Altın fiyatları, ABD ile Çin'in bir ticaret anlaşmasına yaklaşmakta olduğu spekülasyonlarının arttığı bir ortamda, son dönemde açıklanan verilerin yavaşlayan küresel ekonomiye ilişkin endişeleri azaltması ve bunun sonucu güvenli liman alımlarının azalması sonucu sekiz ayın en uzun haftalık düşüş serisini gerçekleştirmeye yöneldi.

Yetkililer Mayıs ayı başına kadar bir anlaşmaya varabilmek ve bu ayın ilerleyen dönemlerinde ABD Başkanı Donald Trump ve Çin devlet Başkanı Xi Jinping'in bu anlaşmayı imzalayabilmesi için daha fazla yüz yüze görüşme yapmayı planlıyor. Çin, Çarşamba günü açıklanan verilere göre, yılın ilk çeyreğinde beklenenden hızlı büyüdü ve sanayi üretimi Mart ayında beklenenden fazla arttı.

Spot altın yüzde 0.2 düşüşle ons başına 1,271.68 dolar ile 27 Aralık'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından Londra saati ile 07:02'de 1,272.08 dolara geldi. Metal bu hafta yüzde 1.4 düştü ve düşüşünü üst üste dördüncü haftaya taşımaya yöneldi. ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi yaklaşık 1 ayın en yüksek seviyesinden gevşedi.

Diğer değerli metallerden, spot gümüş yüzde 0.3 gerilerken, platin ve palladyum yüzde 0.4 değer kaybetti.