Çeyrek altın ne kadar?

Gram altın 237,6 lira ile 17 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 386 lira ve Cumhuriyet altını 1.577 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, 237,6 lira ile son 10 günün en yüksek seviyesini görmesinin ardından 237,3 lira seviyelerinde dengelendi.

Bir haftalık Kurban Bayramı tatili süresince yatay bir seyir izlenen gram altın fiyatı, yeni haftaya yükselişle başladı. Altının gram fiyatı, güne 232,9 lira seviyelerinden başlaması sonrasında 237,6 lira ile 17 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi görürken, saat 09.50 itibarıyla 237,3 lira seviyelerinden satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı ise cuma günü yüzde 1,7'lik yükselişle 1.205,96 dolardan kapanış gerçekleştirmesi sonrasında, bugün yüzde 0,1'lik düşüşle 1.205,20 dolar seviyelerinde yatay seyrediyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 386 lira, Cumhuriyet altını da 1.577 liradan satılıyor.