Altın yeniden yükselişte

Altın fiyatları, virüs endişelerinin sürdüğü bir ortamda iki haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından yükseldi.

Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini koronavirüs salgınının büyüme görünümüne ve yatırımcıların risk iştahına etkilerine çevirdikleri bir ortamda, altın destekli Borsa fonlarındaki (ETF) varlıkların yeniden rekor seviyeye ulaşması ile birlikte, iki haftanın en düşük seviyesinden yükseldi.

AxiCorp'un baş piyasa stratejisti Stephen Innes, dip alıcılarının tekrar altın piyasasına gelmekte olduğunu kaydetti. Araştırma şirketi Metals Focus'a göre ise, süregelen belirsizlik, Çin'de mücevher altına talebi düşürse bile, yukarı hereketin muhtemelen sınırlı kalacak olmasına karşın, altına güvenli liman alımlarını getirmeye devam etmeli.

Seyahat kısıtlamaları, koronavirüs kaynaklı ölümlerin 500'e yaklaşması ve hastalığın Japonya'dan Singapur'a diğer bazı ülkelere de yayılması ile birlikte uygulanmaya devam ediyor. South China Morning Post'un haberine göre, Hong Kong, Çin anakarasından gelenlere yönelik yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor.

Spot altın yüzde 0.5 yükselerek ons başına 1,560.86 dolara kadar çıktıktan sonra Londra saati ile 06:42'de 1,559.71 dolara geldi. Fiyatlar Salı günü yüzde 1.8 kadar düşerek 21 Ocak'tan beri en düşük seviyesini görmüştü.

Diğer değerli metallerden, spot gümüş yüzde 0.6 yükselerek ons başına 17.7072 dolara çıkarken, platin ons başına 965.16 dolar seviyelerinde yatay seyretti ve paladyum, Salı günü yüzde 4.6 ile iki haftanın en büyük yükselişini gerçekleştirdikten sonra yüzde 1 değer kazanarak ons başına 2,455.95 dolara ulaştı.

Metal Focus, "İleriye bakıldığında, insanların önemli kısmı gelecek hafta işlerine yeniden başlasa bile, kuyumcu dükkanlarına ilgi, virüs korkusu kaydadeğer bir şekilde azalana dek düşük kalacak" dedi ve "Yavaşlayan ekonomi ve harcanabilir gelirde zayıflayan artış da keyfi ürünlere yönelik tüketici harcamaları üzerinde baskı oluşturacak ve bu da kaçınılmaaz bir şekilde altın satışlarını etkileyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Metal Focus ayrıca, "Tersine, eğer virisün yayılması hızlanırsa ve salgın haline gelirse, Çin ekonomisinde devam eden zayıflık ve bunun küresel piyasalar üzerindeki etkisi altına güçlü bir destek sağlamalı" şeklinde görüş bildirdi.

Piyasada izlenecek önemli olaylar şöyle;

*Sprott Inc. CEO'su Peter Grosskopf'a göre, dünyada artan borç stoku altının önümüzdeki iki yıllık dönemde yeni rekorlara tırmanmasına neden olacak ve metal koronavirüs salgınının büyüme üzerinde olumsuz etkisinin olacağına ilişkin endişelerden kısa vadeli bir destek bulacak.

*Altın destekli borsa fonlarındaki (ETF) altın varlıkları Salı günü itibariyle tekrar tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı ve yükselişini 10'uncu güne taşıyarak 2,580.5 tona ulaştı.

*ABD'de Cuma günü Ocak ayı istihdam verileri açıklanacak.