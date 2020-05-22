Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükseldi

İstanbul’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 380,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.526,00 lira oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın dün yaptığı konuşmada kullandığı “benzeri olmayan bir ekonomik gerilemenin ortalarında bulunuyoruz” ifadesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığına dair iyimserliği törpülediğini kaydetti.

Çin’in Ulusal Halk Kongresinin (NPC), Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde hükümet karşıtı gruplarla etkin mücadeleyi güçlendirmek adına yeni bir yasa tasarısı sunmayı planladığına dikkati çeken analistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarıyla tekrar gündeme gelen ABD-Çin geriliminin artacağına ilişkin endişelerin de risk iştahını azalttığını vurguladı.

Bu gelişmelerle yüzde 0,6 değer kazanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.735 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri ile Avrupa Merkez Bankası’nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.785 doların gündeme gelebileceğini, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini söyledi.