Altında yükseliş eğilimi

Gram altın 234,7 lira, çeyrek altın 386 lira ve Cumhuriyet altını 1.575 liradan işlem görüyor.

4 NİSAN, 20190
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Altında yükseliş eğilimi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 234,7 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın günü önceki kapanışa göre 0,19 primle 233,4 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,56 artışla 234,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 386 lira, Cumhuriyet altını 1.575 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 1.293,7 dolardan işlem görüyor.

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