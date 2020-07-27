Tüm zamanların rekorunu kırdı!

Altın fiyatları, tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Son olarak Eylül 2011'de 1.921 dolarla rekor kıran altının onsu bu sabah 1.944 doları geçti. Gram altın ise 427 TL'yi aştı.

Piyasalarda güvenli liman olarak bilinen altına artan talep fiyatları 9 yıl aradan sonra yeni bir rekora taşıdı. ABD ile Çin arasındaki gerginliğin yanında, düşük faizler, zayıf dolar ve korona virüs pandemisinin global büyüme üzerindeki olumsuz etkileri yatırımcıların altına yönelmesine neden oluyor.

Yükselişini üst üste yedinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, Asya piyasalarında 1.944,73 dolarla tarihinin en yüksek seviyesini görmesinin ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 1.933 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN 427,9 LİRAYI GÖRDÜ

Yeni haftaya da yükselişle başlayarak gördüğü en yüksek seviye rekorunu 427,9 liraya taşıyan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,8 üzerinde 425,8 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 700 lira, Cumhuriyet altını da 2.853 liradan satılıyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlıklara talebi artırmaya devam ettiğini kaydetti.

Bugün, Almanya’da ifo endeksleri ve ABD’de dayanıklı mal siparişleri verileriyle birlikte ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.921 doların üzerinde kapanış yapması halinde 2.000 doların gündeme gelebileceğini söyledi.

Analistler, gram altında ise 420-435 lira bandının izleneceğini belirtti.

GÜMÜŞ DE YÜKSELİYOR

Altında yaşanan yükseliş eğilimine gümüş fiyatları da eşlik ediyor. Gümüş fiyatları Mayıs 2013’ten bu yana ilk kez ons başına 24 dolar seviyesinin üzerine çıktı ve 24,40 dolara kadar yükseldi.

Gümüş fiyatları yıl başından bu yana yüzde 34,7 arttı.