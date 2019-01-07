Altın, yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 222 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,98 azalışla 220,2 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,82 değer kazancıyla 222 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 362 lira, Cumhuriyet altını da 1.482 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,42 değer kazancıyla 1.290,3 dolardan işlem görüyor.



