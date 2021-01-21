Altın fiyatlarında 'Biden' etkisi

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatları, Biden yönetiminin koronavirüs salgını karşısında ABD ekonomisine daha fazla destek sağlayacağı ve bunun enflasyon bekleyişlerini yukarı çekeceği beklentileri ile 2 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Spot altın fiyatı 1872,73 dolar/ons seviyesinin görülmesinin ardından şu sıralarda düne göre yüzde 0,09 artışla 1871,67 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler ekonomileri canlandırmak için çok fazla teşviğin uygulamaya girmekte olması ve bunların enflasyon bekleyişlerini yükselteceği beklentilerinin altın fiyatını destek verdiğine işaret ediyorlar. Axi'nin global piyasa stratejisti Stephen Innes, "Hazine getirilerinin altına yön dikte edebileceğinden kuşkuluyum. Eğer enflasyon bekleyişleri daha yukarı gider ise altında ralli devam edebilir" diye konuştu.

Altın fiyatı için ilk direncin 1.884 dolar/ons seviyesinde olduğunu ifade eden analistler, buranın geçilmesi halinde 1.902 dolar/onsun hedefleneceğini öngörüyorlar.