Çeyrek altın ne kadar?

Gram altın 236 lira, çeyrek altın 384 lira ve Cumhuriyet altını 1.567 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 236 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,2 azalışla 237,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışına göre yüzde 0,46 düşüşle 236 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 384 lira, Cumhuriyet altını da 1.567 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.199,64 dolardan işlem görüyor.

Uzmanlar, yurt içi piyasalarda dolar kurunun gerilemesi ile uluslararası piyasalarda altının ons fiyatının baskı altında kalmasının, altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğunu söyledi.