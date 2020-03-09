Altında 1,800 dolar tahmini

Dünyanın en büyük varlık yöneticilerine göre, altının onsu haftalar içinde 1.800 doların üzerini görebilir.

Altında yükseliş devam ederken Perşembe günü gerçekleşecek AMB toplantısı ve gelecek hafta gerçekleşecek Fed toplantısı bekleniyor.

Düşen petrol fiyatları merkez bankalarının faiz kesintisi yapmaları konusunda üzerlerindeki baskıyı artıracağına işaret ederken, dünyanın en büyük varlık yöneticilerine göre, altının onsu haftalar içinde 1.800 doların üzerini görebilir.

UBS Group AG'nin Varlık Yönetim Birimi Emtia ve Dövizden Sorumlu İcra Direktörü Wayne Gordon, “Virüsten kaynaklanan arka arkaya yavaşlamalar ve ham petroldeki gerileme tüm gözleri Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Fed’in enflasyon beklentilerine yönelik nasıl hamle yapacaklarına çevirdi” dedi.

Pazartesi günkü işlemlerde altın 1.700 doların üzerini görürken, yatırımcılar risk varlıklarından kaçtı, petrol geriledi ve salgın küresel yavaşlama endişelerini derinleştirdi.

Petrolde OPEC ve Rusya arasında üretim kısıntısı konusunda uzlaşamamalarından kaynaklanan gerileme, merkez bankalarının halihazırda sağlık krizinden kaynaklı olarak yaşadıkları deflasyonal baskıları daha da karmaşıklaştırdı.

Perşembe günü AMB 17-18 Mart’ta ise geçtiğimiz hafta ara toplantı ile faiz indirimine giderek piyasaları şaşırtan Fed toplantısı bekleniyor.

Gordon, “İnsanlar yalnızca ABD’de değil küresel ölçüde merkez bankalarından yapılacak önemli ölçüde ayarlamalara hazırlanıyor ve petrol fiyatlarındaki gerileme riskleri artırıyor. Güvenli limanlarda şimdiden fiyatlar artıyor. Bu durum Fed’in faizi yüksek olasılıkla sıfıra çekeceğine işaret ediyor. Eğer altın 1,800 doların üzerine çıkarsa bunun sebebi AMB’nin oldukça sert bir hamle yapması ve Fed’in de ek hamlede bulunması olur” dedi.