk plasiyer olarak başlamanın önemi de büyüktür. Hangi işte olursanız olun bir ‘ivme noktası’ vardır. Bu ivme noktasına yakın olmak ve onun önemine vakıf olmak kalıcı başarı için kritiktir. Bizde ivme noktası, haftanın her günü yüzbinlerce kamyon ile ziyaret edilen 25 milyon perakende noktasında tüketicilerle 1 milyar 900 milyon defa buluşan markamızdır.

Network’ün global kariyerde önemi nedir? Sizin kariyerinizde ne kadar etkili oldu?

İlişkileri çok önemsiyorum. Sahip olduğunuz bağlantılarla ilişkiyi devam ettirmeyi ve çevreyi genişletmeyi müthiş yararlı buluyorum. İnsan ilişkileri, dostluklar iş hayatında ve hayatın her alanında son derece önemlidir. Gençlere tavsiyem de hep bu olmuştur. İlişkilerinize önem verin, yeni tanıştığınız birine onu bir daha görecekmişsiniz gibi davranın ve asla yalnız yemek yemeyin.

Şu anda Coca-Cola’da üst düzey yönetim pozisyonlarına yükselen görevde kaç Türk yönetici bulunuyor? Şirketin bu anlamda nasıl bir politikası var?

Coca-Cola’da dünyanın farklı yerlerinde işe alım yapıyoruz. Coca-Cola’da ve şişeleyici ortaklarımızda farklı pozisyonlarda birçok Türk çalışanımız var. Üst düzey yönetici pozisyonlarında da yer alan Türk arkadaşlarımız var. Örnek vermek gerekirse Ahmet Bozer iki yıl önce Coca-Cola International Başkanı olarak emekliye ayrıldı. Galya Frayman Molinas, Coca-Cola Global Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürüyor. Sedef Salıngan Şahin Coca-Cola Tayland’ın, Murat Özgel Coca-Cola Orta Doğu ve İsrail’in genel müdürü.

Coca-Cola’da kariyer yapmak isteyenlere hangi yeteneklerini geliştirmelerini tavsiye edersiniz?

Her şeyden önce bugünkü kadar sınırsız ve global bir ortamda bir dünya vatandaşı gibi davranmalarını tavsiye ederim. Coca-Cola’da biz dünya üzerinde 207 ülkede ürünlerimizi tüketicilerimize sunuyoruz. Kendi rahat bölgelerinin dışında, dünyanın farklı yerlerinde, farklı insanlar, farklı inanışlar ve davranışlarla rahat bir şekilde çalışabilmek bizim işimizin olmazsa olmazı… Takipçilik, alçakgönüllü olmak, başarıyı paylaşmak ve hangi mevkide olursanız olun bunun bir takım oyunu olduğunu unutmamak… Bu prensipler doğrultusunda bir de yaptığınız işe tutkuyla bağlıysanız başarı kaçınılmaz olacaktır.