Altının ons fiyatı yatırımcıların 2020 yılı için pozisyon almaları ile birlikte 1500 dolar seviyesini aştı. Gram altın ise 287 TL'nin üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Altın fiyatları, yatırımcıların 2020 yılı için pozisyon almaları ile birlikte ons başına 1,500 doların üzerinde kalmaya çalışıyor. Altındaki bu kazançlar, hisse senetlerinin Noel sonrası hafifçe yükselmesine ve ABD-Çin ticaret endişelerinin azalmasına rağmen gerçekleşiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü yaptığı açıklamada, Çin ile anlaşmanın "tamam" olduğunu ve imza töreninin yapılacağını söyledi. Çin'in ABD'de soya fasulyesi ithalatı, daha fazla kargonun gümrüklerden geçmesi ile birlikte, Kasım ayında 20 ayın en yüksek seviyesine tırmandı.

Bazı önemli piyasalar Noel dolayısıyla halen kapalıyken, MSCI Asya Pasifik Endeksi ve ABD endeks vadeli kontratları yükseldi. ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi yüzde 1.91'e tırmandı.

Spot altın yüzde 0.3 yükselişle ons başına 1,503.68 dolar ile 5 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra Singapur saati ile 10:29'da 1,503.48 dolara geldi. Fiyatlar yılın başından bu yana yüzde 17 yükseldi.