State Street: Altın 3 ay içinde 1,600 doları aşacak

State Street Global Advisors'a göre altın fiyatları momentum alımları ile üç ay içerisinde 1,600 doların üzerine tırmanacak

State Street Global Advisors'a (SSGA) göre yatırımcıların kendilerini hisse piyasasında olası bir düzeltmeye göre pozisyonlandırmasıyla birlikte altının ons fiyatı gelecek üç ay içerisinde momentum alımlarıyla 1,600 dolar seviyesinin üzerine çıkacak.

SSGA'da SPDR Borsa fonları (ETF) Asya Pasifik birimi altın stratejisti Robin Tsui,”Altın fiyatları için kilit önemdeki unsurlardan biri momentum alımları. Hisse senetleri de aynı zamanda yükseliyor. Bu nedenle birçok yatırımcı hisse piyasalarında düzeltme ihtimaline karşı hedge amaçlı belli bir miktar altın tutmak için yeniden pozisyonlanıyorlar.” dedi.

Spot piyasada işlem gören altının onsu Çarşamba günü TSİ 11:00'da yüzde 0.23 ekside yaklaşık 1,564.35 dolardan alıcı buldu. Altın fiyatları Ocak ayında ABD – İran gerginliğiyle 1,600 doları aşarak 2013'ten beri en yüksek seviyeyi görmüştü.