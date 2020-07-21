Altında çifte rekor: 9 yılın zirvesini gördü

Gram altın fiyatları tarihi rekorunu 402 liranın üzerine taşırken; altının ons fiyatı ise 1824 dolar ile yaklaşık 9 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Ons altın, dün 1820 lira dolar tarihi zirvesini yenilerken, buna paralel olarak gram altın da 401 lira ile rekor tazelemişti. Bu sabah gram altın fiyatları 401 lira seviyesindeki seyrine devam ediyor.

Ons altın fiyatlarında yaşanan yükselişle rekor üzerine rekor kırmayı sürdüren gram altın fiyatları, yeni güne zirve seviyesine yakın başladı. Gram altın tarihi zirve seviyesini 402.23 liraya taşırken; saat 10.26 itibarıyla 401.64 lira seviyesinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 659 lira, Cumhuriyet altını da 2.624 liradan satılıyor.

ALTININ ONSU 9 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Altının ons fiyatı ise 1824 dolar seviyesine kadar yükselerek 19 Eylül 2011 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; şu dakikalarda yüzde 0.25 oranında yükselişle 1822 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilimle birlikte, ABD’de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin risk algısını yükselttiğini, bu durumun da altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.