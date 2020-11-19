UBS'in yeni değerlendirmesine göre, altın merkez bankalarının teşvik edici politikaları nedeniyle son bir sıçrama yapabilir.

İsviçreli banka UBS, emtia varlık sınıfını en çok tercih edilenlerden nötr seviyesine çekerken altın ve petrolü en çok tercih edilenler arasında tutmaya devam etti.

Bankanın 18 Kasım tarihli son raporunda kar realizasyonuna işaret edilerek salgına yönelik riskler dolayısıyla emtia sınıfı nötr seviyesine çekildi. Buna karşın UBS analistleri petrol ve altındaki olumlu duruşunu korudu.

Buna göre 2021 yılında aşıların geniş ölçüde erişilebilirliğinin sağlanmasıyla önlemlerin kalkacağını belirten analistler kısa vadeli arz sıkıntılarına rağmen petrolde yükseliş olabileceğini belirtti. Bankanın analistleri Brent petrolün gelecek yılın sonuna kadar 60 dolara erişeceğini öngördü.

"Altın son bir sıçrama yapabilir"

Analistlere küresel ekonomide merkez bankalarının daha fazla teşvik edici politikalar izlemesi dolayısıyla altında son bir sıçrama olasılık dahilinde görünüyor. Analistler altın ve gümüşte 2021 başında yeni zirveler görülebileceğini belirtti.

Buna göre analistler altının 2021 yılının başlarında 2 bin doları test edebileceğini öngördü. Bundan sonra altının düşüş hareketi göstereceğini öngören analistlere göre 2021 sonunda altının ons fiyatı 1.850 dolar seviyesine gerileyecek.