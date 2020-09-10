"Altın 2021'de 2300 doları görebilir"

Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (ANZ), altın fiyatlarının önümüzdeki yıl ons başına 2,300 dolar seviyesine çıkabileceği tahmininde bulundu.

Kurum, fiyatlarda son dönemde görülen geri çekilmenin kısa ömürlü olduğunu ve altının halen cazip bir yatırım olduğunu belirtti.

Banka, bol para arzının, düşük faiz oranlarının ve makro belirsizliğin altın yatırımlarını desteklemesi gerektiğini kaydetti.

ANZ, "Fiziki talep toparlanıyor, bu nedenle altın fiyatlarının gelecek yıl ons başına 2,300 dolar seviyesine ulaştığını görebiliriz" dedi.

Gram altın güne nasıl başladı?

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 468 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı.

Gram altın, gün içerisinde en düşük 468.17 lira, en yüksek ise 468.81 lira seviyesini görürken; saat 09.02 itibarıyla yüzde 0.01 oranında düşüşle 468.22 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 766 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 155 liradan satılıyor.