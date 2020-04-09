Altın fiyatlarında inişli-çıkışlı trendin devamı bekleniyor

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık, "Altın fiyatlarında bir süre diniş ve çıkışlı trendi yaşayacağız. Yeni rekorlar sürpriz olmayacağı gibi, onsunda 1,400 doları da yeniden görebiliriz" dedi.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, AA muhabirine altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Piyasaların rekor fiyat seviyelerinin bile anlamını yitirdiği bir zaman dilimi yaşadığını anlatan Atayık, altının iki haftadır rekor üzerine rekor kırdığını söyledi.

Altının ons fiyatının seneye 1,517 dolardan başladığını anımsatan Atayık, fiyatın koronavirüs endişelerinin artması nedeniyle 9 Mart’ta 1,680 dolara yükseldiğini kaydetti.

Altının ons fiyatının 19 Mart’ta yeniden 1,471 dolara kadar gerilediğini ifade eden Atayık, 6 Nisan tarihinde ise fiyatın 1,677 seviyesine kadar çıktığını hatırlattı.

"Çeyrek altın 595 TL’yi gördü"

Ons fiyat seviyelerinde yaşanan dalgalanma ve doların ateşinin eş zamanlı yükselmesiyle çeyrek altın ve gram altında yeni rekorlar görüldüğünü belirten Atayık şunları söyledi:

"Çeyrek altın, 2020 yılına 478 TL, gram altın ise 291 TL’den başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde altın çeyrek ve gram bazında yeni rekorlara imza attı. Altının gramı 365 TL, çeyrek altın ise iç piyasada 595 TL’yi gördü.

Analistler ve piyasa uzmanları, küresel salgınla ilgili en kötünün bu haftayla birlikte geride kalacağını, salgının ekonomilere ilişkin etkilerini sınırlayacak teşviklerin devam edecek olmasıyla piyasalardaki kırılmaların ve dalgalanmaların yerine belli bir zaman sonra sakinliğe bırakacağını ifade ediyor.

Burada iyi haber olarak şunu söyleyebiliriz. Birçok bilim insanı, Avrupa ve Türkiye’de koronavirüs salgının mayıs ayında kontrol altına alınacağını ve haziran ayıyla birlikte hayatın normal akışına geçeceğini söylüyor. Koronavirüsün etkisinin Asya ülkelerinde azalması, Avrupa ülkelerinde de stabil bir görünüm sergilemesi piyasayla ilgili iyimserliği destekleyecek veriler olarak gösterebiliriz."

"Altının muhtemel geri çekilişlerini alım fırsatı olarak değerlendirebilirler"

Atayık, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmelerle, ABD, Avrupa ve Asya bölgesi ekonomilerinden gelecek verilerin piyasaların yönünü belirlemeyi sürdürdüğünü ifade ederek, "Piyasanın bir gözü de ertelenen ve bugün toplanacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında olacak. Özellikle vaka sayısında azalma ve piyasada hissedilecek iyimserlik, ons fiyatlarında geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi kar satışlarının gündeme gelmesine neden olabilir." değerlendirmesini yaptı.

Yurt içi piyasada altın yatırımcılarının, ons fiyatlarındaki değişikliklerin yanı sıra TL-dolar kotasyonu nedeniyle döviz fiyatlarını da yakından gözlediğini anlatan Atayık, şöyle konuştu:

"Altının gerilemesini destekleyen bir diğer unsur petrol fiyatları. Çünkü, petrol fiyatları gerilediğinde petrol üreten ülkeler, nakit ihtiyaçlarını altın satarak karşılama yoluna gidiyor. Bu durum da altın fiyatlarının düşmesine yol açıyor. Diğer yandan, merkez bankalarının küresel ekonomideki kayıpları aza indirmek amacıyla piyasaya sürdükleri likidite henüz yaygınlaşmadığı ve bu nedenle halen rezerv para olan dolara ulaşma eğilimleri talep yarattığı için özellikle gelişmekte olan ülkelerde döviz de yükseliyor. Durum böyle olunca da küresel anlamda ons fiyatı aşağı yönlü seyir izlese de içeride dolar değerlendiği için altın fiyatları da yükselmiş oluyor.

Neredeyse tüm dünya ülkeleri, vatandaşlarını ve ekonomilerini hayatta tutmak amacıyla koronavirüsle amansız bir savaş veriyor. Küresel anlamda gelen her iyi haber ve pozitif gelişmeler, hem altının hem de dövizin ateşini söndürecek gibi gözüküyor. Ancak, öyle bir süreçten geçiyoruz ki negatif ve pozitif haberler peş peşe geliyor. Bu nedenle altın fiyatlarında öyle anlaşılıyor ki bir süre daha iniş ve çıkışlı trendi yaşayacağız. Yeni rekorlar sürpriz olmayacağı gibi, kar realizasyonu ve koronavirüsle ilgili olumlu haberler sonucunda altının onsunda 1,400 dolar rakamlarını da yeniden görebiliriz. Bu nedenle yatırımcılarımıza, her zaman altına kısa vadeli al-sat açısından değil, orta ve uzun vadeyi planlayarak alım yapmalarını öneriyoruz. Altının muhtemel geri çekilişlerini alım fırsatı olarak değerlendirebilirler."